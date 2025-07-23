مسقط، عُمان: كشفت "المدينة المستدامة – يتي"، المشروع المستدام الرائد في سلطنة عُمان والذي يهدف إلى تحقيق صافي صفرية الانبعاثات بحلول 2040، عن إطلاق "ذا آرك" مجموعة جديدة من الشقق السكنية الفاخرة المصممة لتقدم أسلوب حياة متوازن يجمع بين الراحة، الرفاهية، والتقنيات الذكية، وذلك ضمن بيئة ساحلية متكاملة تدعم معايير العيش المستدام وتنسجم مع رؤية عُمان 2040.

يقع المشروع الذي يشكل معلماَ عمرانياً جديداً في قلب المدينة المستدامة – يتي، ويضم 132 وحدة سكنية موزعة على ثلاث مجموعات مميزة، إحداها تحمل توقيع علامة "Nikki Beach" العالمية، لتجسد نمط الحياة الشاطئية العصري الذي يجمع بين الراحة والأناقة والعملية. وتتنوع الخيارات بين وحدات تضم غرفتين إلى أربع غرف نوم تتميز بمساحات واسعة وإطلالات مفتوحة على البحر والمناظر الجبلية، إلى جانب دمجها لحلول المنازل الذكية التي تعزز من جودة الحياة اليومية. وسيحظى السكان بتجربة سكنية متكاملة بفضل سهولة الوصول إلى مجموعة متنوّعة من المرافق والخدمات، تشمل مراكز الصحة والعافية، وأحواض السباحة، ومرافق الكونسيرج، والمارينا الخاص، وذلك ضمن بيئة متكاملة توفر تجربة يومية مريحة وعملية في آنٍ واحد.

يعتمد المشروع على مواد بناء صديقة للبيئة وحلول مستدامة تشمل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة لإعادة تدوير المياه والنفايات، إلى جانب إنتاج الغذاء، وتوفير بنية تحتية متطورة لشحن السيارات الكهربائية وذاتية القيادة. وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام المدينة المستدامة– يتي بتوفير أسلوب حياة صافي صفري الانبعاثات. ولا تقتصر رؤية المشروع على توفير مساكن فاخرة فحسب، بل تتجاوز ذلك لبناء مجتمع متكامل يجمع بين المرافق التعليمية، والصحية والرياضية والمجتمعية، ليشكل وجهة متكاملة جاهزة لمتطلبات المستقبل.

وبهذه المناسبة، قال محمود شحادة، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في "المدينة المستدامة – يتي": "لم يعد السكن الفاخر كافيًا لتلبية تطلعات الأفراد في الوقت الحاضر، إذ باتت معايير اختيار السكن ترتكز على أسلوب حياة متكامل يوفر الراحة والتوازن والانتماء. ويقدّم مشروع "ذا آرك" تصوراً جديداً للحياة العصرية، يجمع بين نمط المعيشة الساحلية والمرافق المتطورة، ضمن بيئة عمرانية مدروسة تتميز بسهولة التنقل وتدعم مفاهيم الرفاهية وجودة الحياة والتعليم والابتكار."

وأضاف: "مع استمرار سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كوجهة واعدة للاستثمار والسياحة، نعمل على توسيع محفظتنا السكنية، وندعو الجميع ليكونوا جزءًاً من مجتمع سكني متكامل نابض بالحياة يتميز بالاستدامة بكل جوانبه، فهذا المشروع يمثل استثماراً حقيقياً في جودة الحياة والمجتمع وضماناً لمستقبل أكثر استدامة".

ويمثل هذا الإطلاق استكمالًا لمسيرة المبيعات الناجحة للمشروع، والتي بدأت بالفلل ثم شقق البلازا. ومع اقتراب موعد التسليم الكامل لـ "المدينة المستدامة – يتي" بنهاية عام 2026، يعكس هذا الإنجاز تطور المشروع ليصبح من بين أكثر المجتمعات فخامةً وطموحاً واستعداداً لمواكبة متطلبات المستقبل في المنطقة.

يتم تطوير مشروع المدينة المستدامة يتي من قبل شركة دايموند ديفيلوبرز بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران)، ويمتد على مساحة تقارب مليون متر مربع على طول ساحل خليج عُمان. ويوفر المشروع بنية تحتية ذكية وأسلوب حياة صديق للبيئة يقلل من الانبعاثات، ويضم المشروع مناطق سكنية وتجارية وتعليمية، إلى جانب فندقين، ومدرسة، ودار حضانة، وناد للفروسية، ومجمع رياضي، ومساحات ترفيهية خارجية، مصممة جميعها لبناء مجتمع متكامل يتميز بتعزيزه لمفاهيم الترابط والتواصل الاجتماعي والمرونة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

للمزيد من المعلومات أو للتسجيل، يرجى زيارة الموقع https://www.thesustainablecity-yiti.com/ar .

نبذة عن المدينة المستدامة – يتي:

تم تصميم مشروع المدينة المستدامة يتي ليكون أول مجتمع يحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040، متماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050 ورؤية عمان 2040. يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا من وسط العاصمة مسقط، ويتميز بإطلالته الساحرة على خليج عُمان. يعد هذا المشروع العمراني الرائد من تطوير شركة "دايموند ديفيلوبرز"، التي تحمل علامة المدينة المستدامة، وهي إحدى شركات (مجموعة سي القابضة)، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران). من المخطط استكمال المشروع بحلول عام 2026، مما يجعله نموذجًا فريدًا للاستدامة والابتكار في المنطقة.

صُممت المدينة المستدامة – يتي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، ووفق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة. تتبنى المدينة نموذج العيش منخفض الانبعاثات، الذي تم تطبيقه بنجاح في أول مدينة مستدامة في دبي، لتقدم لسكانها بيئة متكاملة ومزدهرة تتيح لهم فرصًا مثالية للعيش والعمل.

يمتد مشروع المدينة المستدامة – يتي، الذي يتوقع تسليمه في العام 2026، على مساحة مليون متر مربع، ويتسع لما يزيد عن 10 آلاف نسمة. ويضم وحدات سكنية متنوعة، منها الفلل والتاون هاوس والشقق، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق الحديثة، بما في ذلك منطقة زراعية وساحة مركزية فيها مركز تجاري ومدرسة ودار حضانة ومركز تأهيل لأصحاب الهمم، إلى جانب مجمع رياضي داخلي ونادٍ للفروسية، مع توفر العديد من الأنشطة الترفيهية الخارجية. ويضم المشروع فندقين و132 شقة فندقية فاخرة، بالإضافة لذلك، تحتضن المدينة المستدامة -يتي العديد من المرافق التعليمية والثقافية رفيعة المستوى، لتوفير مساحة خلّاقة للبحث والتطوير في مجال الاستدامة، وبيئة مواتية لتبادل الخبرات والمعارف.

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