تعتبر "كراكن" أول بورصة عالمية للتداول بالعملات المشفرة تحصل على ترخيص مالي كامل وعلى الموافقة التنظيمية لتشغيل منصة للتداول بالأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي وعرض الخدمات على العملاء في أسواق الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع الالتزام الكامل باللوائح السارية.

استوفت بورصة "كراكن" جميع الشروط والمتطلبات للحصول على الموافقات اللازمة من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي للعمل كمنصة للتداول متعددة الأطراف وجهة حفظ إيداعات العملات بالدرهم الإماراتي والأصول الافتراضية.

ستبدأ بورصة "كراكن" قريباً بإتاحة الفرصة أمام العملاء للوصول إلى الأصول الافتراضية عن طريق التمويل المنظم والتداول وخدمات الحفظ بالدرهم الإماراتي.

أهمية إطلاق البورصة الجديدة:

يعدّ إطلاق بورصة "كراكن" في سوق أبوظبي العالمي بمثابة منعطف حاسم في الطريق نحو إطلاق خدمات التداول بالأصول الافتراضية المنظمة، فضلاً عن كونه خطوة أساسية للدخول بسلاسة إلى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستصبح بورصة "كراكن" أول بورصة عالمية للتداول بالعملات المشفرة تقدم خدمات التمويل المباشر والتداول بالدرهم الإماراتي مقابل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) بالإضافة إلى مجموعة من الأصول الافتراضية الأخرى.

يمكن للعملاء الاستفادة من شريحة واسعة من استراتيجيات التداول التي تتسم بميزات متكاملة مثل التداول المباشر بالدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي.

○ حتى تاريخه، لا يمكن للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة التداول في الأصول الافتراضية إلا بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، مع عدم توفر فرص التداول بالعملة المحلية، مما يعني تكبدهم أسعار الصرف العالية التكلفة.

○ الخيارات محدودة أمام المستثمرين المحترفين الذين ينكبون على احتساب أسعار صرف العملات الأجنبية لحظة بلحظة، مثل الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني أو اليورو، حتى يتمكنوا من المشاركة في أسواق الأصول الافتراضية.

إن قيام بورصة "كراكن" بإطلاق خدمات التمويل بالدرهم الإماراتي، بالشراكة مع البنوك المحلية في الإمارات العربية المتحدة ومقدمي خدمات الدفع، سيساعد في إزالة هذه الحواجز المكلفة والمعقدة. ومن شأن ذلك أن يتيح الفرصة أمام المستثمرين للوصول الكامل والمباشر إلى عدد من أسواق الأصول الافتراضية العالمية الأكثر سيولة في العالم انطلاقاً من منازلهم للمرة الأولى على الإطلاق.

الالتزام بخدمة الأسواق في دولة الإمارات العربية المتحدة:

تسعى بورصة "كراكن" إلى توسيع نطاق أعمالها لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة. وإن التزامنا بنجاح هذه الخطة يتجاوز طموحات العمل التقليدي. فقد أنشأت بورصة "كراكن" مقراً إقليمياً لها في مدينة أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقع مكتبها المسجل في سوق أبوظبي العالمي، وهو مركز مالي على مستوى عالمي.

نحن حالياً بصدد تعيين فريق كامل من الخبراء والموظفين المحترفين للعمل في المنطقة وتعزيز التواصل والتنسيق مع المجتمع المحلي، من خلال مكاتبنا المجهزة تجهيزاً كاملاً في قلب المنطقة الحرة المالية في إمارة أبو ظبي.

لقد قمنا بتعيين فريق إداري رفيع المستوى، بما في ذلك المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرئيس التنفيذي للعمليات، ورئيس متابعة الامتثال، والرئيس المالي، وسنقون بالإعلان عن هذه التعيينات في الشهر القادم.

الاقتباسات:

قال كورتيس تينج، المدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في بورصة كراكن: "تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي تدعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية، كما أنها تتفوق على باقي الدول في المنطقة في معدلات التداول في العملات المشفرة من قبل المستهلكين والمستثمرين المحترفين على حد سواء. وقد لعب سوق أبوظبي العالمي والجهات التنظيمية المالية التابعة له دوراً رائداً في استحداث اللوائح التي تنظم عمليات التداول بالعملات الرقمية والعملات المشفرة على مستوى العالم". واضاف قائلاً: "نحن فخورون بالحصول على الموافقة التنظيمية لإطلاق خدماتنا في سوق الأمارات العربية المتحدة، حيث سنطرح قريباً خدمات التداول المنظمة بالعملة المحلية مستفدين من الخدمات الرائدة التي توفرها بورصة كراكن في مجال المنتجات المشفرة، بما في ذلك التحصيص (اي تحقيق العوائد مقابل العملات المشفرة المملوكة)، وتنفيذ التداولات الفورية في أكثر من 120 من الأصول المشفرة، والعقود الآجلة المنظمة، وتداول الرموز أو الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال NFTS وهي خدمة سيتم طرحها في المستقبل القريب. نحن متحمسون للغاية لتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأشهر والأعوام المقبلة".

الخطط المستقبلية

بعد نجاح إطلاق منصة التداول بالدرهم الإماراتي، تهدف بورصة كراكن إلى توسيع شريحة المنتجات والخدمات التي توفرها في المنطقة

تشمل خدماتنا التداول في أكثر من 120 من الأصول المشفرة المدرجة حالياً على منصة كراكن العالمية، فضلاً عن توفير إمكانية الوصول إلى خدمات كراكن الإضافية، بما في ذلك توفير منصة آمنة ورائدة لخدمات تحصيص Staking العملات المشفرة ومزادات باراشين.

#بياناتشركات

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نبذة عن بورصة كراكن Kraken:

تعد "كراكن" واحدة من أكبر منصات الأصول الرقمية العالمية ومن البورصات الرائدة في حجم التداول باليورو ومستوى السيولة. وعلى الصعيد العالمي، تستقطب كراكن قاعدة عملاء واسعة ممن ينشطون في عمليات التداول في أكثر من 100 من الأصول المشفرة بسبع عملات مختلفة، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والدولار الأمريكي والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الاسترالي، مع إضافة الدرهم الإماراتي قريباً.

تأسست كراكن في عام 2011، ويبلغ عدد موظفيها حالياً حوالي 3,000 موظف، وهي تعدّ واحدة من أولى البورصات التي تقدم خدمات التداول الفوري بالهامش ومزادات الباراشين والتحصيص والمشتقات المالية الخاضعة للتنظيم وخدمات المؤشرات. تتمتع كراكن بثقة أكثر من 8 مليون متداول ومؤسسة حول العالم، وتقدم خدمات الدعم المحترفة على مدار الساعة عبر الإنترنت.

وتعتبر بورصة كراكن من أكثر الأسماء الموثوق بها في قطاع التداول بالأصول المشفرة. وتتمثل مهمتها في ترويج اعتماد الأصول الافتراضية لتحقيق الحرية المالية، ومن هذا المنطلق تقدم كراكن خدمات وعروض آمنة تهدف إلى تزويد العملاء في جميع أنحاء العالم براحة البال والثقة للمشاركة في عالم التداول بالعملات المشفرة.

حصلت بورصة كراكن على تراخيص محلية للعمل في العديد من الأسواق العالمية الرئيسية، وكانت أول شركة أصول افتراضية تحصل على ميثاق المؤسسة المصرفية لأغراض الإيداع المحدد من ولاية وايومنغ، وهو ميثاق معتمد بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي وقانون الولاية. وتواصل كراكن تحقيق النجاح والتقدم حيث من المتوقع أن تصبح أول بورصة عالمية تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المنظمة في مجال التداول بالعملات المشفرة للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.