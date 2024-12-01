المنامة: أعلن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" عن إطلاق برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات، والذي يهدف إلى تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات الأساسية اللازمة للعمل لتعزيز فرصهم للتوظيف في سوق العمل التنافسي اليوم.

ويعد هذا البرنامج التدريبي المتكامل نقطة البداية للدخول في هذا المجال، حيث يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لأساسيات العمل في المبيعات وخدمة العملاء

ويشمل البرنامج المعرفة النظرية من خلال المحاضرات والتطبيق العملي من خلال التدريب على رأس العمل في نهج شامل يقدم للمشاركين المعرفة والقدرات الأساسية اللازمة لتمرس فن البيع الحديث، ويساعدهم على تحقيق نتائج ملموسة.

وتعليقاً على هذا التعاون، صرح السيد علي حسن، المدير التنفيذي لتطوير البرامج والشراكات في صندوق العمل (تمكين): "يسعدنا هذا التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية BIBF بهدف تعزيز مهارات البحرينيين الباحثين عن عمل في مجال المبيعات والذي يقدم لهم العديد من الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل. سيساهم هذا البرنامج من خلال ما يقدمه من تعليم نظري وتدريب عملي على رأس العمل في تحقيق أهدافنا المتعلقة بتزويد البحرينيين بالمهارات والمؤهلات المطلوبة في السوق ومساعدتهم على دخول سوق العمل والانطلاق بحياتهم المهنية في مجالات تقدم لهم مسارات وظيفية مستدامة"

ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، وهي رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة عنود عباس، رئيس مركز القيادة والإدارة في معهد BIBF: "يعد هذا البرنامج خطوة هامة نحو تمكين الجيل القادم من محترفي المبيعات في البحرين. من خلال الدمج بين التدريب العملي والمعرفة النظرية، سيوفر البرنامج فرصة متميزة للمشاركين لتطوير مهاراتهم العملية وتحقيق التميّز في مجال المبيعات التنافسي.

وأضافت السيدة عنود: "نحن ملتزمون بتطوير الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة باستمرار، ويعد برنامج تطوير الخريجين في مجال المبيعات مبادرة هامة تلبي حاجة جوهرية في اقتصادنا – بناء قاعدة قوية من المحترفين القادرين على قيادة نمو الأعمال وتعزيز تفاعل العملاء. ويعكس هذا البرنامج التزامنا بتعزيز المواهب في المجالات الأساسية، مثل المبيعات، والتي تعتبر ضرورية للتنمية الاقتصادية المستدامة. ونتطلع لرؤية كيف سيستفيد المشاركون من هذه الفرصة للتميز في مساراتهم المهنية والمساهمة بشكل فعّال في مستقبل البحرين."

وسيتم إطلاق ثلاث دفعات للبرنامج، حيث تبدأ الدفعة الأولى في 2 فبراير 2025. ويستهدف البرنامج على وجه التحديد الباحثين عن عمل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال المبيعات، ولا يتطلب أي خبرة سابقة في هذا المجال.

كما توفر هذه المبادرة فرصة فريدة للمشاركين للحصول على تدريب عملي لمدة ستة أشهر في مؤسسات مختلفة في البحرين، بالإضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في مجال المبيعات.

لمزيد من المعلومات عن البرنامج يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني l&m@bibf.com.

نبذة عن معهد «BIBF»

تأسس معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) في عام 1981، تحت مظلة مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المعهد المزود الرائد في مجال التعليم والتدريب في المنطقة. ويقوم بدور محوري في تقديم البرامج والمبادرات للتدريب وتطوير الثروة البشرية في مملكة البحرين بالإضافة إلى 64 دولة حول العالم، مما يضفي عليه الطابع العالمي.

ويلتزم المعهد بالتميّز في مجال توفير التعليم والتدريب في جميع التخصصات التجارية الرئيسية، ويعد شريك رسمي للعديد من المؤسسات على مستوى العالم في توفير قيادة الفكر والتقييم والتدريب في المجالات التالية:

الخدمات المصرفية والمالية،

الصيرفة الإسلامية،

التنمية التنفيذية،

المحاسبة والتمويل،

الدراسات الأكاديمية،

القيادة والإدارة،

التأمين،

التحول الرقمي وإدارة المشاريع؛

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع قسم التسويق والاتصالات على:

17815596 | media@bibf.com

www.bibf.com

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

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