– وقعت إنجي والمعهد العالي لتكنولوجيا المياه والكهرباء اتفاقية لإطلاق برنامج لتدريب النساء هو الأول من نوعه في المملكة.

– سيوفر برنامج إنجي الذي سيدوم لمدة عامين التدريب النظري والتقني والمهني حول تقنيات تحلية المياه وتوليد الطاقة والصيانة والتشغيل

– بعد انتهاء البرنامج، سيتم تعيين 15 متدربة في منصب فنية لتشغيل محطتي ينبع 4 والجبيل المرحلة الثالثة (ب) لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التابعتين لشركة إنجي في السعودية

وقعت إنجي، الشركة الرائدة عالمياً في توفير حلول خدمات الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والشريك الموثوق للمملكة في مجال الطاقة، اليوم اتفاقية مع المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء لإطلاق برنامج يعد الأول من نوعه في السعودية لتدريب الفتيات السعوديات حصريًا حول تقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه.

بحضور خالد القرشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، وغانم الغانم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وقع تركي الشهري المدير التنفيذي لشركة إنجي في السعودية وطارق الشمراني الرئيس التنفيذي للمعهد العالي لتكنولوجيا المياه والكهرباء، الاتفاقية في حفل أقيم في فندق فيرمونت بالرياض بموجب الاتفاقية، التي حددت تفاصيل البرنامج لمدة عامين، ستتلقى 15 طالبة سعودية تدريبًا عمليًا ونظريًا في مجال تحلية المياه وتوليد الطاقة والصيانة والتشغيل، وبعد انتهاء مرحلة التدريب سيتم تعيينهن في منصب فنية بدوام كامل لتشغيل محطتي ينبع 4 والجبيل المرحلة الثالثة (ب) لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التابعتين لشركة إنجي السعودية.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال خالد القرشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه: "انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 الرامية لإرساء اقتصاد حيوي ومزدهر وأكثر إشراقًا للجميع، لا بد من تعزيز مهارات وقدرات الشباب والفتيات وتزويدهم بالأدوات التعليمية والدورات التدريبية المناسبة لإطلاق العنان لمواهبهم".

من جانبه، علق ثامر الشرهان على المبادرة قائلاً: "يعتبر تمكين المرأة وتعزيز قدراتها ومهاراتها أمرًا أساسيًا لتحقيق طموحات المملكة، لذا يسعدنا أن نطلق مع إنجي برنامجًا مميزًا يستهدف الخريجات السعوديات الجدد ويزودهن بالمهارات المطلوبة للعمل في صناعة تحلية المياه".

بدوره، قال تركي الشهري المدير التنفيذي لشركة إنجي السعودية: "يسعدنا إطلاق البرنامج الأول في المملكة الذي يستهدف الإناث حصريًا مع المعهد العالي لتكنولوجيا المياه والكهرباء. سيعزز البرنامج التزامنا بإحقاق المساواة بين الجنسين ودعم النساء في وظائف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وضمان نقل المعرفة إلى السكان المحليين".

يتعين على المشاركات في البرنامج، استكمال تدريب تمهيدي أساسي لمدة عام يمتد على ثلاثة فصول دراسية في المعهد العالي لتكنولوجيا المياه والكهرباء في رابغ، حيث ستتعرف الطالبات خلال هذه المرحلة على المفاهيم العلمية والمبادئ الهندسية. وفي المرحلة الثانية، ستستمتع المشاركات بتدريب مهني في محطتي تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي ينبع 4 والجبيل 3 ب، على أن يتم فيما بعد تعيين 15 مشاركة.

يعد البرنامج جزءًا من التزام إنجي الرامي إلى تحقيق تنوع أكبر بين الجنسين في مؤسساتها والشركات الصناعية والتكنولوجية، لا سيما أنها وقعت في العام 2019 على مبادئ تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة المصممة لتعزيز المساواة بين الجنسين في بيئة العمل. وفي العام 2020، وضعت المجموعة هدفًا لرفع حصة النساء في المناصب الإدارية إلى النصف بحلول العام 2030.

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لمحة عن إنجي في المملكة العربية السعودية

يعود حضور إنجي في منطقة الشرق الأوسط إلى حوالي ثلاثة عقود مضت. وتعمل إنجي على تطوير أنشطتها بالشراكة مع جهات سعودية لإنتاج الطاقة وتحلية مياه البحر وتبريد المناطق، وتقدم خدمات كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة المرافق. يعمل لدى شركة إنجي 470 موظفًا، وتصل قدرة الشركة على توليد طاقة بقدرة 7600 ميغاواط، أي ما يعادل 10% من السعة الإجمالية المركبة في المملكة العربية السعودية، وتنتج حوالى 176 مليون جالون من المياه المحلاة يوميًا، أي ما يعدل 11% من إنتاج المملكة.

لمحة عن إنجي

تُعد مجموعتنا جهة مرجعية عالمية في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. وبفضل 101500 موظف إلى جانب عملائنا وشركائنا وغيرهم من الأطراف المعنية، قُمنا بتطوير مجتمع من البناة المُبدعين، الذين يلتزمون بتحقيق مزيد من التقدم المتناغم. ويتمثل هدفنا في التحول إلى شركة عالمية رائدة لمساعدة عملائنا والشركات والحكومات المحلية في جهودها للتحول في مجال الطاقة. ونعتمد على أنشطتنا الرئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والخدمات لتزويد عملائنا بأفضل الحلول الجاهزة كجزء من خدماتنا.