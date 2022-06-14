رئيس مجلس ادارة مجموعة الراجحى السعودية

م . عبدالوهاب الراجحى :

الشراكة تهدف الى توسيع استثمارات المجموعة بمصر، فى ظل الفرص التي يتمتع بها فى مختلف المجالات .

اختيار شركة " اكام " جاء نتيجة لتوافق رؤانا المشتركة فى مجال التطوير العقارى .



رئيس مجلس ادارة شركة اكام للتطوير

م . عصام منصور :

اكام الراجحى كيان جديد منفصل عن الشركتين ويمثل إضافة قوية لكلا الجانبين .

مشروع الشركة الأول سيكون بالساحل الشمالى وبداية لسلسلة من المشروعات المبتكرة .



رئيس مجلس ادارة شركة اكام الراجحى

ادريس محمد :

" اكام " الشريك الاستراتيجى والحصرى لمجموعة " الراجحى السعودية " فى مجال التطوير العقارى بمصر

" انسنة العقار " فلسفة اكام فى مجال التطوير العقارى وبناء مجتمعات تمنح قاطنيها السعادة



فى خطوة تؤكد على مدى قوة وأداء الاقتصاد المصرى وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية اطلقا كل من شركة اكام للتطوير العقارى ومجموعة الراجحى السعودية شركة اكام الراجحى للتطوير العقارى وذلك فى ضوء التنمية العمرانية الهائلة التى تشهدها مصر الآن يجعلها الأكثر جذبا للاستثمارات .



وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من رجال الاعمال السعوديين ومبعوثى السفارة السعودية بجمهورية مصر العربية وعدد كبير من السادة الصحفيين والاعلاميين البارزين .



واعرب المهندس عبد الوهاب صالح الراجحي رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي السعودية فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى عن سعادته بوجوده فى وطنه الثانى مصر قلب العروبة النابض، وشراكته الجديدة مع شركة اكام للتطوير العقارى مؤكدا أنهم كرجال أعمال سعوديين يسعدون بوجودهم كمستثمرين على أرضها ، خاصة في ظل التطور الهائل الذي تشهده مصر فى كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يمهد للمزيد من فرص الاستثمار ويزيد من فرص الشراكة المصرية السعودية.

وأشار الراجحى أن هذه الشراكة الجديدة تهدف الى توسيع استثمارات المجموعة في مصر، في ضوء الفرص التي يتمتع بها السوق المصري ، وخاصة قطاع العقارات الذي يشهد طفرة هائلة فى المشروعات الضخمة كالعاصمة الادارية الجديدة، والمدن الذكية التى يتم تنفيذها فى مختلف بقاع مصر، يدعمها التطور الكبير فى البنية التحتية، والتى جعلت من مصر نقطة جذب لكافة الاستثمارات بمختلف جنسياتها ، وهذا ما جعلهم يتخذون قرارهم باقتحام سوق

العقارات المصري وإنشاء كيان جديد تحت اسم آكام الراجحي ، مع شركة آكام للتطوير العقاري صاحبة الابتكارات والرؤية الطموحة التي تتوافق مع استراتيجيتهم وأهدافهم المستقبلية.



والذى يعتمد على رؤية واستراتيجية حديثة تعتمد على الابتكار والبحث عن جودة حياة لعملائها وتمنح لهم السعادة ، من خلال عمق الدراسات السوقية التى يقوم بها مركز الدراسات الخاص بالشركة لافتا الى انه من ضمن الاشياء التى وجدها بالشركة ولم يجدها فى غيرها هو " انسنة العقار " هو التعامل مع العقار والانشاءات العمرانية بطريقة مبتكرة وفلسفية جدا تعتمد على تحويل البناء الجامد المصمت لمجتمع يشع بالحياة والسعادة ويصبح مصدرا من مصادر الراحة لقاطنيه و هذا ما ظهر جليا في مشروعات اكام السابقة، والتي حققت نجاحات واقبال كبير من العملاء جعلتها تنافس بقوة فى السوق العقارى ، وهذه الرؤية توافقت مع رؤيتنا فى مجال الاستثمار وهي التي دفعتنا لإتمام هذه الشراكة التي ستفاجئ السوق المصري بسلسة من المشروعات ذات الفكر المبنى على الدراسة والتحليل لكل متطلبات العملاء والتي ستحدث تحولا كبيرا في هذا السوق لما تحمله من ابتكار وفهم لاحتياجات العملاء والتأكيد على الالتزام والمصداقية بكل ما ستعد به عملاءها واكثر فى كل مشروعاتها .



وقال المهندس عصام منصور رئيس مجلس إدارة شركة آكام للتطوير العقاري فى كلمته أن مشاركة اكام لمجموعة الراجحى السعودية وإطلاق شركة جديدة باسم " اكام الراجحى " تعتبر اضافة للسوق المصرى ومرحلة جديدة مهمة فى تاريخ الشركتين معربا عن سعادته بهذه الشراكة والتى سيكون لها بصمة واضحة فى تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات العملاء، وتتبنى في مشروعاتها تحقيق الابتكار والسعادة لعملائها .



واضاف منصور ان شركة اكام تعتمد فى استراتيجيتها على دراسة متأنية لواقع ومستجدات السوق المصرى ومن ثم تصميم وتنفيذ مشروعات متفردة تلبى وتتفهم احتياجات العملاء من منزل المستقبل، كما ان استراتيجيتنا تقوم ايضا على تحديد المشكلات ووضع حلول لها قبل التخطيط لاى مشروع، وهذه هى كلمة السر وراء تحقيق هذا النجاح، كما نعتمد أيضا على تقديم منتج عقارى لم يعهده السوق المصري من قبل يواكب النقلة الجديدة والنهضة العمرانية التي تدعمها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد منصور إلى ثقته فى شركة " اكام الراجحى " وانها ستقدم للسوق المصرى منتج مختلف يلبي تطلعات عملائهم ، وستكون أولى ثمار هذه الشراكة مشروع مميز جدا في منطقة الساحل الشمالي، والذى سيكون بداية لسلسلة من النجاحات التى تلبى طموحات شركتى اكام والراجحى اللذان يرفعان نفس الشعار وهو التميز والجودة والابتكار وقادرعلى كسب ثقة العملاء في السوقين المصرى والعربى ، وتحقيق نجاحات كبيرة تضيف لقطاع العقارات المصرى، وتفتح شهية السوق لمزيد من الشراكات بين رجال الأعمال في كلا البلدين ليس فى العقارات فقط بل فى المزيد من القطاعات التى تلبى طموحات الشعبين الشقيقين وتنعكس على زيادة الاستثمارات المشتركة .



واكد ادريس محمد العضو المنتدب لشركة اكام والرئيس التنفيذى لشركة اكام الراجحى على سعادته لاختيار شركة اكام لتكون الشريك الاستراتيجى والحصرى لمجموعة الراجحى السعودية فى مجال التطوير العقارى فى مصر ، واطلاق كيانا جديدا يحمل اسم " اكام الراجحى " مؤكدا انه سيكون اضافة قوية للقطاع فى السوق المصرى .



ولفت محمد على مدى أهمية هذه الشراكة ودورها فى تنفيذ مشروعات جديدة تتميز بالابتكار وتلبى الاحتياجات الحقيقية لرغبات العملاء كجزء اساسى واصيل من رؤية الشركة ، لافتا الى ان شركة اكام للتطوير العقارى منذ دخولها السوق المصرى تخاطب عملاءها برؤية متفردة ومختلفة وهذا ما جعلها فى وقت قصير جدا واحدة من أكثر الشركات تميزا من حيث تقديم مشروعات مبتكرة ، لاقت نجاحا كبيرا بالسوق المصرى ، وهذا الأمر نتيجة طبيعية لكم الدراسة والجهد المبذول من مركز الابحاث الخاص بالشركة والذى يتولى دراسة تفصيلية واضحة ودقيقة قد تصل الى شهور طويلة للسوق المصرى ولكل رغبات ومشكلات العملاء من خلال لقاءات مباشرة لمعرفة احتياجاتهم الأساسية فى الحياة والعمل على إيجاد حلول جوهرية لكل هذه المشكلات التى تتسبب فى صعوبات للعميل وكيفية التغلب عليها وازالتها تمام كجزء من دور الشركة فى تطوير المشروعات .



واضاف محمد ان فكر التطوير العقارى لدى مجموعة الشركاء ليس مجرد بناء جدران أو مبانى خرسانية بل بناء مجتمعات تنبض بالحياة للوصول إلى فلسفة " انسنة العقار " التى تعتبر احد اهم ابتكارات شركة اكام ، بعد سنوات من الدراسة لاحتياجات عملاءنا كافة وتوفير جودة حياة وسعادة فى كل ركن من أركان المشروع وهو ما يميزهم عن غيرهم لافتا الى ان ذلك الامر يضع على عاتقهم مسؤوليات اكبر تجاه عملاءهم مع كل مشروع جديد يسعون لتنفيذه .



وأشار إلى أن رؤيتهم لمجال التطوير العقارى مختلفة تماما وتعتمد على تطبيق المعادلة الصعبة فى المزج بين ما نقوم به من دراسة دقيقة ومفصلة لكل مشكلات العملاء ووضع حلول يقوم بها مركز الدراسة" edrees inovation " التابع لشركة اكام قبل بدء مشروعاتنا وتطبيق هذه المفاهيم واقعيا من خلال الانشاءات والمبانى داخل المشروعات واستخدام اساليب بنائية حديثة تواكب هذه الافكار والمفاهيم الخاصة بالابتكار وتطبيقها على ارض الواقع ،وهذا هو ما حدث فى مشروعاتنا السابقة واصبح قائما بالفعل ،ونعد به فى كل مشروعاتنا المستقبلية ، وفقا لأحدث التصميمات العالمية، وباستخدام أحدث معايير البناء الحديثة، وأجود الخامات التي تتماشى مع التطور الهائل الذي تشهده مصر في بناء مدن ذكية ومستدامة .

#بياناتحكومية

- انتهى -