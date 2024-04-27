تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لمصممي الذهب

دبي تشهد إطلاق أول منصة إماراتية لأخبار المجوهرات

دبي أبريل 2024: شهدت دبي إطلاق أول منصة إماراتية لأخبار المجوهرات والساعات الفاخرة.

وتحمل المنصة الجديدة، اسم حكايا المجوهرات (تي جيه تي)، وتم إطلاقها في حفل كبير بدبي بحضور أشهر صناع ومصممي المجوهرات في الإمارات والمنطقة العربية.

وقال رجل الأعمال الإماراتي وليد العوضي مالك المنصة: تعد (حكايا المجوهرات) أول منصة الكترونية تنشر أخبار المجوهرات باللغة العربية.

وأضاف العوضي: تهدف المنصة الجديدة إلى دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة لمصممي الذهب والمجوهرات من خلال تسليط الضوء عليها وتدريب ملاكها على يد خبراء ومتخصصين في الصناعة من مختلف أنحاء المنطقة.

وحضر حفل إطلاق المجلة مجموعة من الفنانين العرب منهم ماجي بوغصن وماجد المصري ومي كساب ووسام حنا والكاتبة نادين جابر، وقدم الحفل الاعلامي رودولف هلال والاعلامية نهي نبيل، ونظم الحفل شركة "ايفنتي يو ايه اي" ومستشارة العلاقات العامة مايا بركات.

وأحيا الحفل النجمة نوال الزغبي التي قدمت مجموعة من أشهر أغانيها، والمطربة السورية شيرين سايس التي قدمت مجموعة من أشهر الأغاني السورية، وتضمن الحفل عرضاً للمجوهرات من مختلف العلامات التجارية المتواجدة في المنطقة ومنها عرضا لأحدث تصميمات سالم الشعيبي للمجوهرات.

#بياناتشركات

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