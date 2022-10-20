إكسيل لندن، المملكة المتحدة: شهد المعرض التجاري الأوروبي لترخيص العلامات التجارية الذي اختُتِمت فعاليته مؤخراً توقيع اتفاقية ترخيص بين مجموعة الحكير للسياحة والتنمية الرائدة في قطاع الترفيه وشركة "إنترناشيونال مرشندايزنج بروموشن آند سرفيسز" ("آي إم بي إس"). وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إطلاق أول مركز للترفيه العائلي يحمل العلامة التجارية " السنافر" في دبي، على أن يعقبه افتتاح مراكز إضافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيُتيح مركز السنافر للترفيه العائلي الفرصة أمام ضيوفه للقاء شخصيات السنافر المحبوبة والاستمتاع بالألعاب وعوامل الجذب الفريدة التي تحمل طابع السنافر.

وقع الاتفاقية كل من محمد عطية، المدير العام لشؤون الترفيه في مجموعة الحكير؛ وفيليب جلوريو، رئيس شؤون التسويق والاتصالات في "آي إم بي إس"؛ وفابيان جيل رئيسة شؤون المنتجات الاستهلاكية في "آي إم بي إس؛ بحضور نخبة من المسؤولين من الشركتين.

وقال السيد عطية في هذا السياق: "نعرب عن حماسنا لهذا التعاون الجديد مع شركة ’آي بي إم إس‘، إذ سيرفد ذلك حافظة منتجاتنا الترفيهية بقيمة إضافية، وسيمثل قصة نجاح أخرى لمجموعة الحكير".

وتُعدّ "آي إم بي إس" و"لافيج" بلجيكا، الجهات الرسمية المانحة للترخيص للشخصيات الزرقاء الصغيرة "السنافر"، حيث تُديران حقوق عالمهم والشخصيات الأخرى التي ابتكرها بيير كوليفورد، الملقب أيضاً باسم بييو. وتأسست "آي إم بي إس"، التي تتخذ من جينفال في بلجيكا مقراً لها، عام 1984 على يد فيرونيك كوليفورد، ابنة بييو.

ويُنظر إلى "آي إم بيه إس" بصفتها إحدى المؤسسات البارزة التي تُقدّم مجموعة واسعة من خدمات ترخيص حقوق النشر، وإنتاج الأفلام، والرسوم المتحركة لصناع الأفلام، وبراءات الاختراع والحقوق التجارية.

حافظت مجموعة الحكير على مكانتها الريادية في مجال الضيافة والترفيه لعقود من الزمن. حيث قامت بدور ريادي في قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي برمته. واستثمرت المجموعة، التي تأسست عام 1975، في قطاعي الترفيه والضيافة بقيادة الشيخ عبد المحسن الحكير. فعلى مدى العقود الخمسة الماضية، توسعت مشاريع المجموعة لتشمل 80 مركزاً ترفيهياً و35 فندقاً والعديد من دور السينما والمطاعم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. مع التركيز على تقديم جودة استثنائية من خلال الشراكات الاستراتيجية والخبرة المتطورة، كما تعمل المجموعة على تعزيز عائدات الاستثمار مع النهوض بقطاعي الترفيه والضيافة في أسواقها المستهدفة.

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هاني الحسين

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