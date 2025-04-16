وتطوير التسويق الإلكتروني في مشهد السفر العالمي لتلبية الطلب المتنامي على المحتوى المميز المخصص لوسائل التواصل الاجتماعي

أطلقت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري وبالتعاون مع وكالة بيوتيفول ديستينيشنز، أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز في دبي، المبادرة الأولى من نوعها الهادفة إلى إرساء معايير عالمية جديدة في مجال صناعة المحتوى الخاص بالسفر، وتلبية الطلب المتنامي على خبراء التسويق المتميزين في قطاع السياحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري : "سعداء بإطلاق هذا البرنامج التعليمي المبتكر بالتعاون مع بيوتيفول ديستينيشنز، والذي يتماشى مع التزامنا برفع مستويات الإبداع والابتكار والتميز في قطاع السياحة. ونسعى من خلال الأكاديمية الجديدة إلى توفير مساحة مخصصة لصنّاع المحتوى، بما يسهم في تعزيز جاذبية دبي العالمية وترسيخ مكانتها بصفتها المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة".

وأضاف سعادته قائلاً: "تنسجم هذه الخطوة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤيتنا الرامية إلى جعل المدينة وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه، وخصوصاً أنهاتقدم منصة فريدة للإبداع في تقديم محتوى تفاعلي بفضل غناها بالعروض والتجارب الاستثنائية. إننا نتطلع للعمل مع بيوتيفول ديستينيشنز وصنّاع المحتوى من مختلف أنحاء العالم لصقل مواهبهم ومشاركة قصصهم عالمياً".

ومن جانبه، قال جيريمي جونسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس بيوتيفول ديستينيشنز: "تحظى دبي بمكانة رائدة في مجال التسويق المبتكر في قطاع السياحة، ونتشارك الرؤية المستقبليةلهذا القطاع المهم".

ويشهد قطاع السفر تحولاً واضحاً في كيفية استقطاب الوجهات للزوار، إذ تُظهر الأبحاث أن 76 بالمئة من قرارات السفر تتأثر بالمحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تضم 24 بالمئة فقط من علامات الضيافة والسياحة كوادراً قادرة على إبداع محتوى مميز يحفّز المستخدمين على المشاركة والتفاعل. وسوف تسهم أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز في دبي بسد هذه الفجوة مباشرةً من خلال صقل مهارات الجيل الجديد من صناع المحتوى المبدعين".

تمكين التحول الرقمي في قطاع السياحة

تدرك أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز أهمية المحتوى الرقمي وتأثيره المتزايد اليوم على قرارات السفر؛ ولذلك سوف تعمل على تلبية الطلب الكبير في القطاع على المهارات المتخصصة اللازمة لإبداع محتوى مؤثر جدا، مخصص لكل منصة وفعّال في تشجيع الزوار واستقطابهم.

وتعزز هذه الشراكة مكانة دبي بوصفها مركزاً للاقتصاد الإبداعي المتنامي في العالم والذي قد تصل قيمته إلى حوالي نصف تريليون دولار بحلول 2027، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس2؛كما ينسجم المشروع مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة.

معايير جديدة للتميز في صناعة المحتوى الرقمي

تستعد أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز في دبي لإرساء معايير عالمية غير مسبوقة للجودة في مجال صناعة المحتوى الخاص بالسفر. كما تضع مقاييس رسمية لصناع المحتوى الرقمي ضمن قطاع السياحة، مما يمنح هذا المجال المتنامي إطاراً معتمداً يقوم على المصداقية والمساءلة الآن.

وقد صُمم المنهج التعليمي خصيصاً لتطوير المهارات الإبداعية والتجارية من خلال الجمع بين الكفاءة الفنية ومبادئ التسويق. وتشمل أبرز النماذج:

إتقان إنشاء المحتوى السمعي والبصري على منصات متعددة.

التصوير السينمائي واللقطات والحركة، بما في ذلك التسلسلات والانتقالات.

جميع جوانب مرحلة ما بعد الإنتاج، بما فيها التحرير، وتحسين الصور، والسرد القصصي والموسيقى، وتصميم الصوت.

التقنيات المتقدمة والمؤثرات البصرية، بما في ذلك إنشاء المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الكومبيوتر ( CGI ).

). الفهم الاستراتيجي لمستهدفات التسويق والتفاعل مع الجمهور.

الإلمام بقطاع السياحة ومبادئ التسويق المناسبة للوجهة.

أخلاقيات العمل والذكاء في إدارة الأعمال

وسيحصل الطلاب على توجيه عملي يقدمه نخبة من الخبراء المبدعين والمحترفين الرائدين في مجال السفر، بمن فيهم جيريمي جونسي، الرئيس التنفيذي ومؤسس بيوتيفول ديستينيشنز. وبعد التخرج، ينال الطلاب شهادة مشاركة من كلية دبي للسياحة، الرائدة في التعليم المهني والملتزمة برعاية وتوعية الكوادر البشرية في قطاعات السياحة والضيافة وفنون الطهي والفعاليات.

نقلة نوعية في منظومة التسويق السياحي

تُمثل الأكاديمية إضافة مبتكرة وهامة لنموذج الأعمال الخاص بالتسويق السياحي؛ فهي تدعم القطاع في مواكبة احتياجات المستقبل من خلال بناء مجتمع من المواهب المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً في المجال الرقمي. كما تعمل الأكاديمية على بناء مجتمع مستدام ومتنامي من المحترفين الذين يمتلكون المهارات الرقمية الضرورية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لهذا القطاع، وتمكين الوجهات السياحية وعلامات الضيافة من الوصول إلى هذا المجتمع الرائد، للاستعانة بشبكة مختارة من المبدعين المعتمدين.

ويولي البرنامج أهمية قصوى لرعاية المواهب المتنوعة من مختلف الأسواق، بحيث يعكس محتوى التسويق السياحي طيفاً أوسع من وجهات النظر والتوجهات الجمالية.

وأضاف جونسي: "نعمل حالياً على تأسيس فئة مهنية جديدة ضمن القطاع السياحي بالاعتماد على شهادة أكاديمية بيوتيفول ديستينيشنز التي نسعى لتحويلها إلى معيارٍ أساسي للمبدعين المتخصصين في التسويق السياحي، على غرار الاعتمادات المهنية الأخرى في مجالات إدارة الضيافة والسياحة".

لمحة حول مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري (زوروا دبي)

تتولى مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري (زوروا دبي) مسؤولية التسويق والترويج لإمارة دبي عالمياً بوصفها مركزاً عالمياً للسياحة ووجهة رائدة للشركات وأنماط الحياة والمواهب. وفي إطار دعمها لأجندة دبي الاقتصادية D33، ستعمل زوروا دبي على تنفيذ مبادرات تسويق الشركات العالمية والتفاعل بين المستثمرين في مختلف أنحاء العالم من أجل تحقيق مستهدفات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي، بالإضافة إلى ترسيخ المكانة الاستراتيجية للشركات والشخصيات العامة في الإمارة لدعم النمو وآفاق التوسع لديهم عالمياً. كما تقود زوروا دبي استراتيجية اقتصادية شاملة ومتماسكة للمحتوى والتواصل في الأسواق العالمية، لتكون مخصصة لفئة معينة من الجمهور الدولي بما ينسجم مع رؤية الإمارة.

زوروا دبي هي الهيئة المعنية بتحقيق استراتيجية دبي السياحية الطموحة، وتتعاون مع الجهات المعنية والشركاء المحليين والدوليين من أجل تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للأعمال والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والترفيه، إلى جانب المساهمة في زيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في الإمارة. وتهدف زوروا دبي إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. كما تتميز المؤسسة الحائزة على جوائز بمكانتها العالمية الرائدة في مجال حملات التسويق العالمية لإمارة دبي، وستواصل جهودها مع الحفاظ على مكانتها المميزة في مجالات التواصل والتسويق المبتكرة والقائمة على البيانات.

لمحة عن بيوتيفول ديستينيشنز:

بيوتيفول ديستينيشنز هي وكالة إبداعية حائزة على جوائز، وهي المسؤولة عن إنتاج جزء من المحتوى السياحي الأكثر تأثيراً على مستوى العالم. وتسعى الوكالة إلى تقديم محتوى يلهم الأفراد لاستكشاف العالم، وتمتلك مجتمع عالمي يضم أكثر من 50 مليون متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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