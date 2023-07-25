"إشراق للضيافة" توقع اتفاقية جديدة مع شركة "ريكان جروب"؛ تتولى بموجبها إدارة فندق "كراون بلازا باتومي بيتش"، و"شقق باتومي الفندقية" المقرر افتتاحهما في عام 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إشراق للضيافة"، ذراع إدارة الأصول وقسم الضيافة لمجموعة محمد وعبيد الملا، اليوم عن توقيع اتفاقية لإدارة الفنادق مع شركة "ريكان جروب"، وتُعد هذه الخطوة بمثابة علامة فارقة تدعم الخطط التوسعية الاستراتيجية الواعدة. تشمل الاتفاقية مهام إدارة وتشغيل الفندق الفاخر الجديد "كراون بلازا" في قلب مدينة باتومي في جورجيا التي تنبض بأبهى صور الحياة، وهذا من شأنه أن يعزز التزام "إشراق للضيافة" تجاه تقديم تجارب فندقية رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم.

يوفر هذا الفندق الجديد على ساحل شاطئ باتومي إطلالات بحرية خلابة، مع 150 غرفة مجهزة بأحدث وسائل الراحة، ومطعمين، ومرافق مخصصة للاجتماعات، ونادي للياقة البدنية، ومسبح عصري، مما يضمن للزوار الاستمتاع بتجربة فندقية مترفة توفر أقصى درجات الراحة، والرفاهية، والترفيه. وإضافة إلى ذلك، ستتولى "إشراق للضيافة" إدارة "باتومي فيو" للشقق الفندقية الذي يضم 240 غرفة فندقية فاخرة. ومما لا شك فيه، أن هذه المشروعات الفندقية الجديدة ستساهم في الارتقاء بمشهد الضيافة داخل باتومي، فضلًا عن تعزيز مكانة المدينة باعتبارها وجهة سياحية متميزة.

تتميز شركة "ريكان جروب" الاستثمارية الرائدة في المنطقة بخبرة هائلة، وفهم عميق لسوق الضيافة داخل باتومي، مما يجعلها إضافة قيمة إلى الشراكة الأخيرة. سيؤدي التعاون المثمر بين "إشراق للضيافة"، و"ريكان جروب" مع مجموعة فنادق ومنتجعات "إنتركونتيننتال" المالكة للعلامة التجارية "كراون بلازا"، إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير العديد من فرص العمل الواعدة. وقد تم إقامة حفل توقيع الاتفاقية الخاصة بالمنشآت الفندقية الجديدة داخل فندق "كراون بلازا جميرا" في دبي يوم 20 يوليو ، بحضور عدد من كبار الزوار وأبرز الشخصيات المرموقة.

صرح "أحمد علي عزيز ريكاني، "المالك المشارك لشركة "ريكان جروب"، قائلًا: "يسعدنا ويشرفنا أن نتعاون مع "إشراق للضيافة"، ومجموعة فنادق ومنتجعات "إنتركونتيننتال"؛ إذ تُمثل هذه الشراكة خطوة هامة تعزز جهود مؤسستنا للمساهمة في تطوير قطاع الضيافة داخل باتومي. نحن على ثقة أن هذه الفنادق الجديدة ستصبح الخيار المفضل لكل من رجال الأعمال والسياح، بفضل سجل "إشراق للضيافة" الحافل بالنجاحات جنبًا إلى جنب مع رؤيتنا المشتركة لتحقيق التميز".

صرح "شريف بشارة"، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا قائلًا: "تُمثل هذه الشراكة البناءة محطة هامة في مسيرة مؤسستنا، وتعكس التزامنا تجاه تنمية وتطوير قطاع الضيافة في باتومي. نحن على ثقة أن فندق "كراون بلازا" و"باتومي فيو" للشقق الفندقية سيغيران وجه قطاع الضيافة داخل المدينة، وهذا بفضل رؤيتنا المشتركة لبلوغ أعلى مستويات التميز مع سجل "إشراق للضيافة" الحافل بالإنجازات".

صرح "ريتشارد حداد"، الرئيس التنفيذي لشركة "إشراق للضيافة"، قائلًا: "تحتل جورجيا مكانة متميزة باعتبارها سوق رئيسي، هذا بالإضافة إلى النمو الملحوظ لقطاع السياحة بداخلها. ومن الجدير بالذكر أن عام 2022 وحده، استقبلت جورجيا أكثر من 5.4 مليون سائح، مما أبرز شعبيتها الواسعة كوجهة سياحية جذابة. إن إضافة فندق "كراون بلازا" الجديد و"باتومي فيو" للشقق الفندقية إلى محفظتنا العقارية، تعكس السعي المتواصل لتوسيع نطاق التواجد في الأسواق الاستراتيجية، فضلًا عن تقديم خبرات عالمية المستوى. وكم نحن متحمسون للمساهمة في تعزيز سمعة باتومي المتنامية بصفتها وجهة سياحية رائدة، وعاصمة أوروبية حديثة تستضيف مختلف الفعاليات الدولية".

صرحت "ويليمين جيلز"، نائبة رئيس التطوير في أوروبا لدى مجموعة فنادق ومنتجعات "إنتركونتيننتال"، قائلة: إن توقيع عقد فندق "كراون بلازا باتومي بيتش" سيضيف إلى محفظة مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال" المتنامية داخل جورجيا، التي تضم فندق "كراون بلازا" في بورجومي، و"هوليداي إن" في تبليسي. كما يسعدنا أن نتعاون مع "إشراق للضيافة" و"ريكان جروب" للمرة الأولى ضمن هذا المشروع الجديد، ونتطلع سويًا إلى افتتاح الفندق المرتقب في عام 2025؛ حيث تشهد المنطقة زيادة في معدلات تدفق الزوار القادمين من جميع أنحاء أوروبا وآسيا بغرض العمل والترفيه مع الاستمتاع بشواطئ باتومي الخلابة، ووسط المدينة النابض بمختلف صور الحياة".

#بياناتشركات

- انتهى -