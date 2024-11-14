إيرادات التمويل للربع الثالث 2024 سجلت نمواً بنسبة7.7% بالمقارنة مع الربع السابق، و64% بالمقارنة مع الربع الثالث 2023، لتصل إلى 2.4 مليون درهم

ارتفعت إيرادات عمليات العقارات التجارية بنسبة 8% على أساس ربع سنوي

إجمالي قيمة استثمارات صندوق جولديلوكس بلغت 1.044 مليار درهم فAي الربع الثالث من عام 2024 مقابل 1.038 مليار درهم في الربع السابق

إحراز تقدم جيد في استراتيجية الاستثمار التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً وتحول التركيز إلى الاستثمارات في الأسهم الخاصة واستكمالها بالأصول المدرة للدخل

الشركة تواصل جهودها لاسترداد استثماراتها في صندوق جولديلوكس بهدف التمكن من إدارة هذه الاستثمارات بشكل مباشر في المستقبل القريب

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إشراق للاستثمار ش.م.ع" ("إشراق" أو "الشركة")، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("ADX")، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وحققت الشركة نتائج قوية في الربع الثالث من العام إلى جانب نمو صحي في الربحية مقارنة بالربع السابق منه، مسجلةً بذلك تحسناً كبيراً قياساً بالعام السابق الذي أعلنت فيه عن خسارة صافية. كما أحرزت تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة التي أعلنت عنها مؤخراً لتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وحفز النمو المستقبلي.

سجلت الشركة تقدماً في أدائها المالي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع السابق، ويُعزى ذلك إلى النمو في قيمة صندوق جولديلوكس الاستثماري. وارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 64% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، مع انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 30.9%، كما ارتفعت إيرادات التمويل بنسبة 7.7% عن الربع السابق. وحققت إشراق أرباحاً بقيمة 6.7 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، مما يُعد تحسناً كبيراً مقارنة بالخسارة البالغة 83.3 مليون درهم المسجلة في الربع الثالث من عام 2023، وكذلك تحسناً بنسبة 91% عن الربع السابق. علاوةً على ذلك، انخفض إجمالي المطلوبات بنسبة 11.4% منذ نهاية عام 2023 إلى 145.2 مليون درهم، حيث واصلت الشركة تخفيض ديونها في الميزانية العمومية.

ومنذ بداية عام 2024 وحتى تاريخه، أثمرت عمليات التخارج الاستراتيجية في استثمارات صندوق جولديلوكس في تعزيز الميزانية العمومية للمجموعة بشكل كبير، حيث نجح الصندوق في خفض التزاماته بنحو 403 مليون درهم خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام. وتكثف إشراق جهودها للتوصل إلى اتفاق مع "شركة شعاع كابيتال" لاسترداد الأصول المُحتفظ بها في صندوق جولديلوكس. وتهدف هذه الخطوة بشكل رئيسي إلى تمكين إشراق من التحكم الكامل بممتلكاتها واتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بها. وعلى الرغم من اعتراف الشركة بأن هذه العملية استغرقت وقتاً أطول من المتوقع، إلا أنها تواصل العمل للانتهاء منها بالطريقة المطلوبة وفي أقرب وقت ممكن.

حققت عمليات العقارات التجارية لشركة إشراق إيرادات بقيمة 4.0 مليون درهم في الربع الثالث من العام، ولكنها انخفضت بنسبة 42% على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بانخفاض إيرادات الإيجار في عام 2023 بعد بيع الأصول العقارية المربحة في دبي. وبلغ إجمالي الربح من العمليات التجارية 2.8 مليون درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وانخفاض بنسبة 28% على أساس سنوي.وسجلت الشقق السكنية التابعة للشركة في مارينا رايز أبوظبي معدلات إشغال قياسية في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل متوسط ​​الإشغال إلى 97% تقريباً.

وبهذه المناسبة قال، السيد فهد عبد القادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة إشراق: "حققنا تقدماً جيداً في تنفيذ استراتيجية إشراق المحدثة طويلة الأجل، حيث نركز بشكل رئيسي على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة لشركات عالية النمو بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد التزمت الشركة ببناء قدراتها وتعزيز استثماراتها في الأسهم الخاصة مع نقل أصول محفظتها القديمة. وبموجب الاستراتيجية المحدثة، نعتزم الحفاظ على درجة أكبر من السيطرة على استثماراتنا من خلال الحيازات المباشرة، بالإضافة إلى توليد النقد عبر الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت وبيع أو تطوير الأصول العقارية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في المحفظة الاستثمارية ودعم اتساق الأرباح".

علاوةً على ذلك، أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في جهودها لاستكشاف وتقييم فرص الاستحواذ المحتملة، حيث تم تحديد عدد من الفرص الواعدة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2024، وتعمل الشركة حالياً على دراسة هذه الفرص المتنوعة في قطاعات استراتيجية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الصدد في الوقت المناسب.

من جانبه، علق السيد محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة إشراق، قائلاً: "نواظب على تعزيز محفظتنا الاستثمارية وهو ما يحقق لنا تقدماً ملحوظاً في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة التي تساهم في تعزيز مكانة إشراق التنافسية وخلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. ويشهد أداؤنا المالي والتشغيلي منذ بداية العام وحتى تاريخه على نجاح جهودنا في تحسين محفظتنا الاستثمارية وتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية بشكل كبير".

وأضاف الهاشمي: "نحن متفائلون بالتقدم الذي أحرزناه منذ الإعلان عن استراتيجيتنا المحدثة، فضلاً عن اقترابنا من تحقيق بعض النتائج الملموسة في كل من محفظتينا الاستثمارية والعقارية. ونتوقع القيام ببعض الإعلانات الهامة خلال الأشهر المقبلة، حيث نمضي قدماً في تنفيذ مبادرات حاسمة ستعود بنا سريعاً إلى مسار الربحية".

-انتهى-