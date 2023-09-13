دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت اليوم مجموعة "إس إن سي- لافالين"، وهي شركة للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم، عن تجديد علامتها التجارية وتغيير اسم الشركة إلى "أتكنز رياليس".

ستتولى "أتكنز رياليس" ضمّ المؤسسة بأكملها تحت علامة تجارية واحدة، مستفيدة من الإنجازات التي حققتها على مدى قرن من الزمن مع علامات تجارية مثل "إس إن سي- لافالين"، و"أتكنز"، و"فيثفول+جولد"، و"دي تي إس"، و"أتكنز أكيويتي"، وهي خطوة تشكّل علامة فارقة بالغة الأهمية في رحلة تحول الشركة. انطلاقاً من مقرّها في مونتريال، كندا، ستجمع "أتكنز رياليس" خبرات موظفيها البالغ عددهم 36 ألف موظف والموزّعين عبر مختلف الأسواق والمناطق، لتقديم حلول شاملة في البيئات المبنية والطبيعية.

تعليقاً على هذه الخطوة، قال إيان إل. إدواردز، الرئيس التنفيذي لشركة "أتكنز رياليس": "اخترنا ’أتكنز رياليس‘ بمثابة اسم جديد للشركة الجديدة وسيسمح اعتمادنا المتنامي على خبراتنا العالمية الواسعة والعميقة في تعزيز قدرتنا على العمل بسلاسة وتقديم عرض واحد متكامل لكل من عملائنا وشركائنا على السواء. كل ما نقدمه قائم على موظفينا. إذ يهتمون ببعضهم البعض، وبهذه الشركة، والأهم من ذلك، يهتمون بالعمل الذي نقوم به، ويؤمنون بهدفنا المتمثل في وضع الأسس المناسبة لبناء مستقبل أفضل لكوكبنا وسكانه. إنني فخور للغاية بالجهود المتفانية التي يبذلها فريقنا في سبيل نجاح هذه الشركة".

وأضاف قائلاً: "عمدنا في السنوات الأخيرة إلى إعادة تنظيم الشركة. وقد استغنينا عن الأعمال غير المربحة أو غير المتوافقة مع استراتيجيتنا؛ وقمنا بتصحيح التحديات الأساسية التي تؤثر على أدائنا؛ وضاعفنا حجمنا في الأسواق العالمية عالية النمو؛ وتبنينا التحول الرقمي؛ والأهم من ذلك، قمنا بإعادة تحديد هدفنا وتعزيز ثقافتنا. لقد بلغنا نقطة انعطاف أساسية، وقد حان الوقت لتغيير هوية علامتنا التجارية إلى ’أتكنز رياليس‘ واستشراف المستقبل المثير الذي ينتظرنا".

وقد تمّ اختيار اسم "أتكنز رياليس" كمصطلح يجمع بين اسم "أتكنز"، التي تعدّ علامة تجارية قديمة راسخة في أسواق الشركة الدولية، وكلمة "رياليس"، المستوحاة من مدينة مونتريال والجذور الفرنسية الكندية للشركة. تعكس كلمة "رياليس" أيضًا المعنى المقتبس من ترجمة الفعل "يحقق"، مما يؤكد على تركيزنا على تحقيق النتائج والتزامنا بتسليم المشاريع.

اعتبارًا من 13 سبتمبر، سيتم استخدام العلامة التجارية الجديدة للشركة والهوية البصرية المرتبطة بها في جميع المواد الإعلامية. سيبدأ تداول الأسهم العادية للشركة في بورصة تورونتو تحت الرمز الجديد (TSX: ATRL) قبل افتتاح السوق في 18 سبتمبر 2023. لن تغير شركة "إس إن سي- لافالين" اسمها القانوني حتى تحصل الشركة على موافقة المساهمين، كما يقتضيه القانون، في الاجتماع السنوي للمساهمين لعام 2024.

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لمحة عن "أتكنز رياليس"

تم إنشاءّ شركة "أتكنز رياليس" بناءً على دمج مجموعة راسخة من الشركات تعود إلى عام 1911، وهي شركة عالمية للخدمات المهنية المتكاملة وخدمات إدارة المشاريع تسعى إلى وضع أُسس مستقبل أفضل لكوكبنا وسكانه. نحن نبتكر حلولاً مستدامة تُشكّل صلة وصلٍ بين الناس والتكنولوجيا والبيانات لتحويل البنية التحتية وأنظمة الطاقة في العالم. ونُسخِّر قدراتنا العالمية في المشاريع المحلية لصالح عملائنا، ونُقدّم خدمات فريدة متكاملة تشمل كامل دورة حياة الأصول، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والخدمات البيئية، والشبكات الذكية والأمن السيبراني، والتصميم والهندسة، وإدارة المشتريات والمشاريع والإنشاءات، والعمليات والصيانة، والتفكيك ورأس المال - للعملاء في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل الخدمات الهندسية، والطاقة النووية، والعمليات والصيانة ورأس المال. للمزيد من الأخبار والمعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.atkinsrealis.com أو متابعتنا على "لينكد إن".

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للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

زينة كوركي

مديرة شؤون التواصل والعلاقات العامة

"أتكنز رياليس"- الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادىء

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