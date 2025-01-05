أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن هيكل تنظيمي جديد لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا اعتباراً من 1 يناير 2025. وفي إطار هذا التحول، سيتم تقديم الخدمات لسوق المملكة العربية السعودية من خلال وحدة عملاء مستقلة تم إنشاؤها مؤخراً بقيادة هاكان سارفيل، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الطموحات الاستراتيجية لشركة إريكسون لتبسيط هيكلها التنظيمي، وتعزيز استجابتها للعملاء، وتحسين مستويات المساءلة في السوق المحلية. وتعد وحدة عملاء السعودية التي تم إنشاؤها مؤخراً بهدف دعم جميع عملاء إريكسون في المملكة، واحدة من خمس وحدات عملاء تم إنشاؤها بموجب الهيكل التنظيمي الجديد. وتهدف عملية إعادة التنظيم هذه إلى تحسين الموارد، وتسريع وقت طرح المنتجات في السوق، وتمكين عملية اتخاذ القرار على مستوى الدولة.

هذا ويتمتع هاكان سارفيل بخبرة تزيد عن 30 عاماً في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تجربة غنية في مجال القيادة وتطوير الأعمال، وفهم عميق للمنطقة. ويشغل هاكان منذ عام 2022، منصب رئيس وحدة العملاء لشركة stc، والسعودية ومصر، حيث لعب دوراً محورياً في بناء شراكات قوية وتعزيز مبادرات التحول الرقمي في هذين البلدين.

ويأتي إنشاء وحدة عملاء السعودية في إطار التحول الإقليمي الأوسع لشركة إريكسون، والذي يشمل إنشاء خمس وحدات عملاء، هي: وحدة عملاء المملكة العربية السعودية، ووحدة عملاء الخليج، ووحدة عملاء غرب وجنوب إفريقيا، ووحدة عملاء وسط وشرق إفريقيا، ووحدة عملاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد تم تصميم كل وحدة بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، مع زيادة مستويات المساءلة والتركيز على العملاء.

وتؤكد شركة إريكسون التزامها بتسريع التحول الرقمي ودعم توجهات المملكة العربية السعودية في أن تصبح وجهة عالمية رائدة في مجال الاتصال والابتكار.

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

-انتهى-

#بياناتشركات