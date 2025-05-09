دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جلف كرافت، عن تعيين إروين بامبس في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بهدف دعم وتمكين خطتها الاستراتيجية للتوسع في الأسواق العالمية الرئيسية.

وساهم بامبس على نحو أساسي في تعزيز حضور جلف كرافت عالمياً منذ بداية الألفية، متميزاً بخبرة قيادية عميقة ومعرفة باتجاهات الأسواق في أوروبا وآسيا وأستراليا والأمريكتين، والتي تعد من الأسواق الرئيسية التي تستهدفها المجموعة لمنافسة الشركات الرائدة في قطاع اليخوت الفاخرة. وتتزامن عودته مع توجه جلف كرافت لتوسيع نطاق إنتاجها وتنويع طرازاتها وتسريع وتيرتها في الوصول إلى الأسواق المتقدمة ذات النمو المرتفع.

وتدعم استراتيجية جلف كرافت للنمو، رؤية الشركة المستقبلية للتركيز على بناء اليخوت باستخدام المواد المركبة ذات التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتعزيز الابتكارات على مستوى التصميم والارتقاء بالتجارب المخصصة للعملاء، وهي المجالات التي رسّخت فيها الشركة معاييرها الخاصة، منافسة شركات بناء اليخوت التقليدية.

وعن عودة بامبس إروين، صرّح محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت: "يسعدنا انضمام بامبس إروين مجدداً إلى عائلة جلف جرافت في هذه المرحلة المفصلية من المسيرة التطورية للمجموعة، إذ نواصل جهودنا الرامية لتوسيع أعمالنا في الأسواق العالمية. يتميز إروين بفهمه العميق لهوية الشركة وقيمها الأساسية، كما يمتلك خبرة استثنائية ذات طابع دولي، ستعزز توجهاتنا المستقبلية بديناميكية وفاعلية في إطار نهج عملي رائد. ونتطلع للعمل معه عن كثب ومواصلة مسيرتنا الهادفة بناء على الركائز الأساسية التي قامت عليها جلف كرافت منذ تأسيسها".

من جهته، قال إروين بامبس الرئيس التنفيذي لمجموعة جلف كرافت: "تبدأ جلف كرافت مرحلة محورية ستساهم في تشكيل مستقبلها وترسيخ مكانتها في السوق العالمية. وقد ساهم حضورنا العالمي الراسخ والمكانة الريادية لشركتنا، في منحنا القدرات والخبرات اللازمة لتوسيع حصتنا السوقية عبر فئات اليخوت المتنوعة، ومن ضمنها اليخوت الفاخرة المستخدمة لمغامرات الاستكشاف بعيدة المدى واليخوت الفاخرة المخصصة لتوفير أعلى درجات التميز والراحة والرفاهية. وتقف جلف كرافت إزاء فرصة جوهرية لتعزيز حضورها العالمي، وتوطيد علاقاتها مع العملاء، ودفع حدود الابتكار، مع الالتزام بالقيم والرؤية الإماراتية التي تميّز عملياتنا وقيمنا وتطلعاتنا".

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، و"جلف كرافت للخدمات ". وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين.

تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل يخوت "ماجستي"، ويخوت الاستكشاف "نوماد"، والقوارب الرياضية المكشوفة "أوريكس"، و"سيلفركرافت"، و"سيلفركات"، وسفن الجولات البحرية للركاب.

وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية.

تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة. ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء.

تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 462 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 100 ألف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 800 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

يضمن النهج الفريد والمتكامل لمجموعة جلف كرافت تقديم جميع أشكال الدعم والخدمة لعملائها أينما كانوا حول العالم، مع الحرص الدائم على تلبية تطلعات العملاء وتجاوزها.

-انتهى-

#بياناتشركات