أبوظبي – أعلن فندق "إرث" أبوظبي بكل فخر عن إطلاق أكاديمية كرة القدم للشباب ERTH FC، وهي شراكة جديدة ومثيرة مع FC OLE (مركز كرة القدم للفرص والتعلم والتميز) تهدف إلى إحداث ثورة في عالم كرة القدم للشباب في العاصمة. تمّ تصميم الأكاديمية لتطوير المواهب الشابة والارتقاء بمستوى التدريب الرياضي، حيث تجمع بين المنهجية المعترف بها عالمياً لـ FC OLE والمرافق والإمكانات الفريدة المتوفرة في "إرث" أبوظبي، مما يضع معياراً جديداً لبرامج كرة القدم عالية الأداء.

تبدأ الرحلة مع يومٍ ديناميكي من التجارب المفتوحة في 10 يناير 2025. وتدعو هذه التجارب اللاعبين الشباب لاكتشاف فلسفة التدريب المُبتكرة المعروفة باسم "أسلوب OLE"، والتي تدمج بين الدقة الفنية، والفهم التكتيكي، والمرونة الذهنية لتطوير لاعبين متكاملين. سيتمّ تنظيم الجلسات في ملعب العشب الطبيعي بمعايير فيفا الخاصة بفندق إرث ابوظبي ، وهو مكان يشتهر بجودته الاحترافية وأجوائه الملهمة. تفتح التجارب أبوابها للاعبين من مختلف الفئات العمرية، مما يتيح للرياضيين الطموحين فرصة إظهار قدراتهم وضمان مكان لهم في هذه الأكاديمية الرائدة.

وينعكس التزام "إرث" أبوظبي بالتميز الرياضي من خلال مرافقه ذات المستوى العالمي، والتي ستكون المقر الرئيسي لأكاديمية ERTH FC. من ملعب بمعايير فيفا العالمية إلى مُعدات تدريب متطورة، تمّ تصميم كل تفصيل بعناية لتوفير بيئة تزدهر فيها المواهب الشابة. تركز الأكاديمية أيضاً على التنمية الشاملة، حيث تضمن حصول اللاعبين على تدريب كرة قدم من الطراز الأول بالإضافة إلى فرص لتطوير مهاراتهم كأفراد وقادة وأعضاء فاعلين في الفريق.

تمثل الشراكة بين فندق "إرث" أبوظبي وFC OLE رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى كرة القدم للشباب في أبوظبي. بفضل تقنيات التدريب المثبتة التي تقدمها FC OLE، والتزام "إرث" بدعم الرياضة والرفاهية، تضمن الأكاديمية أن تصبح مركزاً لتطوير نجوم كرة القدم القادمين.

بمرافقها المميزة، وكادرها التدريبي الخبير، والتزامها بالتميز، تمثل أكاديمية ERTH FC خطوة جريئة نحو مستقبل مشرق لرياضة الشباب في أبوظبي. تدعو الأكاديمية العائلات واللاعبين الشباب ليكونوا جزءاً من هذا الفصل الجديد المثير، حيث يلتقي الشغف بكرة القدم بالسعي نحو التفوق. ولأولئك المستعدين للانطلاق في هذه الرحلة التحولية، توفر أكاديمية ERTH FC فرصة لا تضاهى للنمو والمنافسة والنجاح.

تفاصيل اليوم المفتوح:

التاريخ: الجمعة، 10 يناير

الوقت: من 5:30 مساءً إلى 9:00 مساءً

المكان: ملعب العشب الطبيعي بمعايير فيفا، فندق "إرث" أبوظبي

الفئات العمرية:

5:30 مساءً – 7:00 مساءً: تحت 10/ تحت 12/ تحت 14/ تحت 16 عاماً

7:05 مساءً – 8:30 مساءً: تحت 17/ تحت 18/ تحت 19 عاماً

نبذة عن فندق "إرث" أبوظبي

يُعدّ فندق إرث أبوظبي، وجهة فاخرة للضيافة والترفيه في أبوظبي، حيث يجمع بين التراث الإماراتي التقليدي والتصميم الحديث. ويُقدّم مجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك أماكن الإقامة الفاخرة، وخيارات تناول الطعام ذات المستوى العالمي، ومرافق الترفيه الشاملة. ويتميز الفندق بمرافقه الرياضية، وأماكن الفعاليات، والمناظر الطبيعية الخصبة، مما يجعله الخيار المُفضّل لكلٍّ من السياح والمقيمين. ويُركّز فندق إرث أبوظبي على الصحة والرفاهية والتواصل الثقافي، وغالباً ما يستضيف فعاليات ومعارض تحتفي بتاريخ وقيم دولة الإمارات، تجذب المسافرين بغرض الترفيه والأعمال.

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