باكورة الإدراجات ضمن استراتيجية دبي الطموحة لتطوير الأسواق المالية:

"ديوا" أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية

نجاح الطرح يعزز المكانة المتنامية لأسواق المال في دبي ودولة الإمارات

أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في دولة الإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بدأ اليوم تداول أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي ("ديوا" أو "الشركة") في سوق دبي المالي تحت الرمز "DEWA". وباكتمال إدراجها، أصبحت هيئة كهرباء ومياه دبي أكبر شركة مدرجة في السوق بقيمة سوقية تبلغ 124 مليار درهم (33.8 مليار دولار) بناءً على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده الأسبوع الماضي عند 2.48 درهم للسهم الواحد.

اشتمل الطرح على بيع الشركة 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة، وأصبح الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في تاريخ أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022. وقد شهدت "ديوا" طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة (باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين).

وقد قرع معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جرس افتتاح التداول في سوق دبي المالي احتفالاً بالإدراج بحضور سعادة هلال المري، رئيس

مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

"يشكل إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم في سوق دبي المالي بداية فصل جديد في قصة نجاح ونمو الهيئة، وأود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لدعمهم غير المحدود للهيئة. وبصفتها المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، كانت الهيئة ولا تزال مساهماً رئيسياً في المسيرة التنموية الشاملة للإمارة وجزءاً لا يتجزأ من اقتصادها المزدهر. ويعكس الاهتمام الواسع الذي شهدناه من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد، الثقة الكبيرة بالهيئة كشركة مرافق عالمية رائدة. ونحن فخورون بإتاحة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من مستقبل الهيئة ودورها المهم في دعم نمو دبي والتحول الذي يشهده قطاع الطاقة في الإمارة".

ومن جهته، قال سعادة هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يُسعدنا الترحيب بإدراج أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي. يمنح هذا الإدراج قوة دفع كبيرة لاستراتيجية السوق الهادفة إلى تنويع القطاعات من خلال طروحات عامة وإدراجات لشركات رائدة تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة بما يُعزز حضور تلك القطاعات في السوق لا سيما وأنها تلعب دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي بدبي ودولة الإمارات. وعلاوة على ذلك فإن هذه الخطوة المفصلية تُعد انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة وتنفيذاً لاستراتيجية دبي الهادفة إلى تطوير أسواقها المالية وتعزيز مكانتها كمركز حيوي عالمي لأسواق رأس المال. ومما لا شك فيه فإن هذا الطرح العام يعكس الثقة الكبيرة التي توليها مختلف الشركات إزاء سوق دبي المالي وما يوفره للشركات المدرجة من بنية أساسية وتنظيمية عالمية المستوى وخدمات متطورة وامتلاكه قاعدة

مستثمرين ضخمة ومتنوعة، الأمر الذي يجعله الخيار المفضل للشركات لتنفيذ اكتتابات عامة وجمع التمويلات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات النمو."

وبدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: "يُتيح طرح أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وإدراجها في سوق دبي المالي للمستثمرين بوجه عام ومستثمري الدخل على وجه الخصوص فرصة المشاركة في نجاح ونمو أحد أبرز القطاعات الحيوية إذ يتسم قطاع المرافق العامة عادة بالاستقرار والنمو المستدام. وبطبيعة الحال فإن هذا الإدراج وما سيعقبه من إدراجات مماثلة ضمن خطة حكومة دبي لطرح عشر شركات سيسهم في توسعة رقعة السوق وتعميقه وفي تنويع الفرص الاستثمارية. إننا متفائلون إزاء الآفاق المستقبلية للاكتتابات العامة والإدراجات في السوق في ضوء الاتصالات الجارية مع العديد من الشركات الساعية إلى التوسع وتطوير أعمالها مدفوعةً بالثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني، والمتحمسة للاستفادة من التطورات التنظيمية العديدة التي تم إدخالها في الآونة الأخيرة مما عزز من جاذبية السوق ومنح تلك الشركات بدائل متنوعة لتنفيذ هذه الخطوة الاستراتيجية."

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ضم أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي إلى قطاع المرافق العامة، مع عدم تطبيق الحدود السعرية المُعتمدة لتحركات الأسهم في اليوم الأول للتداول، على أن يتم تطبيقها في اليوم التالي للإدراج، علماً بأن سعر الاكتتاب للسهم بلغ 2.48 درهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عامة عن هيئة كهرباء ومياه دبي: تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي؛ حيث تعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة.

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً حصة نسبتها 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ونمت أعمال هيئة كهرباء ومياه دبي بوتيرة متزامنة مع نمو وتوسع اقتصاد الإمارة وازدياد عدد سكانها وتطور بنيتها التحتية. وأدى تسارع عجلة التنمية في دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه. ومع التزامها الدائم بتحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، تمتلك الشركة كافة الإمكانات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في إطار خطة دبي الحضرية الرامية لزيادة عدد سكانها من 3.5 مليون نسمة حالياً إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وبالتالي تعد الهيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي في الماضي والحاضر، حيث استفادت ولا تزال تستفيد من ازدهارها المستمر. وتؤدي دوراً رئيسياً في جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة حيث يمثل هذا الدور ركيزة أساسية من ركائز التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بحوالي 11.4% من إجمالي طاقتها التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة، وهي النسبة الأعلى من مزيج الطاقة في المنطقة (بالمقارنة مع المؤسسات الخدماتية الإقليمية الأخرى). تدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dewa.gov.ae/ipo.

للاستفسارات الإعلامية:

هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة برنزويك (مستشار الاتصالات المالية)

media@dewa.gov.ae

جيهان بلفقيه/ رؤى فضل dewa@brunswickgroup.com +971 56 400 8540

لاستفسارات علاقات المستثمرين:

dewainvestors@dewa.gov.ae

المستشار المالي

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المستشار المالي المستقل

موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي

المنسقون العالميون المشتركون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط المحدود

مديرو الاكتتاب المشتركون

كريدي سويس إنترناشونال

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

جولدمان ساكس إنترناشيونال

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (رقم مركز الاتصال المخصص للاكتتاب: 800-DEWA-IPO (800-3392476))

نبذة عن شركة سوق دبي المالي: أصبحت شركة سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة بعد عملية طرح 1.6 مليار سهم بقيمة درهم واحد للسهم في اكتتاب أولي بتاريخ 12 نوفمبر 2006، وتمثل النسبة التي طرحت للاكتتاب 20% من إجمالي رأس المال المدفوع للسوق البالغ 8 مليارات درهم. وتمتلك حكومة دبي 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام وتمثل الحكومة في هذه الحصة شركة بورصة دبي المحدودة. وتم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق في 7 مارس 2007 برمز تداول" DFM". ويعتبر سوق دبي المالي أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي منذ العام 2007، وهو يعد سوقاً ثانوياً لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق. وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 26 مارس من العام 2000. www.dfm.ae

للاستفسارات الإعلامية يرجى الاتصال بـ:

عاطف فتحي

نائب الرئيس-مدير الإعلام والعلاقات العامة

هاتف:3055334 4 971+

البريد الالكتروني: afathy@dfm.ae