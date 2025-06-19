قالت سيدة الأعمال أميرة الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة الوقت للفعاليات (تايم): "يمثل إدراجنا في السوق الموازية محطة استراتيجية تُجسّد نضج شركتنا واستعدادها للمرحلة القادمة من النمو. لقد بنينا نموذجًا سعوديًا بمعايير عالمية في قطاع الفعاليات الحية"

واضافت "قطاع الفعاليات واسع ومتنوع، وتجربتنا فيه تُمثّل نموذجًا ناجحًا لأنها تأسست برؤية عالمية، وصيغت بهوية سعودية، وتميزت بالتخصص في انتاج وتنظيم الفعاليات الحية الكبرى بفريق يملك خبرات متعددة - على امتداد تجربتنا، كنا شريكًا موثوقًا لعدد من الجهات الحكومية والشبه حكومية والخاصة، ونرى أننا مثّلنا خيارًا وطنيًا في تنفيذ فعاليات وأحداث عالمية كبرى، ونعمل بشكل دائم على اقتناص الفرص التي ستُسهم في تعميق أثرنا وتوسيع نطاق أعمالنا"

بدوره، أشار المهندس عبادة عوض، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن "تايم" تعمل وفق استراتيجة تستهدف النمو المستدام موضحاً:"تستند استراتيجية الشركة إلى النمو والتوسع المدروس، وذلك من خلال رصدنا المستمر للسوق وتحليل الفرص المتاحة فيه. كما نُولي اهتمامًا كبيرًا للتحسين التشغيلي المستدام، والعمل الدؤوب على تطوير وإطلاق خدمات نوعية تُضيف قيمة حقيقية للسوق"

وتنشط "تايم" في انتاج وتنظيم الفعاليات الحية الكبرى والتي تخدم العديد من القطاعات مثل الرياضة، الترفيه، الثقافة، السياحة والإقتصاد، وتقدم مجموعة من الخدمات الشاملة والمتكاملة في إنتاج وإدارة الفعاليات الحية، إلى جانب تقديم حلول استشارية وإبداعية متخصصة.

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