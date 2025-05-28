تم تحديد السعر النهائي لمساكن دبي ريت عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعروض في الطرح الذي شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين وبلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة

جمع الطرح عائدات بقيمة 2,145 مليون درهم (584 مليون دولار أمريكي)، وبالتالي ستبلغ القيمة السوقية عند الإدراج نحو 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار أمريكي)، ليرسخ مساكن دبي ريت مكانته كأكبر صندوق استثمار عقاري مُدرج خليجياً

يمثل هذا الطرح أول إدراج لصندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صندوق استثمار عقاري في ظل الإطار التنظيمي المحدّث في دولة الإمارات، والإدراج الأول في سوق دبي المالي خلال عام 2025، مما يعزز مكانة دبي كوجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلن سوق دبي المالي اليوم عن إدراج مساكن دبي ريت، وهو صندوق استثمار عقاري مغلق ومدر للدخل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد من أكبر مالكي ومشغّلي العقارات السكنية في دبي، ويتم تداول وحداته تحت الرمز "DUBAIRESI" والرقم الدولي AEE01657D252.

يمثّل إدراج مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة بارزة في مسيرة الأسواق المالية بإمارة دبي، إذ يُعد أول صندوق استثمار عقاري متخصص في قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وأكبر صندوق من نوعه في المنطقة حيث يدير 35,700 وحدة سكنية. كما يعد الإدراج الأول من نوعه بموجب الإطار التنظيمي المُحدَّث في دولة الإمارات، وأول إدراج في سوق دبي المالي لعام 2025، مما يعزز مكانة دبي كوجهة نابضة بالفرص الاستثمارية المتنوعة.

وقد نجح الطرح العام الأولي لمساكن دبي ريت في جمع 2,145 مليون درهم (584 مليون دولار أمريكي)، وسط إقبال واسع واستثنائي من جانب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، مما يعكس الثقة القوية في سوق العقارات السكنية العقارات المستقر والمزدهر في دبي. وتمت تغطية وحدات الصندوق البالغة 1.95 مليار وحدة بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب، مما أدى إلى تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 1.10 درهم لكل وحدة. ويبدأ الصندوق تداولاته بقيمة سوقية تبلغ 14.3 مليار درهم (3.9 مليار دولار أمريكي)، مع عائد توزيعات نقدية إجمالي متوقّع بنسبة 7.7% لعام 2025.

واستجابةً للطلب الاستثنائي من جميع الفئات المشاركة في الطرح، قررت شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م. (مدير الصندوق) زيادة حجم الطرح من 12.5% إلى 15.0% من إجمالي رأس المال المصدر لوحدات الصندوق. وقد بلغ الطلب الإجمالي أكثر من 56 مليار درهم (15 مليار دولار أمريكي) متجاوزاً القيمة المستهدفة للاكتتاب بواقع 26 مرة. وبعد الإدراج، تحتفظ شركة دي اتش إيه إم للاستثمارات ش.ذ.م.م (مالك الوحدات البائع)، وهي شركة تابعة لدبي القابضة، بحصة أغلبية نسبتها 85% في الصندوق.

ويهدف الصندوق إلى منح المستثمرين فرصة للوصول بسهولة وبتكلفة أقل إلى محفظة عقارية سكنية عالية الجودة موزعة في مختلف أنحاء دبي وتدرّ دخلاً مستقراً ومنتظماً، ليستفيدوا من زخم النمو الذي يشهده قطاع العقارات في الإمارة بدون الاضطرار للتعامل مع تعقيدات التملك المباشر، بما يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتطوير أسواق مالية شاملة ومتنوعة.

واحتفالاً بنجاح الإدراج، قرع مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، ونبيل رمضان، رئيس الاستراتيجية والتسويق في دبي القابضة لإدارة الأصول ورئيس مجلس إدارة مساكن دبي ريت، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور كل من معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وأميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، وعمر كريم، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة دبي القابضة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والضيوف المميزين.

وبهذه المناسبة، قال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: "يشكل الإدراج الناجح لصندوق مساكن دبي ريت في سوق دبي المالي دليلاً ملموساً على التزامنا وجهودنا المستمرة لتوسيع نطاق الوصول إلى فئات أصول متنوعة تلبي التطلعات والأولويات الاقتصادية لإمارة دبي. ويدل هذا الإدراج على التطوّر المستمر في أسواقنا المالية، وثقة المستثمرين المتزايدة برؤيتنا وتوجهنا الاستراتيجي. وعملاً بتوجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مساعينا الرامية إلى تعزيز نمو وتنوّع الأسواق المالية وإطلاق مسارات استثمارية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية."

وتعليقاً على إدراج مساكن دبي ريت، قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة: "يمثّل الإدراج الناجح لمساكن دبي ريت في سوق دبي المالي محطة مفصلية ليس لدبي القابضة فحسب، بل في مسيرة التطور المستمر لأسواق رأس المال في إمارة دبي. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتحقيق القيمة من الأصول الاستراتيجية، ودعم رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز مكانة دبي مركزاً بارزاً على خارطة الاستثمارات الدولية. ونحن فخورون بدورنا في رسم ملامح مستقبل الاستثمار العقاري من خلال الابتكار والتوسّع واعتماد أفضل الممارسات في الإدارة والتشغيل".

ويؤكد هذا الإدراج الناجح الدور المحوري الذي يضطلع به سوق دبي المالي كمنصة رائدة للمنتجات الاستثمارية المتنوعة، كما يعكس نمو الطلب في المنطقة على الأصول المُنظمة والمدرة للدخل.

من جانبه، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: "يمثل إدراج صندوق مساكن دبي ريت محطة مهمة ستدعم جهودنا المستمرة لتنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز نمو وتطوّر الأسواق. ويعكس هذا الطرح الناجح قوة القطاع العقاري في دبي، بل يؤكد في الوقت ذاته ثقة المستثمرين بالبنية التنظيمية في دبي وقدرتنا على توفير منظومة أسواق عالية الكفاءة يسهل الوصول إليها، وتواكب متطلبات المستقبل. ونفخر بدعم دبي القابضة في تحقيق هذا الإنجاز والترحيب بصندوق استثمار عقاري رائد جديد في السوق."

ومن جانبه، قال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، ورئيس لجنة الاستثمار في شركة دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري ش.ذ.م.م: "يمثّل هذا الإنجاز محطة فارقة في المشهد الاستثماري والعقاري في المنطقة، إذ يؤكّد إدراج مساكن دبي ريت، باعتباره أول صندوق استثمار عقاري متخصص في إدارة وتأجير الأصول السكنية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والأكبر من نوعه، قوّة رؤيتنا الاستراتيجية وجودة محفظتنا العقارية، كما يعكس التزامنا بتحقيق النمو المستدام على الأجل الطويل. ونحن فخورون بإتاحة هذه الفرصة لشريحة أوسع من المستثمرين، ونتطلّع إلى تحقيق قيمة متواصلة لمالكي وحدات الصندوق، والمساهمة في تطوير أسواق مالية حيوية وشفافة بدبي".

ويعزز هذا الزخم القوي مكانة سوق دبي المالي كمنصة حيوية ومرنة لأسواق المال، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق كما في تاريخ هذا الخبر الصحفي نحو 962.7 مليار درهم، كما سجل السوق أعلى متوسط يومي لقيمة التداول في غضون عشر سنوات، بزيادة قدرها 58% مقارنة بالعام الماضي. ويعكس هذا الأداء استمرار إقبال وتفاعل المستثمرين، وزيادة أحجام التداول، وتدفق رؤوس الأموال، رغم التحديات العالمية التي أثرت على معنويات المستثمرين في الأسواق الأخرى.

فيما يتعلق بالطرح، سيقوم مالك الوحدات البائع بتخصيص متحصلات بيع ما يصل إلى 243,750,000 وحدة لشركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube)، والتي عيّنها مدير الصندوق كمدير استقرار سعري معتمد من سوق دبي المالي. ويجوز استخدام هذه العائدات، ضمن حدود القوانين المعمول بها، بما في ذلك قواعد التداول في سوق دبي المالي، للدخول في صفقات الاستقرار السعري في السوق. ولن يكون لأيٍّ من البنوك، أو مديريها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو الشركات التابعة لها أي دورٍ أو مسؤولية أو فائدة من هذه الصفقات. وستتولى شركة "إكس كيوب ليميتد ذ.م.م" (xCube) وحدها مسؤولية تنفيذ صفقات الاستقرار السعري.

تم تعيين سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.خ، ومورجان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي كمنسقين عالميين مشتركين ومديري سجل مشتركين. وتم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي. وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، وأرقام كابيتال ليمتد وتعمل بالاشتراك مع شركة أرقام للأوراق المالية ش.م.م، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، كمديري سجل مشتركين (إلى جانب المنسقين العالميين المشتركين، "البنوك") لهذا الطرح.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتبارًا من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة. www.dfm.ae

نبذة عن شركة مساكن دبي

تتبوأ "مساكن دبي" مكانةً رائدةً ضمن قطاع إدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي، حيث تدير واحدةً من أكثر محافظ المجمعات السكنية تنوعاً تحت مظلة "دبي القابضة لإدارة الأصول". وتضم مجمعاتها السكنية أكثر من 35.000 وحدة سكنية تلبي أنماط الحياة المتنوعة وتناسب تفضيلات أكثر من 140.000 مقيم. وتوفر هذه المجمعات الـ 21 النابضة بالحياة خيارات متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة للمقيمين بدءاً من المجمعات الفاخرة في "بلوواترز" و"سيتي ووك"، ووصولًا إلى المجمعات السكنية العائلية في "ذا غاردنز"، و"غاردن فيو فيلاز"، و"رمرام"، و"ليان"، و"غروب"، و"شروق"، و" ند الشبا فيلاز". وتلتزم "مساكن دبي" بتطوير حضري مبتكر يعزز جاذبية دبي ويساهم في تحقيق للنمو المستدام على المدى الطويل.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول "مساكن دبي"، يُرجى زيارة الرابط التالي: https://dubairesidential.ae/ar/

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