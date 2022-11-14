بعد النجاح الملحوظ الذي حققه الاكتتاب العام الأولي الذي استقطب مشاركة كبيرة من كافة فئات المستثمرين، تم إدراج صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري بنجاح في بورصة مسقط بتاريخ 14 نوفمبر 2022م تحت شعار PRFD.

وصرّح وهبي الريامي، رئيس مجلس إدارة صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري أثناء حديثه في حفل الإدراج قائلَا: "لقد قدم صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري فرصة جذّابة للغاية ونادرة حظيت بتقدير كبير من قبل مجتمع المستثمرين وأفراد الجمهور. نحن سعداء للغاية بهذه الاستجابة الكبيرة، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر للمؤسسين وشركاء الاكتتاب ووكلاء التحصيل وشركات الوساطة والمحللين وكل أولئك الذين شاركوا في الاكتتاب العام. كما نعبّر عن شكرنا الخالص للهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وبورصة مسقط على دعمهم المستمر."

كما صرح عون عباس البحراني، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري ومدير الأسواق العامة في جهاز الاستثمار العماني، قائلًا: "إنها لحظة تدعو للفخر يعتز بها جهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل التابعة له كمؤسسين، فهذه اللحظة تمثل علامة فارقة في الرحلة الناجحة لمشروع صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري، كما نرحب بجميع المساهمين الجدد في عائلة صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري."

افتتحت الوحدات بقوة بسعر 115 بيسة.

جدير بالذكر أن جهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل التابعة له هما المؤسسين لصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري، فيما يتولى بنك صحار الدولي إدارة الاستثمار وإدارة الاكتتاب العام.

#بياناتحكومية

- انتهى -