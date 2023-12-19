ترقية تصنيف الشركة إلى الفئة الممتازة من قبل ISS ESG للتصنيف المؤسسي للاستثمار المسؤول

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة فيليب موريس إنترناشونال، مرتبة متقدمة في مؤشر داو جونز للاستدامة™ العالمي للمرة الأولى في تاريخها، وللعام الرابع على التوالي في مؤشر داو جونز للاستدامة™ في أمريكا الشمالية.

ويُعد مؤشر داو جونز للاستدامة، أقدم المؤشرات وأكثرها شهرة، ويقوم بتقييم أداء الشركات الأكثر نجاحاً في العالم استناداً إلى معايير الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وفقاً لأحدث الأرقام والبيانات المستقاة من التقييم السنوي لاستدامة الشركات (CSA) الذي أصدرته وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية بالولايات المتحدة ستاندرد آند بورز (S&P Global).

ويضمّ مؤشّر إس آند بي S&P Global Broad Market Index 10% من الشركات الأعلى أداءً من بين أكبر 2500 شركة، إذ يتتبّع أداء أفضل الشركات الأمريكية بناءً على تحليلات متعمقة تتعلق بمدى التزامها بممارسة المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية على المدى الطويل.

وقال إيمانويل بابو المدير المالي لشركة فيليب موريس إنترناشونال: "تكتسب تدابير الاستدامة الموثوقة والتي يتمّ اعتمادها في الوقت المناسب، أهمية بارزة وتأتي على قائمة أولويات المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة الماليين".

وأضاف: "تُعتبر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) جزءاً من مجموعة بيانات المدخلات للعديد من المستثمرين المؤسسيين. ومن خلال تقريرنا السنوي المتكامل، والعمليات والمبادرات التي تدعمه باستمرار، نهدف إلى تقديم رؤية شاملة وواسعة لأدائنا ولمدى تأثر نشاط أعمالنا بالمسائل المتعلقة بالاستدامة".

وسجّلت شركة فيليب موريس إنترناشونال 85 نقطة من أصل 100 في مؤشر داو جونز العالمي للاستدامة (DJSI World) لعام 2023، الذي تقوم بإصداره وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية بالولايات المتحدة ستاندرد آند بورز (S&P Global)، ما يعكس زيادة كبيرة قدرها 21 نقطة منذ بدء إدراجه في المؤشّرات لأول مرة في عام 2018. وهذه هي السنة الأولى التي تسجّل فيها شركة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) أعلى معدّل من بين 13 شركة تم تقييمها في صناعة التبغ من قبل ستاندرد آند بورز.

كما لم يقتصر الأمر على الاعتراف بأداء الاستدامة الأفضل في فئته لشركة فيليب موريس إنترناشونال من قبل وكالة التصنيفات الائتمانية العالمية بالولايات المتحدة ستاندرد آند بورز (S&P Global) فحسب، بل في وقت سابق من هذا الشهر، تم تصنيف الشركة ضمن الفئة الممتازة وفقاً لتصنيف ISS ESG للشركات فيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وخدمات المستثمرين المؤسسية. ووفقًا لمنهجية هذا التصنيف التصنيف[4]، يتم منح المركز الأول للشركات التي يتجاوز أداءها البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) الحد الخاص بقطاع معين، ما يعني أنها تستوفي متطلبات الأداء الأكثر صعوبة. وفقًا لصاحبة التقييم، شركة خدمات المستثمرين المؤسسية ISS، فإن هذا التصنيف الرئيسي يؤهل الشركات للاستثمار المسؤول. وحتى الآن، تعد شركة لشركة فيليب موريس إنترناشونال هي الشركة الوحيدة في صناعة التبغ التي حصلت على مؤهل المركز الرئيسي.

ومن جانبها قالت جينيفر موتلز، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة لشركة فيليب موريس إنترناشونال: "يساهم العمل الجاد والمثابرة والالتزام العميق بالاستدامة والأداء المؤثر والتقارير الأفضل في فئتها، في تعزيز مكانة شركة فيليب موريس إنترناشونال والاعتراف بها دولياً لدورها الرائد في أداء الاستدامة والشفافية. ويتمحور هدفنا الأشمل، حول تحقيق تأثير إيجابي من شأنه أن يحقق المنفعة لشركتنا والمساهمين والمستهلكين والمجتمع. ويُشكل هذا الاعتراف والتقدير، دلالة واضحة على أننا نسير في الاتّجاه الصحيح. ويندرج نهجنا الذي نعتمده في مجال الاستدامة، في صلب استراتيجية شركتنا ويمثل فرصة حقيقية للابتكار والنمو وخلق القيمة طويلة المدى التي يقودها الهدف والتأثير. وإننا نتطلع إلى مواصلة مسيرتنا، والحفاظ على التزامنا بتحقيق التحول نحو الأفضل".

بالإضافة إلى اعتراف وكالات تقييم الجدارة الائتمانية للشركات S&P والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وقطاعات خدمات الهياكل الأساسي ISS ESG، يؤكد أداء شركة فيليب موريس إنترناشونال في مختلف تصنيفات الاستدامة إلى اليوم، ريادتها في أداء الاستدامة والشفافية. وتشمل بعض هذه النقاط حصول شركة فيليب موريس إنترناشونال على درجة (AAA) في التقرير التي أصدرته لجنة السياسات الإئتمائية (CDP) للسنة الثالثة على التوالي، وإدراج الشركة في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين للعام الثاني على التوالي، والاعتراف بها كأفضل أداء من قبل WBCSD Reporting Matters لممارساتها الشفافة والقوية في إعداد التقارير للسنة الثالثة على التوالي.

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مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز

تعد مؤشرات S&P Dow Jones شركة رائدة في توفير مؤشرات ومعايير الأسواق المالية، وهو مؤشر أسهم يضم 500 شركة كبرى مدرجة في السوق الأمريكي مثل مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500® و مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Industrial Average. يتم استثمار المزيد من الأصول في المنتجات المستندة إلى مؤشراتنا مقارنة بالمنتجات المستندة إلى مؤشرات من أي مزود آخر في العالم. منذ أن اخترع تشارلز داو المؤشر الأول في عام 1884، قامت شركة S&P DJI بابتكار وتطوير المؤشرات عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول مما يساعد على تحديد الطريقة التي يقوم بها المستثمرون بقياس الأسواق وتداولها.

مؤشرات S&P Dow Jones هي قسم من S&P Global (رمزها في بورصة نيويورك: SPGI)، والتي توفر معلومات أساسية للأفراد والشركات والحكومات لاتخاذ القرارات بثقة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.spglobal.com/spdji

مجموعة شركات الخدمات المؤسسية للمساهمين ISS ESG

تتيح حلول الخدمات المؤسسية للمساهمين ISS ESG إمكانيات واعدة للشركات لتطوير ودمج سياسات وممارسات الاستثمار المستدام، والمشاركة في قضايا الاستثمار المسؤولة، ومراقبة ممارسات شركات المحافظ من خلال حلول الفحص. توفر ISS ESG أيضاً بيانات مناخية وتحليلات وخدمات استشارية لمساعدة المشاركين في السوق المالية على فهم المخاطر المتعلقة بالمناخ وقياسها والتصرف بشأنها عبر جميع فئات الأصول. بالإضافة إلى ذلك، توفر مجموعة حلول الشركات ESG أبحاث وتقييمات للشركات والدول، ما يتيح لعملائها تحديد المخاطر والفرص الاجتماعية والبيئية المادية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.iss-esg.com

فيليب موريس إنترناشونال: لمستقبل خالٍ من الدخان

فيليب موريس إنترناشونال هي شركة تبغ عالمية رائدة تعمل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظة منتجاتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون محفظة منتجات الشركة الحالية بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. استثمرت فيليب موريس إنترناشونال منذ عام 2008 أكثر من 10.7 مليار دولار أمريكي لتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان ومُثبتة علمياً للبالغين الذين سيستمرون بالتدخين، بهدف إنهاء بيع السجائر كلياً. ويشمل ذلك بناء قدرات للتقييم العلمي على مستوى عالمي، لا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق.

في نوفمبر2022 إستحوذت شركة فيليب موريس إنترناشونال على شركة سوديش ماتش (Swedish Match) الشركة الرائدة في منتجات توفر النيكوتين عن طريق الفم لإنشاء شركة عالمية خالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN . أذنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تسويق شركة فيليب موريس لمنتجاتها من أجهزة IQOS من نموذج Platform 1 والمواد الاستهلاكية الخاصة به ومنتجات سنوس (snus) من شركة سويديش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر. واعتباراً من تاريخ 30 سبتمبر 2023، تُباع منتجات شركة فيليب موريس انترناشونال الخالية من الدخان في 82 دولة. وتُقدِر الشركة ان نحو 19.7 مليون بالغ حول العالم، قد تحولوا بالفعل الى IQOS وتوقفوا عن التدخين . كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان نحو 36.2% من إجمالي صافي إيرادات الشركة وفقاً لتقرير إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2023. وأعلنت شركة فيليب موريس إنترناشونال في فبراير2021 عن طموحها للتوسع في مجال الرعاية الصحية،

وتهدف من خلال شركة Vectura Fertin Pharma التابعة لها إلى تعزيز الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة وذلك استناداً الى الأُسس القوية والخبرة الكبيرة في علوم الحياة لدى الشركة.

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