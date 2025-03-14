أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية استراتيجية مع شركة "إجنايت إنيرجي أكسيس"، المزود الرائد لحلول وأنظمة الطاقة المتجددة في قارة أفريقيا، لتأسيس مقرها الإقليمي في إمارة أبوظبي. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للابتكار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وبموجب الاتفاقية، سيدعم مكتب أبوظبي للاستثمار جهود شركة "إجنايت إنيرجي أكسيس" الهادفة إلى توسيع نطاق عملياتها الإقليمية والعالمية، وتعزيز حضورها في أسواق الطاقة المتجددة. كما ستسهم الاتفاقية في توفير أكثر من 200 وظيفة عالية المهارة في مجالات التكنولوجيا والتمويل وسلسلة التوريد، إلى جانب تنفيذ برامج نقل المعرفة بالتعاون مع الجامعات الرائدة في أبوظبي.

وطورت "إجنايت إنيرجي أكسيس" منصة تكنولوجية متطورة لتوفير حلول الطاقة الشمسية اللامركزية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، بهدف ربط 100 مليون شخص بمصادر الكهرباء النظيفة والمستدامة بحلول عام 2030. وستسهم شراكة "إجنايت بارو" مع مكتب أبوظبي للاستثمار، في توسيع نطاق عملياتها لتشمل أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والري والمحولات الهجينة، ومشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، بالإضافة إلى توفير حلول الانترنت التي تعمل بالطاقة الشمسية لدعم المجتمعات النائية.

كما ستقوم "إجنايت إنيرجي أكسيس" بنقل خبراتها التقنية المتقدمة إلى دولة الإمارات، حيث ستعمل على نشر مشاريع مستقلة للطاقة الشمسية غير مرتبطة بالشبكة العامة، وذلك لدعم سكان المجتمعات في المناطق البعيدة، وتحفيز المشاريع الصديقة للبيئة في قطاعات النقل والبناء والزراعة المستدامة. وستوظف الشركة خبراتها السابقة في التعاون مع مؤسسات رائدة مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) و"مصدر" للعمل وعقد الشراكات النوعية مع الجهات المعنية بقطاع الطاقة المتجددة في أبوظبي، لدعم تحقيق مستهدفات الإمارة في القطاع

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "تمثل شراكتنا مع 'إجنايت إنيرجي أكسيس' خطوة مهمة في إطار جهودنا الهادفة إلى تعزيز ريادة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة النظيفة. ومن خلال دعمنا للتقنيات المتقدمة وجذب الشركات العالمية الرائدة، نسهم في بناء اقتصاد مستدام وتطوير حلول وابتكارات لمواجهة التحديات العالمية."

من جهته، قال ياريف كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة "إجنايت إنيرجي أكسيس": "تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة نمو شركة إجنايت إنيرجي أكسيس". وتعد أبوظبي وجهة مثالية لتوسيع أعمالنا بفضل ريادتها في مجال الابتكار والتنمية المستدامة، وتوافق رؤيتها مع التزامنا بتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز الحلول المبتكرة، والمساهمة في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة."

وتُعد "إجنايت إنيرجي أكسيس" من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وحصلت على جوائز مرموقة مثل جائزة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وجائزة زايد للاستدامة خلال مؤتمر "COP28". وتلتزم الشركة بتقديم حلول مبتكرة لدعم المجتمعات النائية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة عالميًا. وسيساهم تأسيس المقر العالمي للشركة في أبوظبي، في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة حاضنة للتقنيات الخضراء، وجاذبة للكفاءات العالمية، وداعمة للابتكار ولحلول الطاقة المتجددة، بما يدعم أهدافها الطموحة في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)

يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيدًا من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعيًا لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.

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