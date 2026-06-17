تنامي المخاطر السيبرانية والمشاريع العملاقة يعزز الطلب على خبرات الاكتتاب والهندسة المتخصصة

الشركة تواصل ترسيخ مكانتها كشريك طويل الأمد في سوق الشرق الأوسط

دبي، أعلنت شركة "إتش دي آي جلوبال" (HDI Global)، الرائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخصص، عن تعيين كفاءات بارزة في مجالي اكتتاب التأمين السيبراني وتقييم مخاطر الإنشاءات، في خطوة تستهدف دعم توسع عمليات مكتبها في دبي وتعزيز قدراتها المتخصصة في الشرق الأوسط. وتعكس هذه التعيينات طموحات الشركة المتواصلة للنمو في المنطقة، ومواصلة ترسيخ حضورها في سوق يشهد طلباً متزايداً على الحلول التأمينية المتخصصة.

وانضمت جيسيكا هيوم إلى "إتش دي آي جلوبال" لتتولى منصب رئيسة قسم التأمين السيبراني في الشرق الأوسط، فيما تم تعيين المهندس لويد لوي في منصب خبير تقييم مخاطر لقطاع الإنشاءات في الشرق الأوسط. وتعزز هذه التعيينات قدرات الشركة في المنطقة، في وقت يواجه فيه العملاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط تحديات تأمينية وتشغيلية متزايدة التعقيد، مدفوعة بالتحول الرقمي، ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، وتطور الأطر التنظيمية، والحاجة المتنامية إلى خبرات تأمينية أكثر تخصصاً.

وتتمتع جيسيكا هيوم بخبرة تزيد على ثماني سنوات في اكتتاب التأمين السيبراني والتأمينات المالية، إلى جانب معرفة واسعة بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. وتنضم هيوم إلى "إتش دي آي جلوبال" قادمةً من شركة "إيه آي جي" (AIG)، حيث شغلت مؤخراً منصب رئيسة قسم التأمين السيبراني في المنطقة، وتولت قيادة تطوير وتنفيذ استراتيجية اكتتاب التأمين السيبراني، ودعم نمو المحفظة التأمينية. وقبل ذلك، شغلت مناصب قيادية في الاكتتاب شملت التأمين السيبراني وإعادة التأمين الاختياري ضمن التأمينات المالية، بعد أن بدأت مسيرتها المهنية في شركة "بيزلي" في لندن.

ويأتي تعيين هيوم في ظل تزايد حضور المخاطر السيبرانية على جدول أولويات القيادات التنفيذية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تغير طبيعة التهديدات السيبرانية بوتيرة متسارعة، وتوسع تبني الحلول الرقمية، وارتفاع مستويات الترابط بين الأنظمة والعمليات التشغيلية، إلى جانب تطور الأطر التنظيمية. وبالنسبة للشركات في المنطقة، لم يعد التأمين السيبراني يُنظر إليه باعتباره مجرد آلية لنقل المخاطر، بل بات جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز المرونة المؤسسية، تستند إلى انضباط فني في الاكتتاب، وفهم عميق للسوق، وتعاون وثيق بين العملاء والأطراف المعنية الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قالت جيسيكا هيوم، رئيس قسم التأمين السيبراني – الشرق الأوسط لدى إتش دي آي جلوبال: "تواجه الشركات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط مشهداً سريع التغير من التهديدات السيبرانية، وهي بحاجة إلى شركاء في الاكتتاب التأميني قادرين على توفير الوضوح، واتساق النهج، والتقدير الفني الرصين. وينسجم تركيز إتش دي آي جلوبال على الاكتتاب المنضبط، والتميز الفني، والشراكات طويلة الأمد مع احتياجات المنطقة. وأتطلع إلى العمل عن كثب مع عملائنا لدعم نمو أكثر مرونة واستدامة، والمساعدة في معالجة الفجوة بين مستوى التعرّض للمخاطر السيبرانية وفعالية نقل هذه المخاطر".

وتواصل "إتش دي آي جلوبال" تعزيز قدراتها في مجال تقييم مخاطر الإنشاءات، من خلال تعيين المهندس لويد لوي في منصب خبير تقييم مخاطر لقطاع الإنشاءات في مكتبها بدبي. ويتمتع السيد لوي بخبرة تزيد على 13 عاماً في مجالات الهندسة، والتأمين، وإدارة مخاطر المشاريع، اكتسبها عبر مسيرة مهنية شملت أستراليا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط. وقد عمل مع مؤسسات عالمية بارزة، من بينها "مارش ماكلينان"، و"بيركشاير هاثاواي للتأمين المتخصص"، و"أليانز كوميرشال"، حيث قدّم الدعم للوسطاء والمكتتبين في مجال تقييم مخاطر الإنشاءات. وكان لويد، قبل انضمامه إلى "إتش دي آي جلوبال"، مقيماً في المملكة العربية السعودية، حيث عمل على عدد من المشاريع الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولا تزال قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية في صميم أجندة التنمية الاقتصادية في المنطقة، في ظل تزايد تعقيد المشاريع الكبرى من حيث الحجم والتصميم والتنفيذ ومتطلبات الشركاء. وفي هذا السياق، تؤدي الرؤى المتخصصة القائمة على الخبرة الهندسية في تقييم المخاطر دوراً مهماً في تعزيز مرونة المشاريع، ورفع جودة المخاطر من منظور تأميني، ودعم اتخاذ قرارات اكتتاب أكثر دقة واطلاعاً.

ومن جانبه، قال المهندس لويد لوي، خبير تقييم مخاطر لقطاع الإنشاءات لدى "إتش دي آي جلوبال": "إن حجم مشاريع التطوير في دول مجلس التعاون الخليجي وتعقيدها يتطلبان نهجاً في هندسة المخاطر يكون عملياً وتعاونياً وموجهاً نحو النتائج. وسينصب تركيزي على العمل عن كثب مع العملاء والأطراف المعنية لترجمة الرؤى الفنية المتعلقة بالمخاطر إلى إجراءات واضحة تسهم في تعزيز مرونة المشاريع، وتحسين جودة المخاطر من منظور تأميني، ودعم أداء أفضل للمشاريع".

قال ويليم فان ويك، المدير العام لمكتب "إتش دي آي جلوبال" في دبي، إن هذه التعيينات تعكس مواصلة الشركة الاستثمار في الخبرات المتخصصة لدعم العملاء والأطراف المعنية في مختلف أنحاء المنطقة.

وأضاف فان ويك: "تمثل هذه التعيينات خطوة مهمة في دعم توسع عمليات مكتبنا في دبي، وتعزيز ما نقدمه من خبرات متخصصة للعملاء والشركاء في الشرق الأوسط. ويعد التأمين السيبراني والإنشاءات من المجالات التي تتطلب مستوى عالياً من التميز الفني، والانضباط في الاكتتاب، والفهم العميق للسوق المحلية. وتتمتع كل من جيسيكا ولويد بسجل مهني حافل وخبرة إقليمية واسعة في مجالات بالغة الأهمية لعملائنا في المنطقة، وهو ما سيكون له دور مهم في دعم مسيرة نمونا، وترسيخ مكانة إتش دي آي جلوبال كشركة رائدة في مجالات التأمين المؤسسي والمتخصص، وشريك طويل الأمد في مسيرة التحول للوسطاء والعملاء في المنطقة".

ويأتي هذا التوسع الإقليمي مدعوماً بالأداء العالمي القوي الذي حققته "إتش دي آي جلوبال" خلال الربع الأول من عام 2026. فقد أعلنت الشركة في نتائجها للأشهر الثلاثة الأولى عن أرباح تشغيلية قبل الفوائد والضرائب بلغت 207 ملايين يورو، مقارنةً بـ195 مليون يورو في الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع صافي الدخل بنسبة 8٪ ليصل إلى 152 مليون يورو. كما تحسّنت النسبة المجمعة بشكل طفيف لتبلغ 91.0٪، مدعومةً بنهج منضبط في الاكتتاب، وانخفاض مستوى الخسائر الكبرى، ومساهمة قوية من دخل الاستثمارات. وحافظت إيرادات التأمين على استقرارها إلى حد كبير عند 2.5 مليار يورو، فيما بلغت تعويضات الخسائر الكبرى 58 مليون يورو، وهو مستوى يقل بدرجة ملحوظة عن الحصة النسبية من الميزانية المرصودة لهذه الفترة.

وتؤكد هذه النتائج استمرار تركيز "إتش دي آي جلوبال" على الربحية، والانضباط في الاكتتاب، والتميز الفني، بالتوازي مع توسيع قدراتها في أسواق رئيسة، من بينها منطقة الشرق الأوسط.

لمزيد من المعلومات حول الخدمات التي تقدمها إتش دي آي جلوبال، يرجى زيارة: https://www.hdi.global/en-ae/about-us/locations-contacts/asia-pacific-africa/united-arab-emirates/contacts/

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