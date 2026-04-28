قامت إتش إس بي سي العربية السعودية بتوسيع نطاق خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية لتشمل الأصول الخاصة، وذلك في خطوة لدعم التوجه المتزايد لأصحاب الأصول الاستثمارية ومدراءها والجهات المالية الراعية نحو أسواق الاستثمار الخاصة.

وعلى مدار أكثر من عقدين، ظلت إتش إس بي سي العربية السعودية واحدة من أبرز مزودي خدمات الإدارة للصناديق الاستثمارية المسجلة في المملكة العربية السعودية. ومع توجه المستثمرين حول العالم نحو تنويع استثماراتهم في أسواق الاستثمار الخاصة، يعمل مدراء الأصول الاستثمارية في المملكة على تطوير عروضهم لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين. ومع إضافة حلول إدارة الأصول الاستثمارية الخاصة إلى مجموعة منتجاتها، بذلك تصبح إتش إس بي سي العربية السعودية واحدة من المؤسسات العالمية القليلة في المملكة التي تقدم خدمات إدارة الصناديق للعملاء المستثمرين في كل من الأصول التقليدية والخاصة. وعلى الصعيد العالمي، يقوم بنك HSBC اليوم بتقديم خدماته لإدارة الإصول الخاصة بقيمة إجمالية تزيد عن 165 مليار دولار أمريكي عبر عدد من صناديق الاستثمار العالمية.

وصرح فارس الغنام، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية قائلاً: "تواصل المملكة العربية السعودية توفير فرص نمو كبيرة لعملائنا في كل من الأسواق العامة والخاصة. وسيساهم توسيع نطاق خدمات إدارة الصناديق الاستثمارية لدينا في تلبية احتياجات عملائنا من المؤسسات في المملكة بشكل مباشر، وأولئك الذين يتجهون بشكل متزايد نحو تنويع استثماراتهم لتشمل الأصول الخاصة."

هذا وقد شهد قطاع إدارة الأصول الاستثمارية في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً وذلك تماشياً مع التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وأصبح قطاع إدارة الأصول الاستثمارية في المملكة العربية السعودية الآن الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نما بنسبة 12% على نحو سنوي خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2024، ووصل إجمالي الأصول المدارة إلى ما يقرب من 295 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الأول من عام 2025، وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز العالمي

حول إتش إس بي سي القابضة بي ال سي

تقوم إتش إس بي سي القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة إتش إس بي سي ومقرها لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 56 بلداً ومنطقة. وقد بلغت أصولها 3,233 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2025، وتعتبر مجموعة إتش إس بي سي واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك بنك إتش إس بي سي حصة نسبتها 31٪ في البنك السعودي الأول وحصة نسبتها 51٪ في شركة إتش إس بي سي العربية السعودية التي تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2025، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 83 مليار دولار أمريكي.

حول إتش إس بي سي العربية السعودية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية هي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية السعودية بممارسة أعمال الأوراق المالية بموجب رخصة رقم 05008-37

