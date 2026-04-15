الشركة تعتزم استثمار 280 مليار ين ياباني (1.76 مليار دولار أمريكي) خلال ثلاث سنوات في مجالات تشمل قطاع الابتكارات الدقيقة والقطاع الصناعي والروبوتات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة سيكو إبسون (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 6724، "إبسون") عن رؤيتها المؤسسية طويلة الأمد ENGINEERED FUTURE 2035، التي تحدد ملامح استراتيجيتها حتى عام 2035، إلى جانب إطلاق خطة أعمال متوسطة المدى للفترة 2026–2028 تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الرؤية. وبموجب هذه الخطة، تعتمد الشركة على مؤشر العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) كأداة رئيسية للإدارة، بهدف تحسين كفاءة تخصيص رأس المال، وإعادة هيكلة محفظة أعمالها، وتوجيه الموارد نحو مجالات النمو ذات الأولوية. وتسعى إبسون، عبر إعادة تشكيل قاعدة الأرباح وتعزيز حضورها في هذه المجالات بالاستفادة من تقنياتها للهندسة الدقيقة، إلى تحقيق نمو مستدام في قيمتها المؤسسية.

وترى شركة إبسون أن العقد المقبل سيتسم بتقلبات مستمرة في المشهد العالمي، لا سيما مع تسارع التغيرات المرتبطة بالمخاطر البيئية والجيوسياسية، وتزايد القيود المفروضة على الموارد ومصادر الطاقة، إلى جانب التحولات الديموغرافية التي تقود إلى نقص في القوى العاملة على مستوى العالم. وفي المقابل، تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات جوهرية في تطوير مقوماتها الأساسية، وفي مقدمتها تنمية المهارات، وتعزيز منظومات التعليم، وتحديث البنية التحتية.

وفي ظل هذه المعطيات، سيصبح تحقيق الاستدامة مرهوناً بمدى كفاءة توظيف الموارد المحدودة والطاقة والطاقات البشرية عبر مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، ترى إبسون أن بناء المستقبل يتطلب نهجاً منهجياً قائماً على الهندسة الدقيقة، يبدأ بتطوير تقنيات تنشأ من واقع التطبيق العملي، ثم تُطوَّر بصورة مستمرة وتُطبَّق ضمن بيئات تشغيل حقيقية.

وانطلاقاً من ذلك، تسعى إبسون إلى توظيف منظومتها التقنية القائمة على الكفاءة والدقة والتصميم ذو الأبعاد الصغيرة، إلى جانب فلسفتها المتراكمة عبر أكثر من ثمانية عقود، والتي تستند إلى مبدأ Sho-Sho-Sei بهدف ابتكار قيمة تدعم التحولات الجارية في المجتمع والقطاع الصناعي، من خلال تطبيقات عملية على أرض الواقع.

وستعمل إبسون على تقديم قيمة جديدة للعالم عبر دمج تقنياتها مع تصاميم مُهيأة لتلبية متطلبات الاستخدام الفعلي. وستسهم الشركة في رفع مستويات الإنتاجية والموثوقية وتوسيع آفاق الإمكانات المتاحة، وذلك من خلال حضورها في القطاعات الصناعية وامتداد حلولها إلى مجالات التعلم والعمل والحياة اليومية. وفي الوقت ذاته، تركز الشركة على تنمية القيمة المجتمعية إلى جانب القيمة المؤسسية، بما يضمن استمرار التقدم بصورة متوازنة لكل من الإنسان والبيئة.

خطة الأعمال متوسطة المدى – المرحلة الأولى (2026–2028)

تمثل خطة الإدارة متوسطة المدى لشركة إبسون، المرحلة الأولى (2026–2028)، الانطلاقة التنفيذية لتحقيق رؤيتها طويلة الأمد: ENGINEERED FUTURE 2035.

ستركز الشركة خلال هذه المرحلة على إعادة تشكيل قاعدة الأرباح وتوجيه الموارد نحو مجالات النمو ذات الأولوية، مع إيلاء اهتمام أكبر لكفاءة استخدام رأس المال. ومن خلال اعتماد نهج إداري مدروس قائم على مؤشر العائد على رأس المال المستثمر، تستهدف إبسون تحقيق عوائد بنسبة 8% بحلول السنة المالية 2028، بما يضع أسساً قويةً لتحقيق نمو مستدام.

وستُجري إبسون مراجعة شاملة لهيكل التكاليف الثابتة وكفاءة الأصول، إلى جانب إعادة تصميم عملياتها العالمية وسلاسل الإمداد، وتعزيز مبيعاتها في الأسواق الناشئة. وفي الوقت ذاته، ستعمل على توسيع وتطوير نماذج الأعمال المتكررة والحلول المتكاملة، بما يتيح خفض حجم رأس المال المستثمر مع رفع القدرة الربحية لأعمالها. وستولي الشركة أولوية لتوجيه التدفقات النقدية المتولدة نحو مجالات النمو المستقبلية، الأمر الذي سيسهم في إعادة تشكيل محفظة أعمالها. وسيتم تخصيص رأس المال بكفاءة أعلى، مع اتخاذ القرارات الاستثمارية والتجارية وفق نهج منضبط قائم على مؤشر العائد على رأس المال المستثمر.

وسيتم إعادة توظيف التدفقات النقدية الناتجة عن إعادة تشكيل قاعدة الأرباح بصورة فاعلة، ضمن إطار منضبط لتخصيص رأس المال، في مشاريع تستهدف تحقيق أعلى قيمة ممكنة على المدى الطويل. وإلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، تعتزم إبسون ضخ استثمارات إجمالية قدرها 280 مليار ين ياباني (1.76 مليار دولار أمريكي) على مدى ثلاث سنوات في مجالات النمو، بما يشمل قطاع "الابتكارات الدقيقة" بوصفه المحرك الرئيسي للنمو، وقطاع "الصناعة والروبوتات" الذي يمثل ركيزة أساسية لمرحلة النمو المقبلة.

القطاعات الجديدة للأعمال

سيكون قطاع "الابتكارات الدقيقة" هو المحرك الرئيسي للنمو، بينما سيتولى قطاع "الصناعة والروبوتات" تحقيق نمو قوي في المرحلة الثانية. أما قطاعات "الطباعة المكتبية والمنزلية" و" أجهزة العرض والأجهزة المخصصة للحياة العصرية " فيركزان على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة تدعم استمرارية الأعمال.

الابتكارات الدقيقة: تشمل أعمال حلول الطباعة النافثة للحبر وأعمال الأجهزة الدقيقة وشركة "إبسون أتميكس " .

. الصناعة والروبوتات: تشمل أعمال الطباعة التجارية والصناعية وأعمال الروبوتات .

الطباعة المكتبية والمنزلية: تشمل أعمال الطباعة النافثة للحبر للمكاتب والمنازل.

أجهزة العرض والأجهزة المخصصة للحياة العصرية: تشمل أجهزة العرض والأجهزة القابلة للارتداء وأعمال الحواسيب الشخصية.

عائدات المساهمين

ضمن خطة المرحلة الأولى، ستواصل إبسون توجيه استثماراتها نحو مجالات النمو، بما يشمل الاستثمارات الاستراتيجية. وفي الوقت ذاته ستعزز عائدات المساهمين من خلال تحديد حد أدنى لتوزيعات الأرباح عند مستوى 3% من حقوق المساهمين، إلى جانب اعتماد نهج أكثر مرونة في إعادة شراء الأسهم، بما يدعم تقديم عوائد أكثر انتظاماً.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الرؤية المؤسسية طويلة الأمد (ENGINEERED FUTURE 2035)، وخطة الأعمال متوسطة المدى - المرحلة الأولى، يُرجى زيارة قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لشركة إبسون: corporate.epson/en/investors/publications/presentations.html

نبذة عن إبسون

إبسون هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تكرّس جهودها للمشاركة في تحقيق الاستدامة وإثراء المجتمعات عبر تقنياتها الفعالة والمدمجة والدقيقة والتقنيات الرقمية لربط الأفراد والأشياء والمعلومات. تركز الشركة على حل المشكلات المجتمعية من خلال الابتكارات في مجال الطباعة المنزلية والمكتبية، والطباعة التجارية والصناعية، والتصنيع، وتقنيات العرض، والتقنيات الخاصة بنمط الحياة. وتهدف إبسون لأن تصبح شركة "سالبة للكربون" بحلول عام 2050، حيث ستتوقف عن استخدام الموارد الجوفية المستنفذة مثل النفط والمعادن بحلول ذلك العام. وتحقق مجموعة إبسون العالمية، التي تتبع شركة سيكو إبسون اليابانية، مبيعات سنوية تبلغ حوالي 1 تريليون ين ياباني.

