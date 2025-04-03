الإمارات العربية المتحدة، دبي: تعلن أڤيڤا، الرائدة عالميًا في البرمجيات الصناعية والتي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن العديد من الشراكات الجديدة في فعاليتها الكبرى "أڤيڤا وورلد". تقام الفعالية هذا العام في سان فرانسيسكو، حيث تعقد أڤيڤا شراكة مع داتابريكس لإحداث ثورة في العمليات الصناعية من خلال نهج آمن ومفتوح للبيانات والذكاء الاصطناعي. كما تعلن أڤيڤا عن شراكة استراتيجية مع تراك-إم، المزود الرائد لحلول تتبع المواد والتنقل المتطورة، وذلك لتوفير الرؤية الآنية والتحكم في التكاليف في المشاريع الرأسمالية.

يُعقد المؤتمر في الفترة من 8 إلى 10 أبريل، ويجمع أكثر من 160 متحدثًا عالميًا بما في ذلك البروفيسور إريك برينجولفسون من جامعة ستانفورد، والرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك أوليفييه بلوم، والرئيس التنفيذي لشركة أركايا إنيرجي ستارلي سايكس، بالإضافة إلى العديد من قادة الأعمال الآخرين. يتضمن الحدث أكثر من 150 جلسة فرعية عبر 12 قطاعًا لمناقشة دور الذكاء الصناعي في تمكين الشركات من تحليل البيانات وتصويرها وتفسيرها لتحسين اتخاذ القرارات، وبناء المرونة، وتعزيز الاستدامة عبر المؤسسة.

علاوة على ذلك، تكشف أڤيڤا عن إمكانيات جديدة في محفظتها من المنتجات والخدمات، وذلك في إطار سعيها لمعالجة التحديات الملحة في صناعة الذكاء الاصطناعي وانتقال الطاقة والتحول الرقمي. ومن خلال الابتكارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي لتصميم الأنابيب، تسهم أڤيڤا في تسريع إنتاجية التصميم وتقليل وقت إعداد المشروع بنسبة 70%، كما تخفض التكاليف بنسبة 15%. كما تمكّن أڤيڤا المستخدمين بالأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال منصة CONNECT، مما يتيح معالجة أكثر ذكاءً للبيانات الضخمة، مع تعزيز الرؤية متعددة المواقع من خلال التحكم في العمليات الهجينة. وبفضل سلاسة استخدام الذكاء الصناعي عبر كامل دورة الحياة، تساعد أڤيڤا الشركات في تقليل المخاطر وتعظيم النتائج وتحسين إدارة الطاقة ودفع القيمة بسرعة وكفاءة أكبر.

في هذا الصدد قال روب مكغريفي، كبير مسؤولي المنتجات في أڤيڤا: "سيجمع أڤيڤا وورلد 2025 العملاء والشركاء لمناقشة دور التعاون في فتح آفاق الابتكار وتحقيق قيمة مستدامة. وقبيل انطلاق فعاليتنا لهذا العام، يسرنا الإعلان عن عقد الشراكات مع داتابريكس وتراك-إم، مما يظهر أهمية العمل مع الخبراء في مجالاتهم وكيف يدعم عروض منتجاتنا ويدفع قيمة إضافية لعملائنا. ومن خلال دمج إمكانات التتبع الآني مع التنفيذ الرقمي للمشاريع، تمهد أڤيڤا وتراك-إم الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وكفاءة وأقل تكلفة في المشاريع الرأسمالية. أما شراكتنا مع داتابريكس فتساعد في إغلاق الفجوة بين تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يتيح إمكانيات جديدة لاتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات."

وتعمل هذه الشراكة بين أڤيڤا وداتابريكس على دمج منصة CONNECT - وهي منصة الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي من أڤيڤا - مع منصة الذكاء البياني من داتابريكس التي تعمل على تكامل وتوحيد البيانات الصناعية وبيانات الشركات، لتسمح هذه الشراكة للشركات بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي والقدرات التنبؤية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز تسريع الرؤى والكفاءة المحسّنة والقدرات التنبؤية المتقدمة والتحول الرقمي - وكل ذلك من خلال بيانات موحدة وآمنة عبر منصات السحابة الرئيسية. كما ستدفع هذه الشراكة النمو المستدام المعتمد على البيانات في عالم مترابط.

ومن جانبه قال شيف تريسال، قائد أعمال التصنيع والنقل والطاقة العالمية لدى داتابريكس: "نشعر بالحماس للشراكة مع أڤيڤا في ظل تزايد الطلب على الذكاء البياني، وذلك لتقديم حلول تعزز قدرة المؤسسات على التعاون ومشاركة البيانات بسلاسة عبر المنصات والسحابات والمناطق، واجتياز تعقيدات الحلول المخصصة. معًا سيكون بوسعنا تمكين العملاء من تحقيق أقصى قيمة من بياناتهم مع ضمان حوكمة البيانات بشكل آمن على نطاق واسع، مما يعزز الابتكار في العمليات الصناعية."

كما تتعاون أڤيڤا مع تراك-إم لإجراء تحسينات كبيرة على قدرات حلول أڤيڤا إدارة الموارد المؤسسية™، ما سيتضمن التتبع الآني للمواد وتحسين مسارات التنقل وتعزيز قدرات إدارة المستودعات المستقبلية والحلول السحابية. كما تعزز هذه الشراكة من قدرات حلول أڤيڤا إدارة الموارد المؤسسية المتاحة للعملاء الجدد والحاليين، ما يدعم رؤية سلسلة الإمداد والمشتريات وتنفيذ المشاريع.

وفي تعليقه على الأمر قال كاشف سليم، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى تراك-إم: "مهمتنا هي إزالة أية جوانب منعدمة الكفاءة في مشاريع البناء والمشاريع الرأسمالية، ولا شك في إن الشراكة مع أڤيڤا تعزز قدرتنا على تمكين العملاء من التتبع الآني وتحسين اتخاذ القرارات، مما يقلل من التأخير والتكاليف الزائدة."

-انتهى-

#بياناتشركات