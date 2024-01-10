شركة الأدوية السعودية المعروفة توسع خط منتجات الجمال الخاص بها من خلال إطلاق مجموعة حصرية جديدة بالتعاون مع شركة "بان العلا للتجارة" التي أسستها الهيئة الملكية لمحافظة العلا وتتمتع بخبرة مبتكرة وقائمة على العلوم في المكونات الطبيعية للصحراء العربية

مجموعة منتجات العناية بالبشرة والشعر مصنوعة في المملكة العربية السعودية ومدعومة بالمكونات الطبيعية للصحراء العربية الحاصلة على براءة اختراع والمستخلصة من شجرة البان

أعلنت شركة "أڤالون فارما"، إحدى شركات الأدوية المحلية الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، عزمها التعاون مع شركة "بان العلا للتجارة" لإطلاق أول خط سعودي للمنتجات الجلدية والتجميلية الممتازة، والذي يقدم حلولاً ترتكز على العلوم وفعالية المكونات الطبيعية والنشطة الحاصلة على براءة اختراع من شركة "بان العلا للتجارة".

وبوحي من سمات الصحراء العربية المعروفة بطبيعتها القاسية والقوية، ستحتوي هذه الرحلة الفاخرة للعناية بالبشرة والشعر على منتجات حصرية مصنوعة في المملكة العربية السعودية لتوفير حلول ترتكز على العلوم وفعالية المكونات الطبيعية. وستثمر هذه الشراكة عن تركيبات ممتازة تحقق نتائج فورية وفوائد طويلة الأمد للعناية بالبشرة والشعر، مع التركيز بشكل خاص على مزايا الترطيب والتغذية ومكافحة الشيخوخة.

وبهذه المناسبة قال محمد ماهر الغنام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أڤالون فارما": "تجسد شراكتنا مع شركة ’بان العلا للتجارة‘ خطوة مهمة لتطوير خط المنتجات الجلدية والتجميلية التابع لشركة ’أڤالون فارما‘. وتعد هذه الشراكة خير مثال للجمع بين اثنتين من أفضل الشركات المصنعة في المملكة العربية السعودية، بغية تزويد عملائنا بعروض وخيارات أكبر للمنتجات. وسيوفر هذا العرض الحصري للسوق أول خط منتجات للعناية بالبشرة والشعر مصنعة في المملكة ومستوحاة من طبيعة صحراء المملكة المهيبة".

وسيضم خط الإنتاج الجديد، الذي يضم تركيبات متعددة للعناية بالبشرة والشعر، مجموعة من المنتجات الفريدة مثل زيت Virgin AlUla Peregrina، والمنتج غير المسبوق Hydrolyzed AlUla Peregrina Extract، ومستخلص Lipophilic AlUla Peregrina Extract، فضلاً عن مستخلص Hydrolyzed AlUla Peregrina Paste Extract. وتعتبر هذه المنتجات المستخلصة من مصادر فريدة إنجازاً ثورياً في مجال محاربة الشيخوخة، وحماية البشرة، وتأثيرات شد البشرة وترطيبها، وغير ذلك.

وتحتضن العلا العديد من المواقع الأثرية المذهلة والشاهدة على أكثر من 200 ألف عام من تاريخ البشرية، بالإضافة إلى الكثير من المنظومات البيئية الفريدة والوجهات البرية المتميزة، بدءاً من أودية حرّة ووصولاً إلى الوديان والصحراء العربية الرملية. وتدعم شركة "بان العلا للتجارة"، المملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا، سلسلة توريد "بان العلا" من خلال الترويج النشط لنموذج التنمية الاجتماعية والاقتصاد الدائري. وتستوحي الشركة ومنتجاتها أسماءها من شجرة البان التي يعود موطنها الأصلي للصحراء العربية، وتشكل الزيوت المستخلصة منها جزءاً لا يتجزأ من طبيعة وتراث منطقة العلا.

ويعود تاريخ زيت البان إلى مصر القديمة، والحقبتين الهلنستية والرومانية، وإلى العصر العباسي في العصور الوسطى. وقد اشتهر الزيت حينها باستخدامه للحفاظ على رائحة العطور وتعزيزها. وكان زيت البان، الذي كان يُشار إليه سابقاً باسم "الزيت المحظور"، عنصراً أساسياً لأغلى العطور وأكثرها طلباً وتعقيداً من حيث التركيبة.

من جانبه قال أبو بكر العنزي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "بان العلا للتجارة": "يسرّ شركة ’بان العلا للتجارة‘ أن تتعاون مع ’أڤالون فارما‘ لإطلاق خط المنتجات الجديد والرائع هذا. وستتوافق خبرتنا العريقة في تصنيع مكونات منتجات ’بان العلا‘ بشكل رائع مع معارف وخبرات ’أڤالون فارما‘ في صناعة مستحضرات التجميل، مما يضمن إقبال المستهلكين تماماً على هذه المجموعة السعودية من المنتجات غير المسبوقة التي تنطوي على فوائد عديدة".

وستخضع التركيبات الحاصلة على براءة اختراع، والتي ستكون ثمرة التعاون بين "أڤالون فارما" وشركة "بان العلا للتجارة"، إلى عملية تركيب واختبار وتقييم تستغرق بضعة أشهر قبيل إطلاق خط الإنتاج.

يأتي التعاون بين الطرفين في أعقاب الموافقة التي حازت عليها "أڤالون فارما" مؤخراً من هيئة السوق المالية لتسجيل أسهمها وطرح 6 ملايين سهم للاكتتاب العام تمثل 30 % من إجمالي أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).

وتشتهر "أڤالون فارما" بمنتجاتها المتنوعة التي تشمل مستحضرات التجميل وصحة الفم، والنظافة الشخصية والمطهرات، والأعشاب الطبية، وتنتج الشركة مجموعة واسعة من السلع، كما تخطط لإضافة المزيد قريباً.

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نبذة عن أڤالون فارما:

أڤالون فارما هي شركة أدوية سعودية مملوكة للقطاع الخاص، تجسد رؤية المملكة 2030 من خلال التزامها بالتصنيع المحلي وتحقيق التميز وتنمية الموارد البشرية. بدأت رحلة أڤالون فارما قبل 25 عاماً في الرياض عندما قررت مجموعة من الأصدقاء تأسيس شركة رعاية صحية استهلاكية قادرة على ترك بصمة مؤثرة في القطاع. ومن هنا، أنشأوا ما يسمى "مصنع الشرق الأوسط للمنتجات الكيماوية" في عام 1998. وما لبث أن تحول هذا المصنع إلى شركة (أڤالون فارما) التي تضم تحت مظلتها العديد من العلامات التجارية الفرعية. وركزت الشركة في البداية على منتجات المستشفيات، مثل المواد الهلامية المستخدمة في فحص الموجات فوق الصوتية والجل المزلق K Jelly، وبدأت بإنتاج هذه العناصر محلياً. كما أطلقت الشركة أول كريم لتخفيف آلام العضلات يحمل علامتها التجارية في السوق وهو Avalon Muscle Pain Relief Cream.

وبمجرد بزوغ فرص جديدة في السوق، سارعت الشركة بتوسيع عروضها عبر إضافة منتجات جديدة مثل "سالينوز" (بخاخ الأنف) وكريم اليدين Avalon Hand Cream. وفي عام 2002، أنشأت شركة "الشرق الأوسط المحدودة للتوزيع" (ميديكو)، وبدأت عمليات التوزيع. وفي ضوء الطلب المتزايد على مستحضرات التجميل، غامر الفريق بدخول عالم المواد شبه الصلبة، وهو مجال أقل تعقيداً بطبيعة الحال. وفي عام 2003، حصلت أڤالون فارما على ترخيص وزارة الصحة لتصنيع منتجات عشبية للرعاية الصحية. وبدأت الشركة تصدير منتجاتها إلى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2004. وفي عام 2006، تمت إعادة تسمية شركة أڤالون فارما لتصبح "شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية المحدودة"، وحصلت لاحقاً على ترخيص وزارة الصحة لتصنيع الأدوية. وبحلول عام 2006، بدأت أڤالون فارما تصنيع منتجات دوائية شبه صلبة شكلت علامة فارقة في مسيرة تطور الشركة.

واليوم؛ نجحت أڤالون فارما بتحقيق العديد من الإنجازات المهمة؛ فهي شركة مستحضرات البشرة رقم واحد، والشركة الرائدة على مستوى السوق في فئات المنتجات الأخرى، وإحدى شركات الأدوية الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العديد من الإنجازات الأخرى.

وطوال رحلتها الممتدة على 25 عاماً، واصلت أڤالون فارما مسار النمو والتكيف والابتكار؛ وهي تبحث دوماً عن فرص وسبل جديدة لخدمة عملائها بشكل أفضل. وفيما تواصل التقدم والتطور، تحرص الشركة على الالتزام بقيمها والحفاظ على تركيزها القوي على دعم الجودة والابتكار وتطوير المواهب المحلية.

نبذة عن شركة "بان العلا للتجارة":

تأسست شركة "بان العلا للتجارة" عام 2021 بالتعاون بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا (المالك الوحيد) والوكالة الفرنسية لتطوير محافظة العلا (AFALULA). تتمثل رسالة الشركة في إنشاء أول سلسلة توريد عالية القيمة من العلا لتلبية احتياجات أسواق مستحضرات التجميل المحلية والدولية وخارجها من خلال الارتقاء بأصولها المتجذرة في الصحراء العربية وتحويلها إلى مكونات طبيعية استثنائية. وكرست شركة "بان العلا للتجارة" أبحاثها الأولية لدراسة نبات المورينجا (البان)، وهو أحد الأصول الطبيعية للصحراء العربية، حيث قامت بتطوير مكونات حاصلة على براءة اختراع (زيوت ومستخلصات) يتم الحصول عليها من مصادر قابلة للتتبع الكامل، وتحويلها في العلا، وتسويقها تجارياً على مستوى العالم. وقد حصلت سلسلة التوريد المستدامة على شهادة "المصادر المسؤولة" من اتحاد التجارة الحيوية الأخلاقية (UEBT)، فيما حصل المختبر على شهادة الآيزو ISO9001 تقديراً لجهود الشركة في تطبيق المعايير الدولية.

وبالإضافة إلى تطوير الأنشطة المدعومة علمياً، تتمثل رؤية شركة "بان العلا للتجارة" بتطوير مستخلصات شجرة البان كأحد الأصول الاجتماعية والاقتصادية لمحافظة العلا (الاستيراد من المزارعين مباشرة، 90% موظفين محليين).

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