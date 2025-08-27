الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت أمنكس إنترناشيونال، الرائدة في مجال التحول الرقمي والحلول التقنية المبتكرة، عن توسع ملموس في حلولها الرقمية المخصصة لقطاع التصنيع لتلبية الطلب المتزايد على منظومات الإنتاج الذكية والتفاعلية والمهيأة للمستقبل. ويعكس هذا الإعلان التزام أمنكس بمساعدة المصنعين على الانتقال إلى عصر الصناعة 5.0، الذي يجمع بين الابتكار المتمحور حول العنصر البشري والتشغيل الآلي المعزز بالذكاء الاصطناعي والتعاون التفاعلي والعمليات المستدامة.

يأتي هذا التوجه تزامنا مع تزايد الضغوط العالمية، مثل تحديات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل ونقص العمالة الماهرة - مما يدفع المصنعين إلى التحول من العمليات التقليدية إلى بيئات أكثر مرونة ترتكز على البيانات.

وفي هذا السياق صرح وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لدى أمنكس: "بصفتنا مزوداً رائدًا للحلول في قطاع التصنيع، نرى أن العديد من الشركات تواجه ضغوطا متزايدة للعمل علي تبني حلول أسرع وأكثر ذكاءً واستدامة. لذا نهدف الي مساعدة تلك الشركات على إعادة تصور الإنتاج عبر الرقمنة الذكية، حيث لا يقتصر التركيز على أتمتة العمليات بل يتجاوز ذلك إلى الانتقال من منظومة الإنتاج المجزأة إلى أخرى متكاملة تتسم بكونها تنبؤية تتمحور حول الإنسان."

وتطرح أمنكس مبادرة الرقمنة في التصنيع شاملة مجموعة واسعة من الحلول المتينة والموسعة والمبنية علي أسس معيارية ، والتي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجات المصنعين في مختلف القطاعات مثل السيارات والطيران والإلكترونيات والنفط والغاز وغيرها. وتشمل أبرز الحلول المعروضة ما يلي:

حلول متقدمة ومبتكرة تربط بين التصميم والإنتاج بسلاسة : دمج وتكامل سلس بين التصميم ثلاثي الأبعاد والمحاكاة وتقنيات التصنيع الرقمي، مما يوفّر للمصنّعين قدرة متقدمة على تسريع تطوير المنتجات وتقليص دورة الإنتاج بفعالية . .

دمج وتكامل سلس بين التصميم ثلاثي الأبعاد والمحاكاة وتقنيات التصنيع الرقمي، مما يوفّر للمصنّعين قدرة متقدمة على تسريع تطوير المنتجات وتقليص دورة الإنتاج بفعالية تمكين المصانع الذكية : من خلال ربط فوري للآلات والأنظمة والعاملين، ما يتيح تنفيذ عمليات تشغيل تنبؤية وذاتية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية

: من خلال ربط فوري للآلات والأنظمة والعاملين، ما يتيح تنفيذ عمليات تشغيل تنبؤية وذاتية تسهم في رفع الكفاءة وتحسين الإنتاجية تقنيات الواقع الغامر : توظيف تقنيات الواقع الممتد XR في التدريب والدعم والتصور التفاعلي، بما يعزز التعاون بين الفرق ويرفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في بيئات التصنيع المتقدمة

توظيف تقنيات الواقع الممتد في التدريب والدعم والتصور التفاعلي، بما يعزز التعاون بين الفرق ويرفع كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في بيئات التصنيع المتقدمة منصات التوأمة والمحاكاة الرقمية : مراقبة وتحليل الأصول بشكل فوري ، مع تحسين الأداء وتنفيذ الصيانة التنبؤية لتعزيز استمرارية وكفاءة العمليات الصناعية

: مراقبة وتحليل الأصول بشكل فوري ، مع تحسين الأداء وتنفيذ الصيانة التنبؤية لتعزيز استمرارية وكفاءة العمليات الصناعية تحليلات التصنيع المترابطة : رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الاستباقية وتعزيز معدلات الانتاجية .

: رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الاستباقية وتعزيز معدلات الانتاجية التعاون والدعم التشغيلي عن بُعد : حلول آمنة ومبتكرة تتيح حل المشكلات بإرشاد الخبراء ومتابعة العمليات التشغيلية من أي مكان، لتعزيز استمرارية العمل وكفاءته .

وتتميز أمنكس عن المزودين التقليديين في قدرتها علي تقديم الحلول المعيارية القابلة للتشغيل البيني والتي تمتاز بكونها مهيّأة للمستقبل ومصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع التصنيع في الشرق الأوسط . ويكمن التفرد في دمج التصميم الغامر، والمحاكاة الهندسية المتقدمة، والأتمتة المتطورة، مع الرؤية التشغيلية الفورية ضمن منصة واحدة قابلة للتوسع ، ويتركز الهدف على تمكين العملاء من تبني التقنيات الأنسب التي تلبي احتياجاتهم بدقة، بما يعزز كفاءتهم التشغيلية ويعزز تنافسيتهم في السوق.

كما أكد رضوان كريم، مدير قسم حلول دعم الصناعة لدى أمنكس: "نرى أن القيمة الحقيقية تكمن في تقديم الحلول التي تمكّن عملاءنا من سد الفجوة بين احتياجاتهم المادية والرقمية، و تعزيز قدراتهم في اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية ورفع إنتاجية القوى العاملة. وهذه هي رؤيتنا لتمكين المصنعين من تمهيد طريقهم نحو الصناعة 5.0 - فقوتنا تكمن في دمج التصميم والأتمتة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الممتد ضمن منصة واحدة تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية."

في إطار سعيها المتواصل لدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع التصنيع، تواصل أمنكس ترسيخ مكانتها من خلال مجموعة حلول متقدمة ترتكز على قاعدة قوية من التجارب الناجحة التي نفذتها في مختلف أنحاء المنطقة. وتعمل الشركة حاليًا على تنفيذ بيئات تجريبية متكاملة لدى عدد من العملاء الرئيسيين، يتم من خلالها دمج القدرات والتقنيات الجديدة تدريجيًا، بما يتماشى مع متطلبات كل عميل وجداول تنفيذ مشاريعه.

ومن المقرر أن تستعرض أمنكس هذه الحلول عبر سلسلة من الأنشطة المركزة، والعروض التفاعلية المباشرة، والمشاركة في أبرز الفعاليات الصناعية التي تُقام في كل من الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عُمان .

تركّز الاستراتيجية طويلة المدى لشركة أمنكس على بناء نماذج تصنيع مرنة ومستدامة، لا تواكب فقط متطلبات الصناعة 4.0، بل تستعد أيضًا لاحتياجات الصناعة 5.0 الناشئة. وتسعى الشركة إلى التعاون مع الجهات التنظيمية، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التكنولوجيا من أجل تطوير منظومة إقليمية متكاملة تدعم التعلّم المتقدم وصقل المهارات من خلال تقنيات غامرة.

كما تضع أمنكس نفسها في موقع ريادي لتقديم خدمات رقمية متكاملة تغطي دورة الحياة الكاملة للمشاريع – بدءًا من الاستشارات وتصميم الحلول، وصولًا إلى التنفيذ وإدارة التغيير – بما يسهم في تمكين التحول الرقمي الحقيقي في قطاع التصنيع.

وتُعَد هذه المبادرة امتدادًا استراتيجيًا لإرث أمنكس في مجال الرقمنة، حيث تنقل خبراتها العميقة في قطاعات الهندسة والإنشاءات (AEC) والقطاع الحكومي إلى آفاق التحول في قطاع التصنيع عالي التقنية. وبهذا، تُرسّخ أمنكس مكانتها كمُمكّن رئيسي للابتكار الرقمي متعدد القطاعات في منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن شركة أمنكس انترناشيونال

تُعد أمنكس انترناشيونال شركة رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، متخصصة في تقديم حلول البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والهندسة بمساعدة الحاسوب، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، وذلك بخبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا وسجل حافل بالنجاحات على مستوى العالم.

تشغل أمنكس مكانة متقدمة كمزود موثوق لحلول شاملة تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات التشغيلية لمؤسسات بمختلف الأحجام، مما يمكّن عملاءها من الوصول إلى مستويات جديدة من الابتكار في تقديم الخدمات، وتحسين تجربة العملاء، وزيادة الإيرادات. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://omnix.com

-انتهى-

#بياناتشركات