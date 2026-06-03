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اﻟكويت: أعلنت شركة أسيكو المجموعة عن توصلها إلى اتفاقية نهائية مع أحد البنوك الدائنة لتسوية مديونيتها المستحقة. وتتضمن الاتفاقية إعادة هيكلة التزامات الشركة المالية البالغة 25,114,196 دينار كويتي وفق آلية سداد مرنة. وبموجب الاتفاقية، وبعد استيفاء جميع الشروط ودخولها حيز التنفيذ وسداد الدفعة النقدية المتفق عليها، ستقوم الشركة بسداد المديونية على أقساط تمتد لعدة سنوات، بما يدعم استقرارها المالي ويعزز قدرتها على تنفيذ خططها التشغيلية والاستراتيجية، ويسهم في ترسيخ أسس النمو والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وﺗﺄﺗﻲ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺗوﯾﺟﺎ ً ﻟﻠﻣﺑﺎدرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذھﺎ ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺿﻣن ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗوﺳّﻊ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺎ ً وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺗﻌظﯾم ﺣﻘوق اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن.
ﻣﺳﻠطﺎ ً اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدّم اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﮫ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، ﻗﺎل اﻟﺳﯾد/ ﻋﻣﺎد ﻋﺑدﷲ اﻟﻌﯾﺳﻰ، رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة: "ﺳﻌﯾدون ﺑﺄن ﻧﻛون ﻗد ﺣﻘﻘﻧﺎ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻓﻲ ﺧطﺔ إﻋﺎدة الهيكلة المالية "لأﺳﯾﻛو المجموعة" ، ﺣﯾث ﻧﺟﺢ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﮭﺎ اﻟﺧطﺔ ﻛﻣﺎ أﺣرز ﺗﻘدﻣﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣدﯾوﻧﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ. ولازالت أﺳﯾﻛو ﻣﺳﺗﻣرة ﺑﺎﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﺑﻧوك اﻟداﺋﻧﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺎت لإنهاء إعادة الهيكلة المالية اﻟﻣرﺟوة."
وأﺿﺎف اﻟﻌﯾﺳﻰ: "إن ﺗوﻗﯾﻊ ھذه اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ھو دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣوز ﻋﻠﯾﮭﺎ أﺳﯾﻛو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮫ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ وﻛوادر ذات ﺧﺑرات اﺳﺗﻘطﺑﺗﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣؤﺧرا ً، وأﯾﺿﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗﻠﻌﺑﮫ ﻣن دور ﻣﺣوري وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻹﻧﺷﺎﺋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت واﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷﺧرى. أﻧﺗﮭز ھذه اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻘدّم ﺑﺎﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن والبنوك المحلية ﻋﻠﻰ دﻋﻣﮭم ﻟﺧطﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗم رﺳﻣﮭﺎ ﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﻘوﻗﮭم وﻛذﻟك ﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ أسيكو المجموعة كصرح وطﻧﻲ ﻛوﯾﺗﻲ."
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