بقيمة 4.7 مليار ردهم، يتيح المشروع مجموعة من المرافق عالمية المستوى، بما في ذلك ساعة "جاكوب آند كو" الفنية المُميّزة المُعلّقة على السقف، وهي الأكبر من نوعها عالميًا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أوهانا للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات السكنية الفاخرة، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينج من أوهانا" بالشراكة مع دار المجوهرات والساعات العالمية "جاكوب آند كو"، وذلك خلال حفل حصري أقيم في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي في 12 مايو الجاري، بحضور كل من حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، وجاكوب أرابو، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لـ "جاكوب آند كو".

ويقع المشروع الذي تبلغ قيمته 4.7 مليار درهم، في منطقة الجرف بين دبي وأبوظبي ويجمع بين الطبيعة الجميلة والتصميم المتميّز والحرفية العالية. كما يتمتع بموقع استراتيجي مع وصول مباشر إلى شارع الشيخ زايد، ما يوفّر سهولة في الوصول إلى أهم الوجهات في الدولة، مثل نخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومطار أبوظبي الدولي.

ويضم المشروع 457 وحدة سكنية تشمل شققًا مطلة على البحر، وفلل، وبنتهاوس، و"سكاي مانشنز"، ومنازل فاخرة على الواجهة البحرية، صممت بعناية لتعكس الحياة الساحلية الراقية. ولمحبي المساحات الواسعة توفر البنتهاوس إطلالات بانورامية بزاوية 180 درجة، ومساحات داخلية فسيحة بأسعار تبدأ من 22 مليون درهم، بينما تقدم وحدات "سكاي مانشنز" الفخمة إطلالات بـ 360 درجة، ومصاعد خاصة تضمن أقصى درجات الخصوصية بأسعار تبدأ من 77 مليون درهم.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر فلل ومنازل فخمة قابلة للتخصيص بالكامل، من 3 إلى 6 غرف نوم، بإطلالات خلابة على المحميات الطبيعية أو على القناة المائية وبمسبح خاص لكل منها. بينما توفر منازل الواجهة البحرية مساحةً نوعيّة وإطلالات بانورامية خلابة على البحر، ما يضع معيارًا جديدًا للتصميم الراقي والمعيشة الفاخرة.

وقال حسين سالم: "رؤيتنا لمشروع 'جاكوب آند كو بيتش فرونت ليفينج من أوهانا' تهدف إلى إعادة تعريف تجربة العيش على الواجهة البحرية من خلال تطوير وجهة استثنائية على الساحل. ومن خلال شراكتنا مع 'جاكوب آند كو'، نرفع سقف التوقعات ونقدم مفهومًا جديدًا لما يمكن أن تكون عليه المجمعات السكنية الفاخرة على الواجهة المائية في الإمارات. فنحن لا نبني مجرد مجتمع سكني، بل نطوّر وجهة فريدة وملاذاً على البحر تتلاقى فيه التجارب الراقية والأناقة مع الطبيعية لتمنح السكان أسلوب حياة استثنائي وفريد من نوعه."

ومن جانبه، قال جاكوب أرابو: "من خلال التعاون مع أوهانا للتطوير العقاري، دمجنا خبرتنا الفنية في كل تفاصيل المشروع، الذي يحتفي بالفنّ المستوحى من البيئة الشاطئية، حيث يلتقي التصميم المبتكر مع روعة البحر ليشكّل تجربة سكنية استثنائية."

ويضم المشروع "نادي جاكوب آند كو"، وهو مفهوم عالمي فريد للعيش الفاخر، ويشمل أول صالة سيجار تحمل علامة "جاكوب آند كو" على الواجهة البحرية، ومركزاً للأعمال مجهّزاً بأجنحة اجتماعات، إلى جانب أول نادٍ خاص للسكان يحمل توقيع "جاكوب آند كو"، ويضم معرض ساعات فاخرة ومعارض فنية دورية.

وقد تم تصميم المرافق لتمنح السكان تجربة معيشية متكاملة تربطهم بالبحر وتعزز جودة حياتهم.

وعند الدخول إلى المشروع، يُستقبل السكان في بهو فاخر تتوسطه ساعة معلقة بالسقف من تصميم "جاكوب آند كو"، تُعد الأكبر من نوعها في العالم بعرض 10 أمتار تعيد تصوّر فكرة الثريّا التقليديّة، لتشكّل تحفة معمارية حقيقية تجسّد الانسجام بين الفن والتكنولوجيا والفخامة.

كما يضم المشروع أول نادي شاطئي يحمل اسم "جاكوب آند كو"، ليكون وجهة حيوية على البحر، تحتوي على خيارات متنوعة من المطاعم الراقية والمقاهي المصممة لتحتفي بالحياة الشاطئية.

ويقع "جاكوب آند كو. بيتش فرونت ليفينج من أوهانا" وسط محمية طبيعية وحياة برية متنوعة، ويُتيح فرصة استثنائية لاحتضان نمط حياة مرتبط بالطبيعة. ويتميز التصميم المعماري للمباني بانسيابية تعكس حركة الأمواج، كما تم استلهام شكل الواجهات ليعكس الحروف الأولى من اسم العلامة "J" و"C"، مع الاهتمام بأدق التفاصيل لضمان إطلالات مفتوحة على البحر والسماء والمناظر الطبيعية.

ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من عام 2028، ليصبح علامة فارقة في مشاريع الواجهة البحرية الفاخرة على مستوى العالم.

وتتميز شركة "أوهانا للتطوير العقاري" بمحفظتها المتنوّعة من العقارات على الواجهات البحريّة، بما في ذلك مشروع "أوهانا باي ذا سي" في منطقة الجرف بأبوظبي٬ ومشروع Elie Saab Waterfront by Ohana في جزيرة الريم. كما يمتد حضور الشركة الإقليمي إلى لبنان، حيث تشمل فلل أوهانا التي تضم عناصر مصممة بدقة من مجموعة ELIE SAAB Maison، ومشروع "أوهانا هيلز"، الذي يمثل مجتمعًا سكنيًا يتمتع بإطلالات خلابة.

وللمزيد من المعلومات حول أوهانا للتطوير العقاري، يُرجى زيارة https://ohana-development.com/.

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