مسقط: في إطار التزامها بدعم تنمية المجتمع المحلي، أعلنت أومينفست – شركة الاستثمارات الرائدة في سلطنة عمان - دعمها لمشروع "مركز الرحمة"، وهو مشروع ريادة مجتمعية من قبل "جمعية الرحمة".

ويأتي الدعم عبر تقديم خدمات إدارة المشاريع من خلال شركة "أوريس"، إحدى الشركات التابعة لأومينفست والمتخصصة في التطوير العقاري. حيث يشمل الدعم المقدم التحقق من المتطلبات التقنية للمشروع والدعم في إعداد المواصفات للمشروع بشكل عام و تحليلها لطرح المناقصة، وأيضاً تقييم عروض المناقصات الخاصة باختيار المستشار والمقاول للمبنى الجديد الذي سيضم مجموعة من المحلات التجارية المعدة للتأجير (20) محل، بالإضافة إلى معارض خيرية وورش للأسر المنتجة ومقر إداري للجمعية و عدد من قاعات الاجتماعات. و تصل مساحة البناء المخطط إنشاؤه إلى 6,229 متر مربع، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.6 مليون ريال عماني. ومن المقرر إقامة مركز الرحمة على أرض الانتفاع الممنوحة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمنطقة الخوض، ويعد المركز أضخم مشروع مستدام في مسيرة العطاء الخيري للجمعية.

هذا ويعتبر "مركز الرحمة" واحدًا من المشاريع العديدة التي تنفذها الجمعية والتي تقدم أوريس الدعم الفني لها، ويخطط له أن يكون المركز مؤسسة ريادة مجتمعية متكاملة ومنتجة بحيث يسهم الدخل الناتج عنه في تمويل المساعدات والمبادرات التي تطلقها الجمعية لدعم الأسر المحتاجة والمتعففة مثل صيانة وترميم المنازل ودفع فواتير الكهرباء والماء وسداد مبالغ الإيجار وسداد أقساط التمويل وشراء أجهزة كهربائية وإلكترونية وفك كربة وسداد رسوم ومساعدات دراسية للطلبة الجامعيين وإفطار صائم وكسوة العيدين وغيرها .

وفي تعليقه على مساهمة أومينفست في المشروع، تحدث عبد العزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي للمجموعة فقال: "تؤمن أومينفست بالعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الذين لديهم تأثير مجتمعي ملموس في إطار استراتيجيتنا لمسؤوليتنا المجتمعية، والتي تستند بدورها إلى رؤيتنا المؤسسية حول "تطوير الأعمال للنهوض بالمجتمع"."

وأضاف البلوشي: "كل الشكر والتقدير لجمعية الرحمة على جهودها المبذولة في خدمة المجتمع في جميع أنحاء السلطنة، سواء عبر تقديم الدعم المالي أو الدعم العيني للأسر المحتاجة. وهنا يأتي دور الشركات مثل أومينفست لتحفيز ودعم هذه الجهود لتعزيز وتوسيع أثرها في المجتمع من خلال دعم المشاريع والبرامج الريادية المستدامة التي تطلقها الجمعيات الخيرية مثل جمعية الرحمة".

وبالإضافة إلى الدعم الذي قدمته أومينفست قامت الشركة أيضاً، وبهدف تشجيع مشاركة الموظفين، بالترويج لحملة "ريالكم مليون" التي أطلقتها جمعية الرحمة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى جمع تبرعات تصل إلى مليون ريال عماني لبناء وتجهيز مشروع مركز الرحمة الخيري. حيث قامت الشركة بالترويج للحملة في مقرها الرئيسي لإيصالها لكافة موظفي الشركة والشركات في مبنى مركز أومينفست للأعمال، بهدف جمع التبرعات لصالح مشروع مركز الرحمة.

تأسست أومينفست في عام 1983، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة. وتتمثل رؤيتها طويلة المدى في أن تكون مجموعة استثمارية بارزة محققة انتشاراً عالمياً واسعاً وأثراً مجتمعياً ملموساً. وتسعى الشركة إلى تحقيق المنفعة لكافة أصحاب العلاقة من خلال الاستثمار بحرص في قطاعات وأسواق عالية النمو، بينما تقوم بتطبيق حلول مبتكرة ومنصات قابلة للتوسع ومبادرات فاعلة.

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