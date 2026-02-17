دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أوموريا برايفت ريزيدنسز "(Omoria Private Residences) اليوم عن افتتاح "أوموريا بالم كوتور" Omoria Palme Couture في نخلة جميرا، لتكون أول وجهة سكنية فاخرة تفتتحها العلامة التجارية. وبعد الكشف عنها عالمياً منذ أقل من عام، تنتقل "أوموريا" الآن من مرحلة الرؤية إلى الحضور الفعلي، لتستقر في واحد من أرقى الشواطئ السكنية في العالم.

تتربع "أوموريا برايفت ريزيدنسز" على "وست بيتش" في نخلة جميرا، وتجسد بوضوح البراعة المعمارية ومعايير المعيشة الفاخرة التي لا تقبل المساومة. وقد تم الاعتناء بكل تفصيل — بدءاً من اختيار المواد وصولاً إلى التناسب الهندسي للمساحات — لتقديم مسكن راقي يفيض بالثقة الهادئة والفخامة الدائمة المريحة.

وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عمر بن سليمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة بن سليمان "OBS -، والشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أوموريا"، قائلاً: " تعد نخلة جميرا معياراً عالمياً وعنواناً يتطلب أعلى مستويات الدقة في التنفيذ. إن افتتاح أول مساكن أوموريا الفاخرة هنا كان قراراً مدروساً؛ فأوموريا ولدت من معايير دبي للفخامة: الخدمة ذات الخصوصية، والدقة في التنفيذ والتصميم، والاهتمام العميق بالإنسان واضافة قيمة لحياته اليومية. لقد قمنا ببناء منصة ضيافة سكنية تحمي الخصوصية، وتجعل من الاستدامة والرفاهية جزءاً لا يتجزأ من الحياة المنزلية اليومية التي نحلم بها جميعا، حيث يكون التميز نهجاً مستمراً وليس مجرد صدفة."

من جانبه، أضاف كريم فهمي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "إنوفيت ليفينج" والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "أوموريا": "لطالما طورنا مشاريعنا واضعين سؤالاً واحداً في الحسبان: هل سيظل هذا التصميم مثالياً بعد عشر سنوات من الآن؟ "أوموريا" تنقل هذا الانضباط إلى كيفية العيش في المنزل، وليس فقط كيفية تصميمه. في ’ أوموريا بالم كوتور‘، تم تصميم تجربة المعيشة لتلائم القاطن؛ التفاصيل التي يلاحظها، والخصوصية التي يتوقعها، والإيقاع الذي يختاره، والرعاية التي تدعم حياته اليومية بهدوء. نحن لا نقدم شيئاً جديداً لنخلة جميرا فحسب، بل نضع معياراً جديداً للرعاية في عنوانٍ رسخ مكانته بالفعل كمعيار عالمي."

تأسست "أوموريا برايفت ريزيدنسز" وصيغت هويتها وفقاً لمعايير التميز العالمية التي تشتهر بها دبي، مستلهمةً فلسفتها من طراز الضيافة والمساكن اليابانية وفنون التصميم والتنفيذ الإيطالي الراقي. وتنطلق العلامة من قناعة بسيطة: وهي أن أسمى أشكال الفخامة ليس في الاستعراض، بل في الاتقان الفني للتنفيذ؛ والخصوصية الدائمة، والخدمة دون تكلف، والبيئات المصممة حول القاطنين لتُشعرهم بالراحة الطبيعية الدائمة ونمط حياة أهدأ، وأبطأ، وأكثر رقياً؛ وأكثر استمتاعاً، إنها "معايير دبي" للفخامة المطلقة مترجمةً إلى واقع سكني مريح لساكنيه.

وتماشياً مع الفلسفة التأسيسية لـ "أوموريا"، تقدم المساكن مستويات رعاية متقدمة ترتكز على الاستدامة وجودة الحياة والرفاهية بإسلوب يتسم بالبساطة والهدوء. ويقوم "مستشار جودة الحياة" بدعم السكان من خلال برامج مخصصة لنمط الحياة وتنظيم تفاصيل المعيشة اليومية، مما يعزز إيمان "أوموريا" بأن المعنى الحقيقي للفخامة يُعاش داخل المنزل.

وتمثل "أوموريا بالم كوتور" تجسيداً ملموساً لفلسفة العلامة التجارية: نظام سكني متطور تتكامل فيه العمارة والخدمة والرفاهية ككيان واحد، ليس كإضافات ثانوية، بل كمعيار معيشي ثابت. وانطلاقاً من هذا العنوان الأول في النخلة، ستواصل "أوموريا" مشاريعها التوسعية عبر أكثر الوجهات شهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاسواق العالمية المختارة بعناية مع الالتزام الدائم بالخصوصية، والتصميم المتمركز حول الإنسان، و"معايير دبي" للتميز.

عن مجموعة بن سليمان-OBS:

تعد مجموعة بن سليمان - OBS مجموعة استثمارية متنوعة مملوكة للقطاع الخاص، يقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتد أعمالها عبر الشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والأسواق الناشئة. وتترك المجموعة بصمة قوية في قطاعات متعددة تشمل: "بن سليمان آرت+"، "أوموريا" (أول علامة تجارية في العالم للفنادق الفاخرة بنظام "البوتيك")، قطاع التجزئة الفاخرة من خلال "سينتيتيود " - وتجزئة الأزياء، والأغذية والمشروبات، وخدمات ما بعد البيع للسيارات، والعقارات، والخدمات اللوجستية العالمية، والتجارة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والاستثمارات، والترفيه، والرعاية الصحية، والاستشارات.

تلتزم المجموعة بالابتكار والاستدامة وخلق قيمة طويلة الامد، وتولي أهمية قصوى للمسؤولية المؤسساتية وحماية البيئة مع ريادة الحلول التحويلية. وبفضل امتلاكها لأوسع شبكة توزيع في المنطقة، رسخت مجموعة بن سليمان مكانتها كشريك مفضل وموثوق ورائد عالمي في صناعات متعددة.

ضمن محفظتها المتنوعة، تدير المجموعة "سينتيتيود"، وهو مشروع رائد في عالم العطور يجسد جوهر صناعة العطور وابتكار العلامات التجارية والخبرة العطرية. ومن خلال تشكيلة منسقة من العطور الفاخرة النادرة وتجارب التجزئة الغامرة، برزت "سينتيتيود" كدار عطور رائدة تحت مظلة "OBS Lifestyle".

حصدت مجموعة بن سليمان - OBS العديد من الجوائز المرموقة، منها:

جائزة "بائع التجزئة الأكثر إعجاباً" لعام 2025 (أوسكار قطاع التجزئة) لعلامة "سينتيتيود ".

جائزة الشركة الأسرع نمواً لعام 2023 .

جائزة الشركات الأكثر إعجاباً في الشرق الأوسط لعام 2024 .

وفي إطار توسعها في نمط الحياة الفاخر، شارك الدكتور عمر بن سليمان في تأسيس "أوموريا (Omoria)"، أول مساكن خاصة فائقة الفخامة في العالم، والتي تعيد تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة بوضع "معايير دبي" كمعيار عالمي جديد. تجمع "أوموريا" بين العمق الثقافي، والخدمة الشخصية، والتصميم الراقي، والرفاهية الشاملة، واضافة قيمة لحياته اليومية، مما يدشن حقبة جديدة من الرفاهية السكنية.

ومن خلال شراكتها الاستراتيجية مع "ميشلان لايف ستايل" (Michelin Lifestyle)، توسع المجموعة نفوذها في قطاعي السيارات وأسلوب الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر، مما يقود مبادرات تحويلية ويضع معايير جديدة للصناعة ويطور منظومة خدمات ما بعد البيع للسيارات.

كما تدعم المجموعة الابتكار الثقافي عبر منصة بن سليمان آرت+ (BinSulaiman Art+)، المخصصة لتعزيز التبادل الفني وبناء منظومة إبداعية معترف بها عالمياً تتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.binsulaimangroup.com

أوموريا للمساكن الفاخرة هي أول علامة تجارية رائدة في مجال الضيافة السكنية الفاخرة، شارك في تأسيسها الدكتور عمر بن سليمان وكريم فهمي. تعمل أوموريا على تنسيق منظومة من خدمات الرفاهية والتصاميم العالمية التي تعزز جودة الحياة والرفاهية لسكانها. وفي جوهر "أوموريا" تكمن فلسفة "أوموتيناشي" (Omotenashi) اليابانية التي ترتكز على الخدمات الاستباقية، مقترنةً بجماليات فنون التصميم والتنفيذ الإيطالي الراقي. لا تكتفي أوموريا بإنشاء مساحات للمعيشة، بل تبني وتديراماكن آمنة للسكان الباحثين عن بيئات مصممة خصيصاً لتناسب أسلوب حياتهم واضافة قيمة للحياة، مع خدمات مستشار (كونسيرج – نمط الحياة والفن والصحة) على مدار الساعة ومرافق تعنى بالصحة والرفاهية، مما يعيد صياغة مستقبل المساكن الفاخرة.

عن "إنوفيت ليفينج":

هي شركة تطوير عقاري فاخرة متخصصة في المشاريع السكنية الراقية في الإمارات العربية المتحدة. تشتهر الشركة بتصاميمها المبتكرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي تُعطي الأولوية للجودة العالية والخصوصية والاستخدام السكني طويل الأمد. تشمل مشاريع محفظة "إينوفيت ليفينج" مشروع "بالم كوتور" في ويست بيتش نخلة جميرا، و"ذا إن-كوليكشن" في إن فروند، و"فيلا أليجرا" في جي فروند، في نخلة جميرا. بالإضافة إلى "أوموريا برايفت ريزيدنسز" في جزر دبي، وهو مشروع سكني راقي يعكس تركيز الشركة على العقارات الفاخرة، ولديها مجموعة من المشاريع قيد التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة والاسواق العالمية.

