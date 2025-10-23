أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت أومودا وجايكو، إحدى العلامات الأسرع نمواً في قطاع السيارات عالمياً، أوّل صالة عرض لها في أبوظبي، إلى جانب مركز معتمد لخدمات ما بعد البيع في منطقة مصفح الصناعية.

تُعدّ المنشأة في مصفح المركز المعتمد الوحيد لخدمات ما بعد البيع في أبوظبي والمنطقة الغربية، حيث يشكّل وجهة رئيسية لتلبية احتياجات العملاء من الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار. وقد تمّ تصميم صالة العرض المجاورة لتنسجم بسلاسة مع خدمات ما بعد البيع، ما يضمن تجربة متكاملة تعكس جوهر العلامة طوال فترة امتلاك السيارة، مع التركيز على إثراء تجربة العملاء على المدى الطويل.

حضر حفل الافتتاح كبار المسؤولين التنفيذيين لدى أومودا وجايكو في الإمارات، إلى جانب شركاء الأعمال الرئيسيين والضيوف المميزين.

في هذا السياق، صرّح شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، قائلاً: "ليست منشأتنا في مصفح مجرّد مركز للمبيعات، بل جزء أساسي في شبكة خدمات ما بعد البيع في أبوظبي. ونسعى عبر الجمع بين المبيعات وخدمة العملاء المتميزة إلى تقديم تجربة شاملة تعكس جوهر العلامة وتضمن رضا العملاء وثقتهم على المدى الطويل."

وسط أجواء حماسية، قدّم الروبوت البشري المتطوّر AiMOGA من أومودا وجايكو عرضاً راقصاً حيوياً أذهل الحضور. ولم تكن هذه الفقرة للترفيه فقط، بل جسّدت أيضاً رؤية العلامة في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات بعالم التنقّل، بما ينسجم تماماً مع الابتكارات الذكية التي تميّز مركبات أومودا وجايكو.

تُشكّل صالة العرض في مصفح الأولى لأومودا وجايكو في أبوظبي، وتنضم إلى شبكة صالات العرض الثلاثة الحالية للعلامة في الإمارات، في رأس الخيمة ودبي والفجيرة. واستكمالاً لتوسّعها السريع، ستفتتح العلامة صالة عرض جديدة في الشارقة هذا الشهر، تليها صالة أخرى في أبوظبي في مطلع أكتوبر.

تحت شعار "الابتكار المشترك، والتصميم المشترك"، استضافت أومودا وجايكو القمة الدولية للمستخدمين لعام 2025 في الصين من 16 إلى 22 أكتوبر. وجمعت هذه الفعالية العالمية نخبة من الشركاء، ووسائل الإعلام، والمؤثّرين، والعملاء، والوكلاء من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج تفاعلي شمل تجارب قيادة ميدانية وجولات تعريفية داخل المصانع، إلى جانب عروض إطلاق طرازات جديدة تعبّر عن مستقبل العلامة في عالم التنقّل الذكي.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت الشركة الأم لعلامة أومودا وجايكو إنجازاً بارزاً بدخولها قائمة فورتشن جلوبال 500 للعام 2025 في المرتبة 233، وتجاوزها عتبة الـ5 ملايين مركبة مُصدَّرة إلى مختلف أنحاء العالم. ويؤكّد هذا الإنجاز المزدوج مكانة الشركة التي تسير بخطى متسارعة نحو التوسع الدولي، مع التزام راسخ بالابتكار في قطاع السيارات العالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات