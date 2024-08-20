أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بايباي"، شركة التكنولوجيا المالية الرائدة والتابعة لـ"أسترا تك"، طرح حلول الأولى من نوعها لمدفوعات نقاط البيع للتجار في دولة الإمارات، بما يرسي معايير جديدة لمشهد المدفوعات المالية المحلي. وتتيح هذه التقنية المبتكرة للتجار إنشاء روابط الدفع ورموز الاستجابة السريعة بشكل مباشر من جهاز نقاط البيع، مما يلغي حاجتهم إلى استخدام أجهزة خارجية ويسهل تحصيل المدفوعات عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع.

وبحسب الأرقام الصادرة عن غرفة تجارة دبي، تضم دولة الإمارات ما يزيد على 450,000 تاجراً يديرون عملياتهم على امتداد قطاعات مختلفة. وفقاً لاستبيان أجرته فيزا، أفاد هؤلاء التجار مواجهة العديد من التحديات، حيث أشار 65% منهم إلى أنهم يواجهون صعوبات في إدارة أنظمة الدفع المتعددة ودمج المعاملات مباشرةً أو عبر الإنترنت، وهو ما يعكس الحاجة الملحّة إلى توفير حلول الدفع الفعالة والآمنة ومتعددة الاستخدامات.

وتدعم تقنية نقاط البيع المتقدمة من "بايباي" مجموعة متكاملة من منظومات الدفع، بما في ذلك البنوك والبطاقات البنكية ومنصة "أليباي بلس" وتطبيق "وي تشات" ومحافظ "بوتيم" الرقمية وخدمات "آبل باي" و"جوجل باي" و"سامسونج باي" و"جوجل باي" ومدفوعات تقنية الاتصال قريب المدى وغيرها. ويشكل إنشاء روابط الدفع ورموز الاستجابة السريعة من جهاز نقاط البيع نقلة نوعيةً في القطاع، حيث تضمن للتجار مستويات غير مسبوقة من الأمان والسهولة في قبول التحويلات المالية من مجموعة متنوعة من العملاء المحليين والعالميين. ولا تقتصر أهمية هذه الميزة على تبسيط العمليات، بل تعزز رضا العملاء وترسي مكانة "بايباي" الرائدة في مجال ابتكارات لحلول الدفع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة "أسترا تك": "نواصل في "بايباي" نسعى لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا وتسهيل عمليات الدفع الخاصة بهم وفق أحدث الأساليب المبتكرة. يمثل كوننا الشركة التجارية الوحيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم روابط الدفع ورموز الاستجابة السريعة مباشرة من محطاتنا إنجازاً مهماً. يوفر هذا الحل المتكامل لتجارنا في القطاعات المختلفة المرونة والكفاءة للعمل بسلاسة داخل سوق دولة الإمارات عبر الإنترنت وخارجه".

يشمل التزام "بايباي" بالابتكار أيضاً إقامة شراكات تُثري تجربة الدفع بشكل عام، بالتوازي مع الدور الأساسي لأجهزة نقاط البيع في تعزيز قدرة التجار على إدارة التحويلات المالية بمنتهى السلاسة. ويوفر دمج خيارات الدفع العالمية الشهيرة، مثل "وي تشات باي"، قيمة إضافية من خلال تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء الدوليين، لا سيما السياح الصينيين. وتكمن قوة الحل الجديد لأجهزة نقاط البيع من "بايباي" في القدرة على توفير مجموعة كاملة من خيارات الدفع، التي تصب في خدمة المعاملات الإلكترونية والمباشرة، وتضمن حصول التجار على جميع الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح.

لمحة حول أسترا تك:

تسعى أسترا تك، شركة التطوير التكنولوجي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لإعادة رسم سبل وصول مستخدميها إلى الخدمات اليومية من خلال تطبيقها الرائد فائق القدرات. واستهلت أسترا تك رحلة التحول هذه بالاستحواذ عام 2022 على كل من شركة بايباي للتكنولوجيا المالية والحاصلة على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتطبيق بوتيم لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت. وتطور أسترا تطبيق الترا انطلاقاً من بوتيم لتزويد مستخدميها بوصول سهل إلى الخدمات اليومية الشاملة.