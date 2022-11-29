شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عززت نموها بمقدار ستة أضعاف في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العقد الماضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- أعلنت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة عالمياً، عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي، وستواصل الشركة من خلال مكتبها الجديد -بأبراج نيشن تاورز في كورنيش أبوظبي- تقديم خدماتها لعملائها في أبوظبي وجميع أنحاء دولة الإمارات، ويُشكل تأسيس هذا المكتب إضافة قوية لمسيرة نمو الشركة في المنطقة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عادل الفلاسي، الشريك ورئيس مكتب أوليفر وايمان في أبوظبي: "إن وجود أوليفر وايمان في العاصمة ليس جديداً، فلديها حضور مميز في المنطقة يمتد لأكثر من 15 عامًا، إلا أن افتتاح المكتب الجديد دلالة على حجم نمو الشركة ورؤيتها الواضحة والتزامها الراسخ بخدمة عملائها في الإمارة، فالتواصل المباشر مع عملائنا يسهم في خدمتهم بكفاءة وفعالية أكبر، وبذلك نؤكد التزامنا بدعم الجهود القائمة والإسهام في مسيرة نمو أبوظبي لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً ونموذجاً اقتصادياً قائم على المعرفة ".

وعززت أوليفر وايمان نموها بمقدار ستة أضعاف في الهند ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العقد الماضي بافتتاح مكتبين لها في دبي وأبوظبي، ومكاتب أخرى بالرياض والدوحة وجوهانسبرج ومومباي ودلهي، بهدف توسيع نطاق قاعدة عملائها حول العالم. ويعد افتتاح المكتب الجديد في أبوظبي داعماً ومُكملًا لهذه الجهود ودليلًا على التزام الشركة بمواصلة نموها في المنطقة.

وتواصل الشركة خطط النمو والتوسع، إذ أعلنت مؤخراً عن استحواذها على أعمال شركة الخدمات الاستشارية بوز آلين هاميلتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يُمثل إضافة لخبرتها في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والقطاع العام وغيرها، ويُعزز من قدراتها ونطاق خدماتها في قطاعات الخدمات الإلكترونية والمناخ والاستدامة.

وأضاف بيدرو أوليفيرا، الشريك الإداري لأوليفر وايمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند قائلًا: "تشهد المنطقة تنفيذ مجموعة من أبرز برامج التحول الاقتصادي على مستوى العالم لدفع النمو القائم على التنويع الاقتصادي. ويسرنا تعزيز قدراتنا لتلبية متطلبات عملائنا ومساعدتهم على الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة، وبما يوكب احتياجاتهم المختلفة والمتطورة".

#بياناتشركات

- انتهى -