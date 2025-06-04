شركة الطيران الوطنية تُطلق مساراً منخفض التكلفة إلى العاصمة الإماراتية

بيروت، لبنان: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، رسمياً عن إطلاق أول رحلاتها الجوية من بيروت إلى أبوظبي، في خطوة طموحة تُعزز التزام الشركة بتوسيع شبكتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وباعتبارها شركة الطيران منخفضة التكلفة الوحيدة التي تربط بين لبنان ودولة الإمارات، يُعزز المسار الجديد رؤية ويز إير أبوظبي الرامية إلى جعل السفر الذكي أكثر سهولة وموثوقية ويسراً من حيث التكلفة للجميع.

ويشغل الخط الجديد ثلاث رحلات أسبوعياً أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب من 35.99 دولار أمريكي فقط*. وتتوفر التذاكر حالياً عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الشركة المتاح باللغة العربية على الهواتف المحمولة.

وجرى الاحتفال بوصول الرحلة الافتتاحية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بفعالية خاصة حضرها كُلٌّ من معالي السيدة لورا الخازن لحود، وزيرة السياحة في لبنان؛ وكارل رزق، رئيس مصلحة النقل الجوي في المطار، إلى جانب مدراء تنفيذيين في المطار وممثلين رفيعي المستوى من شركة ويز إير أبوظبي.

وفي هذا الصدد، قالت تمارا فالوا، رئيس القسم التجاري في شركة ويز إير أبوظبي: "نحتفل اليوم بالمناسبة التاريخية لهبوط أول رحلة لطيران ويز أبوظبي إلى لبنان. يفتح هذا المسار الجديد المزيد من الفرص للعائلات والشركات والسياح للسفر بأسعار معقولة بين عاصمتين نابضتين بالحياة. وينعكس ذلك في الحقيقة في نفاد جميع تذاكر رحلاتنا للأسابيع المقبلة تقريباً. وباعتبارنا شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نلتزم بمهمتنا الأوسع نطاقاً المتمثلة في تسهيل التنقل في المنطقة من خلال خيارات سفر سهلة تتميز بقيمتها وجودتها العالية. كما نؤكد على التزامنا الراسخ بالمساهمة في منظومة أبوظبي من خلال تعزيز الروابط السياحية والتجارية بين البلدين، علماً أنّ طاقمنا يتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن الطائرة لقضاء عطلة صيفية يستحقونها لزيارة أحبائهم أو اكتشاف العديد من المعالم الرائعة التي يزخر بها هذا البلد الساحر".

ومن جانبها، قالت معالي لورا الخازن لحود، وزيرة السياحة في لبنان: "يمثل إطلاق شركة ويز إير أبوظبي لرحلات جوية مباشرة بين أبوظبي وبيروت محطة هامة في جهودنا المشتركة لتنشيط قطاع السياحة في لبنان. فمن خلال هذه الخطوة، نعزز الترابط الإقليمي، وندعم التبادل الثقافي، ونسهّل وصول المسافرين إلى لبنان بما يتماشى مع رؤيتنا لجعلها وجهة أكثر انفتاحاً وجاذبية. كما أن هذه الخطوط الجديدة من شأنها أن تحفز الطلب على السفر وتساهم في خلق فرص العمل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي. نرحب بهذه الشراكة الواعدة، ونتطلع إلى استقبال المزيد من الزوار لاكتشاف جمال لبنان، وتاريخه العريق، وكرم ضيافته الذي يُشهد له عالمياً."

وتحتضن دولة الإمارات جالية لبنانية كبيرة، ما يعزز دور هذا الخط في تعميق التواصل الإقليمي وتوفير خيار سفر مريح وفعال من حيث التكلفة للعائلات والشركات والسياح على حد سواء. وتمتلك ويز إير أبوظبي واحداً من أحدث الأساطيل في المنطقة، حيث يتميز بطائراته الرائدة على مستوى القطاع والتي تتسم بانخفاض انبعاثاتها والتجربة المعززة والمريحة أثناء الرحلة.

وتُقدم أبوظبي تجربة سفر لا تُضاهى بفضل ما تتمتع به من مزيج حيوي من التراث الغني والحياة العصرية. كما تشكل العاصمة الإماراتية، والتي تعني أرض الغزال باللغة العربية، أرخبيلاً مذهلاً يشتهر بتاريخه العريق ومناظره الطبيعية الخلابة ومعالمه السياحية ذات المستوى العالمي. ويُمكن للزوّار الاستمتاع بمشاهدة الجمال المعماري لجامع الشيخ زايد الكبير، أو استكشاف الروائع الفنية في متحف اللوفر أبوظبي، أو الاسترخاء على طول الواجهة البحرية الرائعة الممتدة على طول ثمانية كيلومترات على الكورنيش. ولعشاق المغامرات العائلية، يمكن للمسافرين زيارة جزيرة ياس، حيث توجد أسرع أفعوانية في عالم فيراري أبوظبي، ومتابعة بطولة الجولف في ياس لينكس، والاسترخاء تحت أشعة الشمس في شاطئ ياس.

وتقدم ويز إير أبوظبي، من موقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، مجموعة واسعة من خيارات السفر منخفضة التكلفة إلى شبكة متنامية من الوجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى وخارجها، لتفسح المجال أمام الجميع للسفر أكثر بتكلفة أقل.

المسار الجديد لشركة ويز إير أبوظبي من لبنان

مسار الرحلة أيام تسيير الرحلات تاريخ بدء الرحلات تبدأ الأسعار من* بيروت - أبوظبي الاثنين، الأربعاء، الجمعة 4 يونيو 2025 35.99 دولار أمريكي

*سعر الرحلة باتجاه واحد بما يشمل الرسوم الإدارية. يُسمح للمسافرين اصطحاب حقيبة محمولة واحدة (الحجم الأقصى: 40x30x20 سم). وتخضع جميع الحقائب والأمتعة الأخرى لرسوم إضافية. ويسري السعر على الحجوزات المُقدمة عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية حصراً. عدد المقاعد محدود. تطبق جميع الشروط والأحكام.

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