تخطط شركة "أوكتا للعقارات" للإشراف على 14 مشروعاً جديداً يحمل علامات تجارية في دبي، مع قيمة إجمالية متوقعة تتجاوز 9 مليارات درهم إماراتي بحلول يونيو 2025.

تشرف الشركة حالياً على 4,600 وحدة عقارية قيد التطوير، وتضم فريقاً يتجاوز 100 موظف، بالإضافة إلى تعاونها مع أكثر من 1,600 شركة وساطة لتعزيز مكانتها الريادية في السوق.

الإمارات العربية المتحدة، دبي – أعلنت شركة "أوكتا للعقارات"، الرائدة في مجال تطوير وإدارة المشاريع العقارية، عن إطلاق قسمها الجديد المتخصص في التصميم الداخلي والتسويق المعتمد للعلامات التجارية تحت اسم "هاوس أوف أوكتا". ويأتي هذا التطور الاستراتيجي عقب شراكتها المتميزة مع "معوّض"، الاسم العالمي الرائد في قطاع العلامات التجارية الفاخرة، حيث حصلت "أوكتا" على الترخيص العالمي لتقديم خدماتها في هذا المجال.

كشفت شركة "أوكتا للعقارات" عن افتتاح مقرها الرئيسي المتطور في دبي هيلز، بالتزامن مع إطلاق أقسامها الجديدة. وبهذه المناسبة، صرّح فواز الصوص، الرئيس التنفيذي للشركة: "يمثل مكتبنا الجديد، الذي يمتد على مساحة 11,000 قدم مربع، خطوة محورية في مسيرة أوكتا، حيث سيصبح مركزاً للابتكار والتعاون، يدفعنا نحو تقديم مشاريع عقارية استثنائية وتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية، بما يدعم رؤيتنا للنمو والتوسع."

تقوم شركة 'أوكتا للعقارات' حالياً بإدارة مشاريع تطوير 4,600 وحدة عقارية، وتوظف أكثر من 100 متخصص، مع شراكات استراتيجية مع أكثر من 1,600 شركة وساطة. تعكس هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز محفظة خدماتها وتقديم مساكن فاخرة تحمل علامات تجارية وحلول مبتكرة تميزها في قطاع العقارات الفاخرة

تسعى شركة "أوكتا للعقارات" إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع علامات تجارية مرموقة مثل "ميسوني" و"هيلتون" و"إيلي صعب" و"دبليو" و"فرانك مولر" في المنطقة. تقدم الشركة خدمات شاملة في إدارة المطورين، مدعومة بحلول مبتكرة ومتطورة في مجال تطوير العقارات، مما يعكس التزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في هذا القطاع.

وأوضح فواز الصوص، الرئيس التنفيذي لشركة "أوكتا للعقارات"، أن "هذا الإطلاق يأتي كاستجابة استراتيجية للطلب المتزايد على المساكن ذات العلامات التجارية في دبي في السنوات الأخيرة. تعكس الأقسام الجديدة التزام شركة أوكتا بتعزيز تنوع خدماتها وتقديم حلول تصميم مبتكرة للمساحات التجارية والسكنية، مما يسهم في تعزيز موقعها الريادي في السوق وفتح آفاق جديدة للنمو."

وباعتبارها شركة رائدة في إدارة التطوير العقاري، ستتولى شركة "أوكتا للعقارات" الإشراف على 14 مشروعاً جديداً يحمل علامات تجارية في دبي بحلول يونيو 2025، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 مليارات درهم إماراتي. تهدف هذه المشاريع إلى وضع معايير جديدة في أسلوب الحياة الفاخرة وتعزيز مكانة "أوكتا للعقارات" كقائد في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية.

حول شركة "أوكتا للعقارات"

تأسست شركة "أوكتا للعقارات" لتكون رائدة في قطاع التطوير العقاري في دبي، مستفيدة من أكثر من 20 عاماً من الخبرة الواسعة. تعتمد الشركة على فريق متخصص يمتلك معرفة عميقة وشبكة علاقات قوية، مما يعزز موقعها في السوق. تقدم "أوكتا" خدمات متطورة في إدارة المطورين، مع التركيز على "المساكن الحصرية ذات العلامات التجارية" في مجالات التطوير العقاري والاستثمار. تهدف هذه الخدمات إلى تقليل المخاطر وزيادة الكفاءة وتعزيز الربحية لعملائها، مما يساهم في تحقيق نجاحات استثنائية في السوق.

تُعد "أوكتا" جهة رائدة تربط بين المطورين ووكالات العقارات، حيث تلعب دوراً حيوياً في تنفيذ استراتيجيات فعالة للمبيعات والتسويق. كوكالة متكاملة، تدير "أوكتا" عمليات البيع وتساعد المطورين في تنويع قنوات مبيعاتهم، مما يجعلها الخيار المثالي لتلبية كافة احتياجاتهم في مجالات المبيعات والعمليات والتسويق.

تشمل المشاريع الحديثة التي تديرها شركة "أوكتا للعقارات" "سكاي هيلز"، "سوسيو"، "سينسيز آت ذا فيلدز"، "روف هوم"، "ذا جولف ريزيدنس فورتيمو"، "جاسمين لين من إيلي صعب"، "ماريوت ريزيدنسز بزنس باي"، و"دي جي 1" وغيرها. حالياً، تشرف "أوكتا" على 4,600 وحدة قيد التطوير، وتضم فريقاً من أكثر من 100 موظف، وتعمل مع أكثر من 1,600 شركة وساطة لتعزيز مكانتها في السوق.

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