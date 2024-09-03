الإمارات العربية المتحدة- افتتحت "أورينت للتأمين"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التأمين في الشرق الأوسط والتابعة لـ "مجموعة الفطيم"، مؤخراً منفذاً جديداً لخدماتها وحلولها في "دبي فستيفال سيتي مول". وقام عمر الأمين، رئيس "مجموعة أورينت للتأمين"، بافتتاح المنفذ الجديد الذي تم تصميمه لتعزيز سلاسة تجربة العملاء وضمان راحتهم.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار حرص "أورينت للتأمين" على تسهيل وصول نطاقٍ أوسع من العملاء إلى خدماتها ومنتجاتها المبتكرة. ويقع منفذ الخدمات الجديد بين "آيكيا" و"كارفور"، ويتيح للعملاء تجربةً أكثر سلاسة، في حين يتولى فريق من الموظفين المدربين رفد العملاء بالدعم والمساعدة. كما يتيح المنفذ الجديد للزوار استكشاف خيارات متعددة من بوليصات التأمين، والحصول على استشارات شخصية وعروض أسعار فورية.Bottom of Form

وتجسد هذه الخطوة التزام "أورينت للتأمين" الراسخ بنهجها المتمحور حول العملاء وضمان سهولة الوصول إلى خدمات وحلول التأمين المبتكرة التي تقدمها.

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