الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "أورينت للتأمين"، التابعة لـ "مجموعة الفطيم"، اليوم عن إطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية مع الافتتاح الرسمي لمكاتبها في حي الغدير بالرياض.

يشار إلى أن "أورينت للتأمين" حاصلة على تصنيف +A من وكالتي التصنيف الائتماني "ستاندر آند بورز" (S&P) وAM Best - وهو أعلى تصنيف للقوة المالية تحصل عليه شركة تأمين في المنطقة. وستقدم الشركة خدماتها للأفراد والشركات والجهات الحكومية مع تزويدهم بإمكانية الوصول إلى حلول مبتكرة للتأمين وإعادة التأمين في مجالات التأمين العام، والتأمين على الحياة، والتأمين الصحي، والتأمين على السيارات.

وقال تركي بن ممدوح الشهراني، المدير التنفيذي لشركة "أورينت للتأمين السعودية" الذي سيتولى إدارة أعمال الشركة في المملكة إلى جانب فريق من المسؤولين التنفيذيين المتخصصين في مجالات الاكتتاب وتطوير الأعمال والتمويل وغيرها من المجالات الرئيسية الأخرى: " يعد التوسع نحو السوق السعودية خطوة مهمة في مسيرة "أورينت للتأمين" التي تأسست عام 1982، كما يشكل دليلاً ملموساً على التزامها بتلبية احتياجات التأمين المتطورة لسوق سريعة النمو، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق التأمين الإقليمية"

وبهذه المناسبة، قال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين: "باتت السعودية اليوم محط أنظار المستثمرين وأصحاب الكفاءات من جميع أنحاء العالم بفضل جهودها الاستراتيجية للتنويع الاقتصادي، ومشاريعها الكبرى، وفرص الاستثمار الضخمة التي توفرها بمليارات الدولارات. وتشكل المملكة كذلك فرصة كبيرة لازدهار الأعمال في ضوء النمو السكاني المتسارع والطلب القوي على السلع والمنتجات. ويعد توسع ’أورينت للتأمين‘ نحو السعودية خطوةً استراتيجية لتعزيز مرونة أعمالنا ومحفظتنا من خلال تنويع حضورنا الجغرافي، كما يتيح لنا ذلك توظيف خبراتنا الطويلة في مجال حلول التأمين المرتكزة على العملاء لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتطورة في المملكة".

وأضاف الأمين: "يتيح لنا حجم ونطاق أعمال ’أورينت للتأمين‘ تصميم حلول تأمينية تدعم احتياجات العملاء على أوسع نطاق ممكن، مما يساهم في نهاية المطاف بتعزيز مشهد التأمين في المملكة[1]".

شهد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 22.7% خلال عام 2023 ليصل إلى 65.5 مليار ريال سعودي (17.5 مليار دولار). ويساهم النشاط الاقتصادي القوي، وارتفاع معدلات التأمين الصحي - بما في ذلك التغطية الإلزامية للمقيمين العاملين في القطاع الخاص - وزيادة مبيعات المركبات بنسبة 23% خلال عام 2023، في ارتفاع الطلب على خدمات التأمين الحيوية في المملكة.

تدخل شركة "أورينت للتأمين" إلى السوق السعودية وسط تحول كبير لهذا القطاع. وتعمل هيئة التأمين السعودية على تعزيز الاستقرار والشفافية في السوق من خلال توحيد المهام التنظيمية، وتبسيط وتوحيد ممارسات القطاع لتحسين خدمات التأمين في المملكة.

نبذة عن "مجموعة الفطيم"

تعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكبر شركات الأعمال العائلية الإقليمية وأكثرها تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، وهي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً. وتسهم ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم وتركيزها الدؤوب على العملاء في استمرار نمو أعمالها وتوسعها، من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في المجتمعات التي تعمل فيها. وتواصل المجموعة، تمسكها بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة وإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً.

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