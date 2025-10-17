التقرير يطرح دراسة معيارية لأمن خوادم البريد الإلكتروني في دول مجلس التعاون الخليجي، ويطرح توصيات عملية لتعزيز الحماية من الاحتيال الإلكتروني، والانتحال، وسائر التهديدات السيبرانية

أبوظبي: تعاونت "أوريكس لابس"، المزود الرائد لحلول الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة "ايدج"، مع مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إعداد تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي الرائد حول أمن خوادم البريد الإلكتروني. وصدر التقرير اليوم على هامش فعاليات معرض جيتكس العالمي 2025، الفعالية السنوية للتكنولوجيا والتحول الرقمي، والمقامة في مركز دبي التجاري العالمي.

يتناول التقرير تحليلاً فنياً معمقاً لأمن خوادم البريد الإلكتروني وآليات التحقق في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز خاص على تعزيز المرونة والاستدامة طويلة الأمد في البنى التحتية الرقمية للجهات الحكومية والقطاعات الصناعية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني: "تجدّد نتائج تقرير هذا العام التأكيد على التوافق المتنامي بين دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الثقة الرقمية، إذ يظل التحقق من البريد الإلكتروني ركيزة أساسية للمرونة والمتانة السيبرانية، إذ تحمي تلك العملية الاتصالات وتُمكّن التعاون الآمن وتعزز الثقة في اقتصاداتنا الرقمية. وسيواصل المجلس رعاية التعاون العابر للحدود والقطاعات، لضمان التضافر بين الأمن والابتكار خلال التقدّم نحو مستقبل رقمي أكثر أماناً وموثوقية".

بينما أوضح روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوريكس لابس": " في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي، تبرز الاتصالات الآمنة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي. ويعكس هذا التقرير، الصادر عن "أوريكس لابس" ومجلس الأمن السيبراني، التزامنا الراسخ بتعزيز المرونة والمتانة السيبرانية على نطاق واسع. كما نعتز بشراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني، التي تسهم في توسيع آفاقنا التقنية وتطوير رؤانا المستقبلية."

وبصفته التقرير الثاني من نوعه، يطرح تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي 2025 رؤى مدعومة بالبيانات من نحو 600 ألف خادم في مختلف أنحاء دولة الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان ودولة قطر والكويت. ويبرز التقرير أنماط أمن البريد الإلكتروني عبر أنحاء المنطقة ويطوّر توصيات رئيسية لتوسيع نطاق اعتماد إعدادات SPF وDKIM وDMARC.

وباعتباره الإصدار الثاني من نوعه، يقدم تقرير حالة منطقة مجلس التعاون الخليجي لعام 2025 رؤى مستندة إلى بيانات تم جمعها من نحو 600 ألف خادم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربيىة السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت. ويسلط التقرير الضوء على أنماط أمن البريد الإلكتروني في المنطقة، ويضع توصيات استراتيجية لتوسيع اعتماد بروتوكولات الحماية والتي تتضمن " SPF" و" DKIM "و" DMARC " .

وتتخصص شركة "أوريكس لابس" في تطوير البرامج المتقدمة المصممة للتقييم المستمر لشبكات الاتصالات ومراقبتها وحمايتها وتحسينها، فيما تركز منتجاتها الحائزة على جوائز، بما يضم DNS FIREWALL و"ديسكفري"، على مجالات مهمة تضم إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء المجالات وحمايته.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

-انتهى-

#بياناتشركات