هذه الاتفاقية تزيد استعدادية أورنج المغرب لتقديم تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة مع تمهيد الطريق لنماذج أعمال جديدة.

تساهم أورنج المغرب في جعل النظام البيئي المغربي جاهزًا لعصر الجيل الخامس تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية” المغرب الرقمي 2030“.

خطت أورنج المغرب خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز البنية التحتية لشبكتها من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) لتحديث وتوسيع شبكتها الأساسية. وتعكس هذه الشراكة البارزة التزام أورنج المغرب بتقديم خدمات اتصال عالية الأداء، تمهيداً لإطلاق شبكة الجيل الخامس، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية” المغرب الرقمي 2030“.

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل أورنج المغرب على دمج التقنيات المتطورة، بما في ذلك حل البنية التحتية السحابية الأساسية للجيل الخامس ثنائي الوضع من إريكسون (Ericsson’s dual-mode 5G Core) وحلول البنية التحتية السحابية الأصلية (Cloud Native Infrastructure Solution) المصممة خصيصاً لدعم تطبيقات الجيل الخامس السحابية الأصلية. سيؤدي هذا التحديث إلى تعزيز قدرة شبكة أورنج المغرب وتعزيز تجربة الزبناء ، مع السماح للشركة ببناء بنية شبكية قابلة للتطوير تحسباً لتقديم تقنية الجيل الخامس.

التحديث من أجل اتصال أوسع

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقدم أورنج المغرب وحدة التحكم بسياسة السحابة الأساسية من إريكسون (Ericsson Cloud Core Policy Controller)، مما يضمن قابلية عالية للتوسع ومرونة أفضل للشبكة إلى جانب نماذج أعمال جديدة. وستقوم أورنج المغرب أيضاً بتوسيع شبكتها من خلال إضافة مواق للنظام الفرعي للوسائط المتعددة عبر بروتوكول الإنترنت (IMS) ومواقع إريكسون للباقات الأساسية لتعزيز خدمات الصوت عبر تقنية الجيل الرابع (VoLTE) وتقديم خدمات موثوقة من الجيل الرابع والجيل الخامس، مثل خدمات النطاق العريض المتنقل المحسن (eMBB) والنفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) وألعاب الفيديو وخدمات الاتصال الصناعي.

وتشمل عملية التحديث أيضاً إدخال تحسينات على أتمتة وتنسيق البنية التحتية الأصلية القائمة على السحابة، من خلال ترقيات استراتيجية لبرمجيات إريكسون Network Manager وOrchestrator وNetwork IQ Statistics، وهي أدوات تستخدمها أورنج المغرب بالفعل لرصد عمليات شبكتها.

وقال هندريك كاستيل، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج المغرب: "تضع أورنج المغرب الابتكار ورضا الزبناء في صميم استراتيجيتها. وتعزز هذه الشراكة مع إريكسون التزامنا بتقديم شبكة قوية وموثوقة بشكل متزايد تلبي الاحتياجات الرقمية المتزايدة للمغاربة. ومن خلال تحديث البنية التحتية الخاصة بنا، فإننا نُسَرِع من قدرتنا على نشر شبكة الجيل الخامس ودعم التحول الرقمي في المغرب، بما يتماشى تماماً مع رؤية الاستراتيجية الوطنية” المغرب الرقمي 2030“.

وقالت مجدة لحلو قسي، رئيسة إريكسون المغرب ونائبة رئيس إريكسون في غرب وجنوب أفريقيا: "إن نجاح عملائنا في إريكسون هو جوهر مهمتنا، ونحن فخورون بدعم أورنج المغرب في هذا التحول الكبير الذي يهدف إلى تلبية احتياجات الاتصال سريعة التغير وتوفير بنية تحتية قوية وقابلة للتطوير ومستدامة. وتعكس هذا الاتفاقية التزامنا الدائم بخلق قيمة لشركائنا مع المساهمة في التنمية الرقمية في المغرب."

ومع مرور أكثر من 20 عاماً من التعاون بين أورنج المغرب وإريكسون، فإن هذه الاتفاقية الجديدة تعزز مكانة أورنج كمشغل اتصالات ملتزم بالتميز في مجال الشبكات. ومن خلال توقع احتياجات الاتصال المستقبلية والاستثمار في البنية التحتية المتطورة، تؤكد أورنج المغرب على دورها الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المغرب من خلال الابتكار الرقمي.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة.

نبذة عن أورنج المغرب:

أورنج المغرب شركة اتصالات متعددة الخدمات تقدم خدمات بأنشطة الهاتف النقال، والثابت، والأمن السيبراني والأداء عبر الهاتف النقال. تتوفر أورنج المغرب على شبكات للصبيب المرتفع خاصة بكل من الهاتف الثابت والنقال، مع الجيل الرابع والألياف البصرية المنزلية، سعيا منها لمواكبة تطور الاستعمالات، والتطورات التكنولوجية، وبالتالي الاستجابة لانتظارات ومتطلبات زبنائها.

فعقب إحداثها في سنة 1999، شكلت أورنج المغرب ثمرة اتحاد ما بين رواد الاتصالات والمجموعات المالية والصناعية المغربية، على غرار مجموعة O Capital Group (Finance Com سابقا) وصندوق الإيداع والتدبير. علما أن أورنج المغرب تستقطب حاليا 18,8 مليون زبون بالمغرب وتتوفر على حوالي 420 نقطة بيع موزعة على مختلف ربوع المملكة.

ينعكس الالتزام اليومي لموظفي أورنج المغرب على اقتراح تجربة متميزة للزبناء في حياتهم اليومية، وهو الأمر الذي ميزها وجعلها تتوج بجوائز متعددة " لأحسنخدمة للزبون في السنة". وتتويجا أيضا لسعيها الدائم للتحسين المستمر والمتواصل، تم انتخاب أورنج المغرب للسنة السادسة على التوالي بجائزة "أحسن مشغل بالمغرب وإفريقيا"؛ وقد جاءت هذه الشهادة لتشكل اعترافا باعتماد أورنج المغرب على الممارسات الفضلى المتداولة بمجال تدبير الموارد البشرية.

ومن جانب آخر، أبانت أورنج المغرب غير ما مرة عن حس تضامني رقمي دأبت على تبنيه بمختلف مبادراتها وبرامجها كمقاولة مسؤولة اجتماعيا. ويبرز ذلك من خلال مشاركتها في الأعمال الخيرية عبر مؤسستها "مؤسسة أورنج المغرب"، حيث جعلت المنظومة الرقمية في قلب مهنها واتخذتها سببا لوجودها كمقاولة مسؤولة. وتسعى مؤسسة أورنج إلى تيسير الإندماج الاجتماعي والمهني للشباب والنساء في وضعية صعبة عبر تنظيم برامج تربوية تعتمد على الرقميات في المقام الأول. وللإشارة، فمؤسسة أورنج حاضرة ب16 بلدا وتزاول أنشطتها بالقرب من المواطنين عبر تنظيم برامج ومبادرات يتجلى من خلالها مدى التزام موظفي مجموعة أورنج، ووقوفهم بجانب الجمعيات والمنظمات الغير حكومية المحلية.

في شهر فبراير 2023، قدمت المجموعة مخططها الإستراتيجي "رواد المستقبل" (Lead the Future)، المنبني أساسا على نموذج جديد للمقاولة والمرتكز على مبدأي المسؤولية والفعالية. ويرتكز تصور "رواد المستقبل" على امتياز الشبكات الرامي إلى تعزيز ريادة أورنج بجودة الخدمات المقدمة للزبناء على اختلاف أصنافهم

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