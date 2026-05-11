الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة أورليكس، وهي منصة رقمية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة اطلقت عملياتها من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وهي متخصصة في توزيع منتجات العناية بالبشرة الفاخرة، حملة رقمية متكاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتعاون مع العلامة الفرنسية وان باريس وان باريس، وذلك في إطار دعم رؤية الدولة لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتنمية التجارة الرقمية.

وتنطلق الحملة عبر منصتي إنستغرام وتيك توك، حيث تجمع بين التعاون مع المؤثرين، وتقديم محتوى توعوي، وسرد رقمي مبتكر، بهدف تعريف المستهلكين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بمنتجات عناية بالبشرة عالية الجودة مدعومة بأسس علمية.

ويُقدَّر حجم سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مع توقعات بوصوله إلى 2.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات الفاخرة. كما يشهد قطاع المبيعات الإلكترونية لمنتجات التجميل نموًا سنويًا يتجاوز 10%.

وقالت سيهام بيكار، المؤسسة لـ اوراليكس: "تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار. ومن خلال منصات مثل اوراليكس، نتيح للعلامات العالمية مثل وان باريس الدخول إلى المنطقة عبر منظومة إماراتية، بما يسهم في خلق قيمة محلية وتوسيع الوصول إلى الابتكار العالمي."

وفي يناير 2025، قامت علامة وان باريس بتأسيس عملياتها في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي يستقطب الشركات الناشئة المبتكرة في مجالات الصحة، وطول العمر، وتقنيات التجميل، والاستدامة، ويتيح لها الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

حول اوراليكس

اوراليكس هي منصة رقمية مقرها الإمارات، تمكّن العلامات الفاخرة للعناية بالبشرة من دخول السوق الشرق أوسطي والتوسع فيه.

حول وان باريس:

هي علامة فرنسية متخصصة في منتجات العناية بالبشرة عالية الأداء، تجمع بين البحث العلمي والمكونات الفاخرة.

