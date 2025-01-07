يهدف برنامج "مسرعة سنابل بالتعاون مع أوربت" إلى دعم وتحفيز الشركات الناشئة المتخصصة في مجال الابتكار التكنولوجي ضمن المرحلة الأولية، عبر قطاعات ذات إمكانات نمو واعدة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركتا "أوربت ستارت أبس" ("أوربت") و"سنابل للاستثمار" عن إطلاق برنامج مسرعة أعمال جديد تحت اسم "مسرعة سنابل بالتعاون مع أوربت"، والذي يهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة في مراحل نموّها الأولية داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى روّاد الأعمال الدوليين الذين يتطلعون إلى تعزيز حضورهم في المنطقة. وسيركز البرنامج على قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها من المجالات الواعدة.

وتعد هذه الشراكة في مجال تسريع الأعمال إنجازاً بارزاً في مسيرة "أوربت"، التي نجحت منذ عام 2020 في دعم 45 شركة ضمن محفظتها الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعكس هذا التعاون التزام شركة "أوربت" بدفع عجلة التحول الاقتصادي في الأسواق الناشئة عبر التكنولوجيا وريادة الأعمال، بجانب تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية مركزاً عالمياً رائداً على خارطة الابتكار الرقمي.

وتمثل "مسرعة سنابل بالتعاون مع أوربت" امتداداً لاستراتيجية شركة "سنابل للاستثمار" المتمثّلة في دعم الشركات الناشئة ضمن المرحلة الأولية من مسيرة نموّها، وهي تُعد ثاني مسرعة أعمال تطلقها الشركة منذ عام 2021. وفي الوقت الذي تواصل فيه المسرعة الأولى، "مسرعة سنابل بالتعاون مع 500 جلوبال"، تركيزها على الاستثمار في مرحلة تأسيس الشركات الناشئة مع انطلاق نسختها الثامنة هذا العام، تركز المسرعة الثانية، "مسرعة سنابل بالتعاون مع أوربت"، كذلك على الاستثمار في مرحلة ما قبل تأسيس الشركات.

ستحصل الشركات الناشئة المشاركة في البرنامج على استثمار أولي بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية الوصول إلى جولات تمويل لاحقة. ويبدأ هذا البرنامج بمرحلة مدتها أربعة أشهر، تركز على مجالات المبيعات، والتسويق، وتطوير المنتجات، يليها تقديم عضوية دائمة ضمن منظومة "أوربت" و"سنابل". كما ستشارك الشركات الناشئة في جلسات توجيهية مكثفة تُعقد حضورياً في مدينة الرياض، إلى جانب تلقي دعم عملي من شبكة أعمال "أوربت" التي تضم شركاء، ومستثمرين، وخبراء مرشدين.

وفي هذه المناسبة، قال ويليام باو بين، الشريك العام الإداري لشركة "أوربت ستارت أبس": "تُعد ريادة الأعمال هي المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي، فيما تدفع التكنولوجيا حدود الممكن إلى آفاق جديدة. وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، عملنا على تعزيز الابتكار والتعاون بين الشركات الناشئة ومختلف المؤسسات الكبرى، بدءاً من الشركات والتكتلات وصولًا إلى الحكومات. وتساهم شراكتنا مع سنابل في تعزيز التزامنا بتوسيع حضور الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونحن على قناعة راسخة بأنه من خلال تزويد الشركات الناشئة بالموارد والأدوات اللازمة، فإننا بذلك لا نساهم فقط في إحداث تحول نوعي في القطاعات، بل نفتح أيضاً آفاقاً اقتصادية واعدة. وهذه الشراكة المثمرة ستدعم الشركات الناشئة أثناء توسيع حضورها خارج حدود السوق المحلي، مما يمكّنها من النمو في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء المنطقة حتى عام 2030 وما بعده".

ومن جانبه، قال متحدث باسم شركة "سنابل للاستثمار": "من خلال شراكتنا مع أوربت، فنحن نلتزم بتمكين الشركات الناشئة ضمن مراحل نموّها الأولية ضمن قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب، والتنقل. ويهدف برنامج ’مسرعة سنابل بالتعاون مع أوربت’ إلى تعزيز الابتكار ودفع نمو منظومة ريادة الأعمال في السعودية، مما يعكس التزامنا بدعم روّاد الأعمال المتميزين وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل".

حول "سنابل للاستثمار"

سنابل هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. تقوم سنابل بتخصيص رأس مال يزيد عن 3 مليار دولار أمريكي سنوياً في الاستثمارات الخاصة العالمية، بما في ذلك رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو. تمتلك سنابل للاستثمار فريقاً متنوعاً من أصحاب الخبرة الواسعة في عالم الاستثمار. وتوفر سنابل للشركاء رأس المال اللازم والقدرة على الاستثمار عبر جولات تمويل متعددة. تستثمر سنابل في الأفكار العظيمة والعقول النيّرة والشركات الكبرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.sanabil.com

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