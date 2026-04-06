برلين، ألمانيا — بحضور فخامة السيد أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، ومعالي السيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية والمغتربين، ومعالي السيد محمد البشير، وزير الطاقة، والسيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة، والسيد رامز الخياط، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة في أورباكون القابضة، والسيد كريستيان بروخ، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة سيمنس إنيرجي، والسيد حسين شكري، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيمنس إنيرجي، والسيد أحمد السري، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة الخدمات الإقليمية للشرق الأوسط في سيمنس إنيرجي، وبحضور وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين، وقّع تحالف دولي بقيادة أورباكون القابضة، من خلال شركتها التابعة UCK Power، اتفاقيتين لحجز سعات تصنيع مع شركة سيمنس إنيرجي.

وتشمل الاتفاقيتان توريد حزم محطات توليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة لمشروعي محطتي زيزون ودير الزور في سوريا، بقدرة مخططة تبلغ نحو 1,000 ميغاواط لكل محطة، إلى جانب تأمين طاقات تصنيع مخصصة للمكونات الرئيسية الحيوية، بما في ذلك توربينات الغاز المتقدمة والأنظمة المرتبطة بها.

وقد تم توقيع الاتفاقيتين من قبل السيد أحمد السري، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة الخدمات الإقليمية للشرق الأوسط في شركة سيمنس إنيرجي، والسيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة.

ويعكس انضمام شركات دولية رائدة إلى هذه المشاريع تنامي الثقة في آفاق الاقتصاد السوري ومسار تعافيه. ومع انتقال مشاريع البنية التحتية الكبرى إلى مرحلة التنفيذ، يُتوقع أن تسهم بدور محوري في تحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم الإنتاج الصناعي، وتحسين مستويات الإنتاجية العامة. كما يُرتقب أن يسهم هذا الزخم في تعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي، مدفوعًا بتحسن إمدادات الطاقة وإعادة تنشيط القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء الاقتصاد.

وفي هذه المناسبة، أكد السيد معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة أورباكون القابضة، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة تعكس استمرار التزام المجموعة بدعم الاستثمارات التأسيسية التي تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في بناء منظومات بنية تحتية قوية ودفع عجلة النمو المستدام في الأسواق الرئيسية.

من جانبه، أوضح السيد رامز الخياط، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة في أورباكون القابضة، أن هذه الخطوة تعكس نهجًا منضبطًا في توظيف رأس المال وتطوير مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، مؤكدًا استمرار أورباكون القابضة في ترسيخ مكانتها كمستثمر طويل الأمد في القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي.

وتندرج هاتان الاتفاقيتان ضمن برنامج أوسع لإعادة تأهيل وتوسعة قدرات توليد الكهرباء في سوريا. ففي نوفمبر 2025، وقّع التحالف اتفاقيات الامتياز النهائية مع وزارة الطاقة السورية لبناء وتشغيل ثماني محطات توليد كهرباء بإجمالي قدرة تبلغ 5,000 ميغاواط. ويتضمن البرنامج أربع محطات تعمل بنظام الدورة المركبة باستخدام الغاز الطبيعي وهي:

• شمال حلب 1,200 ميغاواط

• دير الزور 1,000 ميغاواط

• زيزون 1,000 ميغاواط

• محردة 800 ميغاواط

إلى جانب مشاريع طاقة شمسية متجددة بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميغاواط موزعة على أربعة مواقع مختلفة.

وتُمثّل هذه المشاريع أول نموذج شراكة متكامل بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة السوري، ومن المتوقع أن تسهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل خلال مرحلتي التنفيذ والتشغيل.

-انتهى-

#بياناتشركات