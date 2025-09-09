دبي، الإمارات العربية المتحدة – تواصل أورا ديفيلوبرز، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري، مسيرتها التوسعية عبر إطلاق مشروعين استراتيجيين متزامنين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق. يتمثل المشروعان في "بَين"، وهو مجتمع ساحلي جديد ذو موقع استراتيجي بين أبو ظبي ودبي، و"مدينة الورد"، وهي مدينة حضرية متكاملة واسعة النطاق في منطقة النهروان ببغداد داخل العراق. ويؤكد كلا المشروعين التزام أورا ديفيلوبرز طويل الأمد ببناء مجتمعات تتميز بجودة التصميم، والملائمة الثقافية، والنمو المستدام.

يتجاوز حجم الاستثمار في هذان المشروعان البارزان 16 مليار دولار أمريكي (للمرحلة الأولى)، مما يعزز حضور أورا ديفيلوبرز المتنامي في منطقة الشرق الأوسط ويؤكد التزامها في تقديم مجتمعات شاملة تتناسب مع احتياجات المواطنين وتضمن مستقبل أكثر استدامه في أسواق تشهد نسب نمو عالية مثل دولة الإمارات المتحدة وجمهورية العراق.

بَين: تشكيل مستقبل الحياة الساحلية في الإمارات

يقع مشروع بَين في غنتوت، وهي منطقة تربط بين أبو ظبي ودبي، ويهدف إلى تأسيس مجتمع جديد ونابض بالحياة متجذر في مبادئ أورا ديفيلوبرز المتمثلة في توسيع البصمات العمرانية للمدن ودمج الطبيعة بسلاسة ضمن البيئات الحضرية. يمتد المشروع على مساحة 4.8 مليون متر مربع ويضم واجهة مائية بطول سبع كيلومترات.

من المزمع تخصيص أكثر من 55% من مساحة المجتمع للمساحات المفتوحة والممرات المائية والمرافق الترفيهية، بما في ذلك مرسى، وبحيرة، وواجهة شاطئية بطول 1.2 كيلومتر ونادياً رياضياً تبلغ مساحته 100,000 متر مربع ومرافق متكاملة أخرى تحدد معايير جديدة للحياة الصحية والنشطة.

يمثل "بَين" التزام أورا ديفيلوبرز بالحفاظ على ساحل غنتوت البكر مع توفير وحدات سكنيه تطل مباشرةً على البحر، حيث نرتكز على خبرة شركتنا المثبتة في تطوير مجتمعات ساحلية من الساحل الشمالي لمصر إلى أيا نابا في قبرص وغرينادا في جزر الكاريبي.

وصرح المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز: "هدفنا من مشروع "بَين" هو تطوير وجهة تواكب الاحتياجات المستقبلية لمجتمع ساحلي مزدهر في موقع استراتيجي مهم. تمثل غنتوت فرصة فريدة لإنشاء مجتمع ساحلي مميز يقدم نمط حياة استثنائية ويساهم في التنمية الشاملة وجاذبية المنطقة. نتوقع أن يجذب هذا المشروع المقيمين ويحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي."

مدينة الورد: نموذج حضري جديد للعراق

يشكل وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الورد في محافظة بغداد فصلاً مهماً في الأجندة الوطنية للإسكان في جمهورية العراق. يمتد هذا المشروع الطموح، الذي سُمّي تكريماً للعالم العراقي علي الوردي، على مساحة هائلة تبلغ 62 مليون متر مربع، وهو الأول من نوعه في العراق، حيث سيتم تطويره على مدار 24 عاماً، ليقدم في نهاية المطاف حوالي 120,000 وحده سكنية ويشكّل مدينة نابضة بالحياة ومكتفية ذاتياً.

من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى وحدها على مدار ثماني سنوات، باستثمار يقدر بنحو 10 مليار دولار أمريكي، ومن أبرز معالم المشروع هي حديقة عامة الأولى من نوعها بمساحة 5 ملايين متر مربع وتعد الأكبر في المنطقة، مما يعكس التزام أورا ديفيلوبرز بتطوير مجتمعات حضرية خضراء بمواصفات عالمية لمواكبة نمط الحياة الحديثة وتوفير مستوى معيشي يرقى إلى تطلعات المواطنين.

وقال إبراهيم كرم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا العراق: "إن مدينة الورد هي شهادة على قوة الشراكة الطموحة بين القطاعين العام والخاص. فالمشروع يتخطى مجرد توفير حلول سكنية، ليؤسس مركزاً حضرياً عصرياً متكاملاً، ويضع جودة الحياة والنمو المستدام في صميم أولوياته. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيشكل نموذجاً رائداً للتوسع الحضري المستقبلي في العراق والمنطقة بأسرها."

الالتزام بالتكنولوجيا والاستدامة والرفاهية

يستند كل من بَين ومدينة الورد على استثمار أورا ديفيلوبرز في البنية التحتية الرقمية المتقدمة، والتقنيات المستدامة، والتركيز على المساحات المفتوحة والخضراء. تعمل أنظمة بَين المتطورة على تبسيط مشاركة السكان والعمليات وإدارة المجتمع، بينما يركز كلا المشروعين للحفاظ على البيئة وأنماط الحياة النشطة والصحية لجميع السكان.

من خلال هذه المشاريع، تدعو أورا ديفيلوبرز المستثمرين والمقيمين لمواكبة مستقبل المجتمعات الحضرية التحويلية التي ترسم معايير جديدة للحياة العصرية في الشرق الأوسط.

-انتهى-

#بياناتشركات