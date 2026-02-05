دبي، الإمارات العربية المتحدة – اعلنت أورا ديفلوبرز، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري الفاخر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يوبي، الشركة العالمية المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والمصنّفة كـ “يونيكورن”. ويمثل هذا التعاون تحولاً جوهرياً في السوق العقاري بالدولة، حيث ينقل عمليات التمويل من النماذج التقليدية إلى منظومة رقمية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتضع تسريع التعاملات والشفافية وراحة المشترين في قائمة أولوياتها.

وتُجسد هذه الشراكة تطورًا في آلية تمويل العقارات، حيث تُمكّن المشترين من الاستغناء عن التعامل المنفصل مع عدة مؤسسات مالية منفصلة، والاعتماد بدلًا من ذلك على نموذج رقمي موحد عبر منصة يوبي للتمويل العقاري، التي تدعم عملاء أورا ديفلوبرز من خلال واجهة واحدة تشمل:

دقة تخصيص بالذكاء الاصطناعي : تعتمد منصة يوبي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواءمة ملفات المتقدمين مع متطلبات أكثر من 25 جهة تمويل، بما يسهم في رفع نسب الموافقة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.

تعتمد منصة يوبي على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواءمة ملفات المتقدمين مع متطلبات أكثر من 25 جهة تمويل، بما يسهم في رفع نسب الموافقة وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار. موافقات مبدئية فورية : من خلال أتمتة إجراءات التحقق من المستندات ومطابقة الجهات الممولة، يتم تبسيط رحلة التمويل العقاري وجعلها أكثر سلاسة وكفاءة .

من خلال أتمتة إجراءات التحقق من المستندات ومطابقة الجهات الممولة، يتم تبسيط رحلة التمويل العقاري وجعلها أكثر سلاسة وكفاءة خدمة رقمية متكاملة : توفر المنصة دعماً شاملاً عبر دورة التمويل العقاري كاملة، بدءاً من تقييم الأهلية المبدئية وصولاً إلى صرف التمويل، مع إتاحة الوصول الرقمي إلى جداول السداد ونسخ المستندات ذات الصلة.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، صرح محمد شتا، المدير المالي لمجموعة أورا ديفلوبرز: "تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية لتعزيز القيمة المضافة التي نقدمها لعملائنا، من خلال توفير تجربة تملك متكاملة وأكثر سلاسة. إن تعاوننا مع ’يوبي مينا‘ يجسد التزامنا بتسهيل الوصول إلى حلول التمويل العقاري مع التمسك بأعلى معايير الشفافية والتميز في الخدمة".

وأضاف غوراف كومار، الرئيس التنفيذي لشركة يوبي مينا: "نحن فخورون بالشراكة مع ’أورا‘، العلامة التجارية التي تجسد الجودة والثقة في القطاع العقاري. ومن خلال تعزيز البنية التحتية لدورة التمويل لدى الجهات الممولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نهدف عبر هذه الشراكة إلى تبسيط التمويل العقاري وتمكين الباحثين عن التمويل من الوصول إلى حلول أكثر وضوحاً وسهولة، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة ويُسهم في تسريع مسار التملك العقاري".

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفع معدلات موافقات التمويل العقاري وتحويل العملاء وتعزيز القدرة على التملك في المنطقة، الى جانب تعزيز مستويات السيولة والحيوية في سوق التمويل العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن أورا ديفيلوبرز:

مجموعة "أورا ديفلوبرز" هي مجموعة رائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري، وتشتهر بإنشاء مساحات تحويلية لتحسين تجربة المعيشة اليومية. تأسست المجموعة عام 2016، وتملك اليوم أصولاً تبلغ أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي، وتتميز بمحفظتها من المشاريع العقارية التي تصل قيمتها إلى أكثر من 45 مليار دولار أمريكي في مصر وقبرص وباكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة والعراق. كما تمتلك مجموعة مميزة من المشاريع، بما فيها آيا نابا مارينا في قبرص، وإيتين في باكستان، وبين في أبوظبي، ومدنية الورد في العراق، إلى جانب سبعة مشاريع في مواقع استراتيجية في مصر، مما يعكس التزامها ببناء مجتمعات متكاملة منسجمة مع الطبيعة والثقافة المحلية. وتتضمن أصول المجموعة في قطاع الضيافة مشاريع مثل سيلفرساندس جراند إينز وسيلفرساندس بيتش هاول في غرينادا في البحر الكاريبي، إلى جانب فندق مرتقب من فئة الخمس نجوم في ميكونوس، إضافة إلى مشاريع ضيافة أخرى قيد التطوير.

وتشتمل محفظة أورا على مشاريع سكنية وفندقية وترفيهية وتجارية، وتركز على المساحات متعددة الوظائف التي توفر تجربة متوازنة وغنية للسكان. وتركز مشاريع أورا العقارية على مبادئ التميز والتوازن والسعادة، لترسي معايير جديدة في التصميم المستدام المتمحور حول المجتمعات. وتتميز أورا بخبرتها الكبيرة في بناء بيئات حيوية مستوحاة من سحر المكان، مثل مشروع سيلفرساندس نورث كوست، الذي تعكس تفاصيله الطابع المميز للبحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مشاريع الضيافة من فئة الخمس نجوم في جزر الكاريبي، والتي توفر تجارب مميزة للضيوف وملاذاً هانئاً لا مثيل له.

نبذة عن يوبي مينا :

تعد شركة "يوبي مينا" شركة متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات والوساطة في مجال الرهن العقاري، حيث توفر حلولاً تمويلية مستقلة ترتكز على احتياجات العملاء ،وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع أبرز البنوك و المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إخلاء مسؤولية:

لا تقدم شركة "أورا كيو ديفيلوبمينت ليمتد " أو أي من الشركات التابعة لها أي خدمات استشارات مالية أو خدمات وساطة في مجال الرهن العقاري. وفي حال الاستفادة من خدمات الرهن العقاري فإن هذه الخدمات تقدم بشكل مستقل وحصري من قبل شركة "يوبي مينا". و عليه، لا تتحمل شركة "أورا كيو ديفيلوبمينت ليمتد "أو أي من الشركات التابعة لها أية مسؤولية قانونية عن أي ترتيبات تمويلية أو استشارات أو توصيات أو عن أي قرارات أو موافقات أو حالات رفض صادرة عن المؤسسات المالية ، أو عن أي معاملات تتم بين المشتري (أو المشترين) ومزود خدمة الوساطة في الرهن العقاري و/أو المؤسسة المالية.

