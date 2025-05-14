أعلنت "انفوبيب"، المنصة العالمية للاتصالات السحابية، عن توسيع شراكتها مع شركة "أوراكل" لتقديم تجارب تفاعلية متطورة للشركات والعلامات التجارية حول العالم. ويتيح هذا التكامل الجديد لعملاء وشركاء الشركتين الوصول إلى خدمات "انفوبيب" متعددة القنوات مباشرة عبر منصة (Oracle Integration) الخاصة بدمج الأنظمة والخدمات داخل بنية "أوراكل" السحابية.

ومع تصاعد توقعات العملاء نحو تواصل أكثر سلاسة عبر قنوات متنوعة، تواجه الشركات تحديات متزايدة في دمج هذه القنوات وإدارتها، لما يتطلبه ذلك من عمليات تطوير وتنفيذ معقدة. ومن هنا، تُقدّم "انفوبيب" حلها الجديد - أداة الربط متعددة القنوات (Omnichannel Messaging Adapter) على منصة "أوراكل"، والذي يُسهّل على مختلف أنواع الشركات إدارة قنوات الرسائل التفاعلية، مثل "واتساب" وخدمة الاتصالات التفاعلية (RCS)، ضمن أنظمة "أوراكل" وغيرها من الأنظمة الأخرى. ويتميّز هذا الحل بسرعة التنفيذ، مما يختصر الوقت اللازم للوصول إلى السوق ويمنح الشركات قدرة أسرع على التواصل مع عملائها.

وقدّمت انفوبيب أيضاً حلاً جاهزاً مدمجاً يُعرف باسم "المُسرع" (Accelerator) ضمن منظومة "أوراكل" لدعم العملاء (Oracle B2C Service)، يُسهم في تسريع التكامل وتشغيل الخدمات بفعالية. ويُتيح هذا الحل لعملاء الشركات التواصل بسهولة مع فرق الدعم الفني لديهم عبر الرسائل النصية القصيرة وتطبيق "واتساب"، مما يوفّر تجربة تواصل مباشرة وسلسة. ويتميّز كل من أداة الربط متعددة القنوات، و "المُسرع" (Accelerator)، بأنه لا يتطلب خبرات تقنية معقدة أو كتابة أكواد برمجية، مما يُسهل على الشركات دمجهما بسرعة ضمن أنظمتها، ويوفر قيمة مضافة لعملاء "أوراكل" وشركائها حول العالم.

توفر منصة (Oracle Integration) بنية ربط آمنة وقابلة للتوسّع بسهولة، بغض النظر عن نوع التطبيقات التي تستخدمها المؤسسة أو مكان وجودها، مما يجعلها خياراً موثوقاً للتكامل بين الأنظمة والخدمات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديباك أرورا، نائب رئيس إدارة المنتجات في "أوراكل": "التعاون الجديد مع انفوبيب سيساعد الشركات على تبسيط الربط بين الأنظمة، وتمكين التكامل السلس بين منصة الرسائل الخاصة بانفوبيب وأي تطبيقات أخرى، وذلك عبر منصتنا الموحدة للتكامل كخدمة. تمثل هذه الشراكة خطوة إضافية في رؤيتنا لتعزيز الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال تمكين الشركات من دمج التطبيقات والبيانات والخدمات بسهولة، أينما كانت".

من جانبه، قال فيسيلين فوكوفيتش، الرئيس التنفيذي للشراكات في انفوبيب: "تُتيح أداة الربط متعددة القنوات المخصصة لمنصة Oracle Integration لعملاء انفوبيب وأوراكل إمكانية تكييف حلولنا بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وذلك عبر نفس المنصة وبخطوات بسيطة لا تتطلب سوى بضع نقرات. ويتميّز هذا الحل بمرونته العالية، ويصلح للاستخدام في طيف واسع من القطاعات والصناعات المختلفة."

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