بدعم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لـ OCI، تستفيد نماذج Grok من مثيلات حوسبة OCI مع مزايا كبيرة للأداء مقابل السعر وقابلية التوسع

اختارت xAI شركة Oracle لتقديم نماذج Grok لـ xAI عبر خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي للبنية التحتية من Oracle Cloud (OCI) لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك إنشاء المحتوى والبحث وأتمتة عمليات الأعمال. تستفيد xAI أيضًا من قابلية التوسع والأداء وكفاءة التكلفة للبنية التحتية الرائدة للذكاء الاصطناعي في OCI لتدريب الاستدلال وتشغيله لنماذج Grok من الجيل التالي.

صرح جيمي با المؤسس المُشارك لـ xAI: "يمثل نموذج Grok 3 قفزة نوعية في إمكانات الذكاء الاصطناعي وتُسرع منصة البيانات المُتقدمة من Oracle من تأثيرها على المؤسسات. يتم تعيين هذا التعاون بين xAI وOracle لإعادة تعريف الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات."

تأسست xAI في مارس 2023، وتأتي في مقدمة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، كما أنها تنشئ تقنيات تتجاوز حدود الفهم البشري. يتميز Grok 3 بأحدث نموذج لـ xAI مع إمكانات استدلال تم تحسينها من خلال التعلم المعزز على نطاق واسع مع أداء عالٍ في الرياضيات والترميز والفهم العام. لتزويد المؤسسات بمسار نحو الإدارة القوية للبيانات وإدارتها وأمانها، يتم تعزيز نماذج xAI بإمكانات OCI على مستوى المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، تتم معالجة جميع البيانات المُرسلة من Oracle إلى نماذج Grok على نقاط انتهاء الاحتفاظ بالبيانات الصفرية، مما يوفر طبقة إضافية من الحماية.

صرح جريج بافليك وهو نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات في البنية التحتية من Oracle Cloud: "من خلال تقديم نماذج Grok المُتطورة لـ xAI لعملائنا، نوسّع النطاق لإمكانات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. تُشدد هذه الشراكة على التزامنا بتوفير حلول الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، مما يمنح المؤسسات خيارًا ومرونة أكبر في نشر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي."

تقدم Oracle تقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة بالقرب من بيانات المؤسسة وتعطي الأولوية للأمان والتكيف وقابلية التوسع. يساعد هذا العملاء عبر الصناعات في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المناسبة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والخاص بالوكلاء على سيناريوهات الأعمال المناسبة لتحقيق نتائج فورية. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الآلاف من مبتكري الذكاء الاصطناعي من إمكانات الذكاء الاصطناعي الفعَّالة من جانب التكلفة والمُصممة لغرض معين في OCI لتشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الأكثر طلبًا أسرع. يمكن لمثيلات وحدة معالجة الرسومات (GPU) دون أنظمة تشغيل من OCI تشغيل التطبيقات للذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغة الطبيعية والرؤية الحاسوبية وأنظمة التوصيات.

تستكشف Windstream، وتُعد موفر خدمة اتصالات رائد لحلول الاتصالات والتكنولوجيا المُتقدمة للشبكة خيارات لاستخدام نماذج xAI متعددة الوسائط عبر OCI لإنشاء مسارات عمل أكثر مرونة ولأجل تمكين موظفيها.

صرح كاوشيك بهانديري، نائب الرئيس الأول في Windstream: "في هذا المشهد السريع والمُتطور باستمرار للاتصالات السلكية واللاسلكية، هناك طرق لا حصر لها يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفيد بها أعمالنا. نعتقد أنه قد توجد مزايا حقيقية للاستفادة من نماذج Grok عبر خدمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لـ OCI، مما يدمج فهم اللغة والتفكير لاقتراح إجراءات مفيدة."

-انتهى-

#بياناتشركات