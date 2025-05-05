الإمارات: أعلنت شركة سانوفي رسمياً اليوم عن إتمام صفقة بيع حصتها المسيطرة التي تبلغ نسبتها 50% في "أوبيلا" لشركة "كلايتون، دوبيلير آند رايس" CD&R، لتصبح "أوبيلا" بذلك شركة مستقلة، علماً أنه لاتزال سانوفي تحتفظ بحصة كبيرة تبلغ 48.2%، ويمتلك بنك الاستثمار بي بي آي فرانس الحصة المتبقية والبالغة 1.8%.

وتمهد هذه الخطوة طريق "أوبيلا" للشروع بمرحلة جديدة مدعومة برسالة طموحة عنوانها "الصحة بين يديك"، وتهدف لجعل الرعاية الصحية الذاتية أمراً أكثر بساطة وفي متناول الجميع.

وباعتبارها ثالث أكبر جهة فاعلة عالمياً في سوق الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية والمكملات الغذائية، والمقدرة قيمته بنحو 190 مليار يورو، فإن أهمية هذه الخطوة تتخطى مجرد تغيير ملكية "أوبيلا"، إذ تمهد طريقها للانطلاق في رحلة جديدة ضمن أحد أكثر مجالات الرعاية الصحية ديناميكية ومرونة، لاسيما وأن هذا المجال يشهد بروز معايير جديدة كلياً مثل شيخوخة السكان والوصول الرقمي والرعاية الصحية الذاتية.

وتضع "أوبيلا" أهدافاً عالمياً طموحة انطلاقاً من مقرها الرئيسي في فرنسا، حيث نجحت العديد من علاماتها التجارية التي تتجاوز 100 علامة، بكسب ثقة أفراد المجتمعات حول العالم، ومن بينها تلفاست، وانتيروجيرمينا، ودولكولاكس، ومالوكس، وبوسكوبان، وميكوسولفان، وبرونشيكوم، وناسلفاست وفارماتون. ورغم ذلك، تبقى بيئة الرعاية الصحية الذاتية معقدة للغاية، مما يحرم الكثيرين من الحصول على العلاج المناسب. لذلك تعتمد "أوبيلا" على أسس علمية راسخة، وتولي اهتماماً كبيراً بالمستهلكين، كما تلتزم بالاستدامة لتقديم حلول مبتكرة تضمن للناس الرعاية التي يستحقونها.

وفي هذا الصدد، قالت جولي فان أونجيفال، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة "أوبيلا": "يجسد انطلاقنا برحلتنا الجديدة كشركة مستقلة إنجازاً كبيراً يدعوني للفخر بكافة أفراد فريق عملنا البالغ عددهم نحو 11 ألف فرد، والذين تكللت جهودهم جميعاً بانطلاقتنا الجديدة هذه. ونحن الآن مستعدون لوضع معايير جديدة لسبل عناية أفراد المجتمعات بصحتهم مدفوعين بنخبة من الشركاء وتركيز كبير على تلبية الاحتياجات الراهنة، لتكون العناية الذاتية موثوقة وأكثر بساطة وفي متناول الجميع".

وأضافت فيروز اللوز، المدير العام لشركة "أوبيلا" بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا: "نسعى في ’أوبيلا‘ لتبسيط الرعاية الصحية الذاتية انطلاقاً من إيماننا بأهميتها لجميع أفراد المجتمعات. ونبذل كل جهد ممكن بالتعاون مع كافة المعنيين لنشر الوعي الصحي وتوسيع أثر رؤيتنا ’الصحة بين يديك‘. وستكون المرحلة الجديدة التي نستهلها الآن موجهة لتعزيز مكانتنا ولنغدو شركة رعاية صحية استهلاكية سريعة النمو على مستوى العالم. ونؤمن بإمكانات كوادر عملنا وقدرتنا على بصمة مستدامة في الدول التي نعمل فيها".

ويتولى ديفيد تايلور رئاسة مجلس الإشراف في "أوبيلا"، حيث يمتلك خبرة تمتد لعقود في مجال العلامات التجارية. وشغل سابقاً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بروكتر آند جامبل" ويتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة "دلتا"، بالإضافة إلى كونه المستشار الأول لصناديق "كلايتون، دوبيلير آند رايس". ويتميز ديفيد بنهجه القيادي الذي يركز على الإنسان في المقام الأول، مع إيمانه الراسخ بأهمية تحسين الأداء.

وقال ديفيد تايلور: "إن ما جذبني للعمل في ’أوبيلا‘ هو رسالتنا الهادفة، وطموحها الكبير، وفريق عملها الموهوب، ونموذج عملها القادر على تخطي الحدود المألوفة. فهدف الشركة ليس تغيير الموجود في القطاع الصحي، بل رسم ملامح جديدة كلياً لهذا القطاع الحيوي".

إن الأولوية هنا واضحة، هي تعزيز العلامات التجارية الموثوقة، وترسيخ وجودها في الأسواق الرئيسية. فالإمكانات كبيرة من الأدوية الموصوفة إلى تلك التي تُصرف بدون وصفة طبية، وتشمل أيضاً فرص الاستحواذ الاستراتيجي والتوسع الجغرافي المدروس. إن هذه الانطلاقة واعدة للغاية، وتبشر بإنجازات كبيرة مع المزيد من المرونة في اتخاذ القرار، وعزم كبير على صياغة مستقبل الرعاية الصحية الذاتية بأسلوب جديد كلياً.

نبذة عن "أوبيلا":

"أوبيلا" هي الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية الذاتية، حيث تمتلك ثالث أكبر محفظة من المنتجات التي تُصرف بدون وصفة طبية على مستوى العالم، تشمل الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية. تسعى "أوبيلا"، التي تخدم نصف مليار مستهلك حول العالم، إلى تبسيط عملية الرعاية الصحية الذاتية لكافة الناس، مع تزايد أعداد المستفيدين باستمرار.

وتمتلك الشركة 100 علامة تجارية محبوبة حول العالم، كما تتمتع بفريق عمل عالمي مكون من 11,000 موظف، وتدير 13 موقع تصنيع متطور و4 مراكز متخصصة في البحث والابتكار. يقع مقرها الرئيسي في فرنسا، وتُصنّع العديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل: أليجرا، وبسكوبان، ودوليبران، ودولكولاكس، وإنتروجرمينا، وإسنشيال، وميكوسولفان. إننا فخورون بشهادتنا كـ B Corp في عدة أسواق، حيث نلعب دورًا محوريًا في تعزيز صحة الناس وسلامة الكوكب. للمزيد من المعلومات حول مهمتنا، يُمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.opella.com.

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