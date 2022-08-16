دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت أوبر اليوم عن تعيين فرانس هيمسترا في منصب المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. سيشرف فرانس على كافة أعمال أوبر وسيقود المرحلة التالية من نمو الشركة التي تغطي ١٥ دولة في المنطقة.

يباشر فرانس أعماله من دبي، وسيتركز دوره على العمل عن قرب مع فرق عمل أوبر المحلية لتحديد مجالات النمو ووضع الأولويات الإقليمية ودفع التميز التشغيلي لدعم أعمال أوبر.

عمل فرانس مع أوبر منذ سبتمبر ٢٠١٥ وتولى وظائف مختلفة على مر السنين، مما جعله أحد العاملين المخضرمين في الشركة وخبيرًا في مجال النقل التشاركي. وكان آخر منصب له في الشركة هو المدير العام لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث كان مسؤولاً عن التنمية والنمو المستدام لأعمال الشركة في جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا وساحل العاج وأوغندا وتنزانيا.

نجح فرانس من خلال منصبه كمدير عام لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء في قيادة أعمال الشركة نحو التعافي من آثار جائحة كورونا ومن ثم إسراع عملية نمو أوبر.

تولى فرانس قبل ذلك منصب مدير العمليات واللوجستيات ومدير التوسع في إفريقيا جنوب الصحراء وقاد عمليات السائقين فيها لمدة عامين تقريبًا، حيث قام بتحفيز مشاركتهم وخلق فرص ربح جديدة لهم، وعمل ايضا كمدير لمنطقة جنوب إفريقيا.

وصرح فرانس: "نجحنا في تعزيز أعمال أوبر خلال السنوات القليلة الماضية، ويشرفني أن أتولى قيادة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث نركز جهودنا على تنمية أعمالنا في مجال النقل التشاركي، والالتزام بأهداف الاستدامة الخاصة بنا، وخلق المزيد من فرص الأرباح للسائقين مقدمي خدمات التوصيل الذين يستخدمون تطبيق أوبر. إنني أتطلع إلى إحراز تقدم في العمل الذي يحدث بالفعل وأنا متحمس لتعزيز أعمال أوبر في جميع أنحاء المنطقة لوصول مستخدمي تكنولوجيا أوبر بشكل أفضل إلى رحلات مستدامة وبأسعار معقولة عبر تقنيات ومنتجات أوبر."

قبل انضمامه إلى أوبر، عمل فرانس كمستشار إداري في قطاعات الطاقة والموارد والتصنيع والتوزيع والتنمية الاقتصادية الأفريقية. سبق لفرانس العمل في Deloitte، كما عمل أيضًا كمحاسب قانوني، ودرس في جامعة Stellenbosch بجنوب إفريقيا.

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عن شركة أوبر

إن مهمة "أوبر" هي جعل عملية التنقل مريحة ووسائل المواصلات متوفرة للجميع في كل مكان. لقد بدأنا في عام ٢٠١٠ لحل مشكلة بسيطة وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصلات بنقرة زر؟ وبعد تقديم أكثر من ١٥ مليار رحلة، نسعى لتوفير منتجات لتقريب الناس إلى حيث يريدون أن يكونوا. من خلال تغيير الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص والطعام والأشياء عبر المدن ، تُعد أوبر منصة توفر للعالم إمكانيات جديدة.