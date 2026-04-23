دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة أوبر خلال الأيام الـ 10 الماضية مبادرة "رسائل متبادلة" (Pass It On)، وهي فعالية مجتمعية تدعو الركاب في دبي لمشاركة رسائل مكتوبة بخط اليد تعبر عن التضامن والوحدة والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال رحلاتهم.

وفي سبيل تشجيع الركاب على التعبير عن امتنانهم ودعمهم، تم تجهيز مجموعة مختارة من مركبات أوبر في الإمارة بدفاتر مصممة خصيصاً تحت عنوان: "إلى الإمارات، مع كل الحب". حيث تُشجع هذه الحملة الركاب على ترك ملاحظات مكتوبة بخط اليد احتفاءً بدولة الإمارات، بدءاً من كلمات الشكر الموجهة للدولة وقيادتها، وصولاً إلى رسائل التكاتف والتأملات حول الأحداث الأخيرة.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لجهود أوبر المستمرة لدعم المجتمعات المحلية، والتي شملت مؤخراً طرح رموز خصم بنسبة 20% في مناطق ثقافية وتجارية رئيسية مثل "السركال أفنيو" و"السيف"، وذلك لتشجيع السكان على استكشاف ودعم الشركات والمشاريع المحلية.

وفي هذا السياق، صرحت تالا النصولي، المدير العام لشركة أوبر في الإمارات: "أردنا من خلال دفاتر ’رسائل متبادلة‘ خلق وسيلة بسيطة وذات مغزى للناس لإظهار التضامن والدعم المجتمعي والتقدير لمجتمع الإمارات.وندرك في أوبر أن كل رحلة يمكنها تقريب المسافات بين الناس، فيما تهدف هذه المبادرةإلى منح الركاب مساحة للتعبير عن ذلك، سواء كانت رسالة بسيطة أو كلمة شكر لقيادة دولة الإمارات لجعل هذا الوطن مكاناً دافئاً ومرحباً للجميع".

وتعكس الرسائل المكتوبة في الدفاتر بالفعل روح المجتمع القوية في دبي، حيث شارك الركاب مشاعر مثل: "فخور بأن أعتبر هذا البلد وطني"، "معاً نحن أقوى"، و"شكراً لدولة الإمارات على الحفاظ على سلامتنا".

وتعمل دفاتر "رسائل متبادلة" على تحويل الرحلات اليومية إلى لحظات مشتركة من التواصل، مما يؤكد التزام أوبر بدعم المجتمعات التي تخدمها بكل فخر.

"نحن بخير، الإمارات دائماً أمان، أحب الإمارات."

"ممتنة كل يوم، شكراً للإمارات لأنها حققت أحلامي. مكان أشعر فيه بالأمان، مليء بالإلهام، مكان هو وطني."

"فخور بالعيش في هذا البلد، أشعر بالأمان دائماً! وطني الثاني."

