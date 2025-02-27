مع وجود أكثر من نصف مليون طالب وطالبة يذهبون إلى المدارس في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، تقدم ميزة أوبر للمدارس عروضاً ترويجية تتراوح من 15% إلى 35%، لتبسيط الروتين اليومي للأهالي وأطفالهم من خلال رحلات مريحة ومعقولة التكلفة مع ميزات أمان معززة

الخدمة المضمنة في (حسابات أوبر للشباب) تتيح للأهالي العديد من ميزات الإشراف والأمان المدمجة في الخدمة وهو ما يجعلها الحل الأمثل للتنقلات المدرسية

دبي: أطلقت أوبر (أوبر للمدارس) في دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وهي خيار نقل مريح ومُصمم خصيصاً للطلبة (بدءاً من سن 8 سنوات). وتعمل هذه الخدمة الجديدة، والمضمّنة في (حسابات أوبر للشباب)، على تبسيط عمليات التوصيل اليومية، من خلال تنقل مدرسي معقول التكلفة يتيح للأهالي العديد من ميزات الإشراف والأمان المدمجة في الخدمة، وهو ما يسهل على العائلات إدارة جداولها الزمنية المزدحمة.

وتتوفر خدمة أوبر للمدارس حصرياً بين الساعة 6 صباحاً والساعة 6 مساءً، بما يتناسب مع ساعات الدراسة المعتادة، مما يتيح للطلبة الاستفادة من وقتهم في ممارسة الأنشطة الإثرائية.

وتأتي الخدمة الجديدة بعروض ترويجية تصل إلى 35%، حيث تساعد الأهالي على تحقيق وفورات في تكاليف النقل اليومية.

وتتيح خدمة أوبر للمدارس، المضمنة في (حسابات أوبر للشباب)، للأهالي مراقبة كل خطوة من رحلات أطفالهم، ما يضمن لهم راحة البال.

وللاستفادة من الخدمة، لا بد من إنشاء الأهالي (حساباً مخصصاً للشباب) من خلال تطبيق أوبر، وذلك من خلال الضغط على تبويب الحساب، ثم اختيار العائلة والشباب، ودعوة أطفالهم من جهات الاتصال، وبعد إكمال الأطفال لعملية الإعداد الخاصة بالسلامة، يمكنهم البدء بطلب الرحلات من خلال حسابهم المخصص.

وللاستفادة من خدمة أوبر للمدارس، يمكن للأهالي ملء هذا النموذج المرفق، وبمجرد استكماله، سيتمكنون من طلب رحلات والبدء بتوفير النفقات.

ومن خلال التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، صُممت خدمة أوبر للمدارس لتوفير رحلات مرنة وموثوقة للعائلات في دبي، مع العديد من ميزات الأمان المُعززة ووتوفير في أسعار الباقات تصل إلى 35% عند طلب من 10 رحلات أو أكثر خلال أسبوع.

الميزات الرئيسة للخدمة:

تتبع الرحلات في الوقت الحقيقي: يمكن للأهالي تتبع الموقع المباشر لرحلات أطفالهم وتلقي الإشعارات.

يمكن للأهالي تتبع الموقع المباشر لرحلات أطفالهم وتلقي الإشعارات. السلامة أولاً: إلى جانب تتبع الرحلات في الوقت الحقيقي، يمكن للأهالي التأكد من اسم السائق ومعلومات المركبة، كما تُفعل خاصية التحقق برقم التعريف الشخصي، وتتوفر التسجيلات الصوتية للرحلات.

إلى جانب تتبع الرحلات في الوقت الحقيقي، يمكن للأهالي التأكد من اسم السائق ومعلومات المركبة، كما تُفعل خاصية التحقق برقم التعريف الشخصي، وتتوفر التسجيلات الصوتية للرحلات. رحلات بأسعار معقولة أكثر: يمكن للأهالي توفير 35% عند طلب 10 رحلات أو أكثر خلال أسبوع

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت كارين عريف، رئيسة اتصالات أوبر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "صممنا خدمة أوبر للمدارس خصيصاً للطلبة، حتى توفر حلاً معقول التكلفة وفعالاً وموثوقاً لتسهيل التنقل اليومي مع ميزات أمان معززة، بالاستفادة من خدمتنا المخصصة للشباب. وسواء كانت وجهة الطلبة إلى المنزل أو المدرسة، يطمئن الأهالي بمعرفة أنهم سيتلقون إشعارات في الوقت الحقيقي، كما يمكنهم تتبع كل خطوة في رحلات أطفالهم مباشرة، وفي أوبر، تتمثل مهمتنا في إعادة تصور طريقة تنقل العالم نحو الأفضل، من خلال توفير خدمات تنقل أكثر أماناً وموثوقية وراحة للجميع، ونهدف إلى تقديم خدمة سلسة، إذ تساعد على تجاوز العام الدراسي من دون توتر."

وأعرب عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات : "نحن سعداء بهذا التعاون مع شريك موثوق في قطاع النقل التشاركي وشركة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة وهي شركة أوبر، حيث يؤكد هذا التعاون تقديم خدمة حيوية وآمنة لطلبة المدارس وأهاليهم في إمارة دبي".

وأضاف شاكري: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات باستمرار على تحسين وتطوير وتنويع وسائل نقل الطلبة في قطاع النقل المدرسي بما يمثله هذا القطاع من أهمية بالغة في إمارة دبي، لأن النقل المدرسي يمثّل عنصرا مهماً للغاية في المسيرة العلمية للطلبة بمختلف فئاتهم العمرية، كما يحظى هذا القطاع بالأهمية ذاتها لأولياء أمور الطلبة من مختلف شرائح المجتمع لأنه وسيلة أمان لأبنائهم في تنقلاتهم اليومية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس، ونحن نأمل أن تمثل خدمة أوبر للمدارس إضافة نوعية وحيوية في قطاع النقل المدرسي بين الهيئة وأوبر".

ومع خدمة أوبر للمدارس، يستفيد الأهالي في دبي من شريك موثوق لتسهيل إدارة الروتين اليومي وزيادة كفاءته، وهو ما يقلل التوتر والازدحام. . وتقدم خدمة أوبر للمدارس حلاً عملياً وفعّالاً من حيث التكلفة للاستمتاع بخدمة نقل سلسة وخالية من المتاعب، مع دخول المزيد من الطلاب في أجواء جداولهم المدرسية المزدحمة قبل نهاية العام.

لمحة حول أوبر:

تأسست شركة أوبر عام 2010 بهدف تطوير قطاع النقل التشاركي وتوفير خدمات تنقل بسهولة وبساطة تامة من خلال لمسة زرّ. وتمكنت الشركة حتى اليوم من إنجاز أكثر من 49 مليار رحلة، من خلال سعيها المستمر لتطوير منتجات تساهم في إيصال العملاء إلى وجهاتهم المقصودة. وساهمت منصة أوبر بإعادة رسم ملامح قطاع النقل التشاركي وتسهيل تنقل الأشخاص والطعام والبضائع داخل المدن.

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